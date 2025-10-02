Java بعد 30 عامًا: كيف تحمي IBM مستقبل Java

تُعيد IBM تعريف إمكانيات Java للمؤسسات من خلال تأمين أنظمتك الحيوية على المدى الطويل، وتسريع عملية التحديث، وفتح الباب أمام ابتكارات جديدة وجريئة في بيئات الحوسبة السحابية الهجينة وأعباء العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي.

استنادًا إلى عقود من الريادة، تعمل IBM على تطوير Java لعصر المؤسسات من خلال تمكينك من حماية استثماراتك الحالية وتحسينها، والتحديث والتوسع بوتيرتك الخاصة، وإطلاق تطبيقات وخدمات مصغرة جديدة باستخدام بيئات التشغيل وأدوات التطوير المتقدمة.

لا يقتصر الأمر على الحفاظ على سير العمل فحسب، بل يتعلق بإضاءة الطريق نحو المستقبل. مستقبل بيئة Java المؤسسية لديك ليس مشرقًا فحسب، بل لا حدود له. ومن هذا المنطلق، تُطلق IBM مجموعة مميزة من الحلول الجديدة التي ستدفع حلول Java للمؤسسات نحو المستقبل: