Java بعد 30 عامًا: كيف تحمي IBM مستقبل Java

نشرت ١٠/٠٢/٢٠٢٥

مؤلف

Marc Haberkorn

Vice President, IBM WebSphere & Runtimes

تُطلق IBM مجموعة مذهلة من 4 حلول جديدة ستدفع حلول Java للمؤسسات نحو المستقبل.

قليل من لغات البرمجة استطاعت أن تضاهي طول عمر Java وتأثيرها. بعد ما يقرب من ثلاثة عقود على إطلاقها، تظل Java اللغة رقم 1 في تطوير البنية الخلفية للمؤسسات، وتحتل باستمرار المرتبة الثانية أو الثالثة عالميًا من حيث استخدام المطورين (مؤشر TIOBE / تصنيفات RedMonk).

من تشغيل الأنظمة المالية والتطبيقات الحكومية إلى تمكين أعباء العمل الحديثة للذكاء الاصطناعي، لقد ساهمت قدرة Java على التكيف وقوتها في تعزيز مكانتها كركيزة أساسية لتكنولوجيا المعلومات المؤسسية.

لماذا لا تزال Java متصدرة

تستمر Java في الازدهار للأسباب التالية:

  • استقلالية المنصة: مبدأ "الكتابة مرة واحدة، والتشغيل في أي مكان" يكتسب أهمية أكبر في عالم الحوسبة السحابية الهجينة.
  • أمان وموثوقية على مستوى المؤسسات: أثبتت جدارتها في الصناعات المنظمة، حيث تعتمد أكثر من 90% من شركات فورتشن 500 على Java.
  • المنظومة الضخمة: مع ملايين المطورين والمكتبات الواسعة وعقود من التحسينات، من المتوقع توفير نحو 19 مليون وظيفة لمطوري Java بحلول عام 2026.
  • ضمانات التوافق: ضمان طول عمر التطبيق دون إعادة الكتابة المستمرة.

بالنسبة إلى المؤسسات التي تُدير أعباء عمل حيوية، تعني هذه المزايا مخاطر أقل وأداءً متوقعًا وقيمة طويلة الأمد.

4 تحديات رئيسية لا تزال قائمة

رغم مزاياها، تشهد بيئة Java تطورات مستمرة:

  1. ارتفاع تكاليف صيانة البرمجيات للإصدارات القديمة من Java، مثل Java 8.
  2. تعقيدات الترحيل للتطبيقات الكبيرة الأحادية والبرمجيات مفتوحة المصدر.
  3. الضغط من أجل التحديث لمواكبة بيئات الحوسبة السحابية الهجينة وأعباء العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي.
  4. الفجوات في المهارات في كلٍّ من تقنيات Java التقليدية والناشئة.

تحتاج المؤسسات إلى مسار يحافظ على استثماراتها في التطبيقات ذات المهام الحساسة، وفي الوقت نفسه يُتيح لها الاستفادة من مرونة البنى الحديثة القائمة على السحابة.

الثلاثون عامًا القادمة: الابتكار لتأمين مستقبل Java مع IBM

تُعيد IBM تعريف إمكانيات Java للمؤسسات من خلال تأمين أنظمتك الحيوية على المدى الطويل، وتسريع عملية التحديث، وفتح الباب أمام ابتكارات جديدة وجريئة في بيئات الحوسبة السحابية الهجينة وأعباء العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي.

استنادًا إلى عقود من الريادة، تعمل IBM على تطوير Java لعصر المؤسسات من خلال تمكينك من حماية استثماراتك الحالية وتحسينها، والتحديث والتوسع بوتيرتك الخاصة، وإطلاق تطبيقات وخدمات مصغرة جديدة باستخدام بيئات التشغيل وأدوات التطوير المتقدمة.

لا يقتصر الأمر على الحفاظ على سير العمل فحسب، بل يتعلق بإضاءة الطريق نحو المستقبل. مستقبل بيئة Java المؤسسية لديك ليس مشرقًا فحسب، بل لا حدود له. ومن هذا المنطلق، تُطلق IBM مجموعة مميزة من الحلول الجديدة التي ستدفع حلول Java للمؤسسات نحو المستقبل:

1. دعم موسَّع لاستقرار المؤسسة

تلتزم IBM بالحفاظ على أمان تطبيقات Java 8 الحالية لديك واستيفائها لمتطلبات الامتثال طالما كنت بحاجة إليها.

  • دعم المكتبات مفتوحة المصدر: شغِّل تطبيقاتك بأمان على Java 8 بعد انتهاء دعم المجتمع لها. استمر في استخدام Spring Boot/Framework وStruts في تطبيقاتك الحالية مع إصلاحات أمان جاهزة للدمج واتفاقيات مستوى الخدمة من IBM للدعم والإصلاحات.
  • دعم Java 8 الموسع: يتجاوز بكثير جداول الدعم المجتمعي، وهو أمر حيوي للمؤسسات التي تمتلك تبعيات معقدة تجعل الترقيات الفورية صعبة.
  • بيئات تشغيل IBM Semeru: إصدارات آمنة وعالية الجودة للإنتاج من Java SE (OpenJ9) مع دعم طويل الأمد (LTS).

2. أدوات التحديث: أتمتة ما يصل إلى 95% من الجهد

قد تكون عملية الترحيل من Java 8 إلى الإصدارات الأحدث الأطول دعمًا (Java 11، أو Java 17 أو Java 21) وبيئات التشغيل الحديثة مستهلكة للموارد. تمكَّنت IBM من أتمتة العملية وتبسيطها من خلال تقديم تقنية قادرة على:

  • تحليل قاعدة التعليمات البرمجية الحالية لتحديد التغييرات الضرورية. تصوُّر منظومتك وتقييم التطبيقات، بالإضافة إلى الرسائل والمكتبات ومصادر البيانات التي تعتمد عليها.
  • تخطيط وتحديد الأولويات لبيئة التشغيل النهائية المناسبة والجدول الزمني لكل تطبيق للترحيل، وتحديد الأنسب لكل تطبيق في منظومتك.
  • أتمتة تحديثات التعليمات البرمجية وتعديلات التكوينات، ما يؤدي إلى تقليل جهد الترحيل اليدوي بنسبة تصل إلى 95%.
  • الدمج مع بيئات التطوير المتكاملة ومسارات CI/CD؛ لتبسيط النشر عبر بيئات التطوير والاختبار والإنتاج.

مهما كانت وجهة تطبيقاتك المؤسسية، يضعك JSphere Suite في الطريق السريع نحو التحديث والتطوير. في قلب هذا التحول يوجد مسرِّع تحديث التطبيقات (AMA): مركز التحكم الخاص بك لتقييم الخطط والتخطيط للترحيل وتنفيذه بدقة.

يمنحك AMA عرضًا واضحًا قائمًا على البيانات لمنظومة تطبيقاتك بالكامل، ويكشف لك الجهد والتكلفة والتعقيد للوصول إلى بيئة وقت التشغيل المستهدفة. بعد ذلك، يتجاوز مجرد التخطيط - حيث يندمج مباشرةً مع بيئة التطوير المتكاملة لديك لأتمتة الترحيل وتسريع التطوير وتشغيل تطبيقاتك في بيئتها الجديدة أسرع مما كنت تتوقع. ما النتيجة؟ أقل فترة تعطُّل وأقصى قدر من المرونة ومسار مباشر إلى بيئات تشغيل Java الحديثة دون أي اضطراب.

3. Hybrid Cloud Java: قدرات السحابة الأصلية في كل مكان

توفِّر IBM بيئة Java في كل مكان تعمل فيه أعباء العمل الخاصة بك. مع بيئات التشغيل المستهدفة المصممة لتلبية احتياجات اليوم ونمو الغد سواء على البنية المحلية أم في السحابة أم في الأجهزة الافتراضية والحاويات، يصبح مسارك واضحًا والتقنية جاهزة لدعمك.

  • Enterprise Application Services for Java (EASeJ): منصة IBM مُدارة بالكامل تساعد الشركات على بناء تطبيقات Java ونشرها وتشغيلها على Liberty في السحابة.
  • امتداد Modernized Runtime Extension (MoRE): يُتيح إدارة أعباء عمل Liberty عبر WebSphere Application Server ND جنبًا إلى جنب مع تطبيقات WebSphere التقليدية باستخدام إدارة WAS-ND.
  • IBM WebSphere Liberty: بيئة تشغيل سريعة ومرنة وسهلة الاستخدام للمطورين لتطبيقات Java المؤسسية، تعمل على الأجهزة دون نظام تشغيل والأجهزة الافتراضية والحاويات وعبر البيئات السحابية الهجينة والمتعددة.

تأتي هذه الأدوات كجزء من JSphere Suite for Java، وتمكِّنك من تقديم تجربة Java متسقة وسحابية الأصل سواء على البنية المحلية أم السحابة العامة أم الحافة، وتساعدك على تأمين استراتيجية تطبيقاتك للمستقبل.

4. توسيع نطاق Java إلى التطبيقات الوكيلة

الحدود التالية لـ Java تكمن في الأنظمة الذاتية القائمة على الذكاء الاصطناعي:

  • تعمل IBM على تطوير بيئات تشغيل Java السحابية الأصلية وأدواتها لدمج النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs) وغيرها من قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرةً في تطبيقات Java.
  • دعم البنى القائمة على الوكلاء - تطبيقات تستطيع التفكير واتخاذ القرارات والعمل في بيئات ديناميكية.
  • تحسينات على مستوى أطر العمل لتجعل حلول IBM لبيئة Java العمود الفقري الموثوق به لأعباء عمل الذكاء الاصطناعي المؤسسية.

يتمتع Quarkus بالمكانة المُثلى لدعم الفِرَق أثناء بناء تطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل والمدعومة بالذكاء الاصطناعي، بحيث تكون قابلة للتوسع وآمنة ومحسَّنة لتلبية متطلبات المؤسسات.

دخول الفصل الأكثر تشويقًا حتى الآن

رحلة Java المؤسسية تبدأ في أكثر فصولها تشويقًا حتى الآن، وIBM جاهزة لمساعدتك خلالها بثقة. مع خبرة لا مثيل لها وسجل حافل في الابتكار المؤسسي، تقدِّم IBM الاستقرار الذي تحتاجه اليوم والقدرات التحويلية التي ستحتاج إليها غدًا.

بدءًا من تأمين وتحسين بيئة Java الحالية وإلى أتمتة التحديث على نطاق غير مسبوق ووصولًا إلى إطلاق العنان لأداء السحابة الأصلية وتطبيقات الذكاء الاصطناعي الوكيل، تمنحك JSphere Suite من IBM الأدوات للتحرك بثقة وسرعة. هذا ليس مجرد ترقية، بل هو إعادة اختراع لما يمكن أن تقدِّمه Java لأعمالك.

بالنسبة إلى قادة تكنولوجيا المعلومات، الخيار واضح: اغتنم الفرصة، واستفِد من ابتكارات IBM، واجعل الثلاثين عامًا القادمة من Java الأكثر قوة حتى الآن. مستقبل Java للمؤسسات أصبح حاضرًا. مع IBM، يمكنك حماية استثماراتك الحيوية وتحديثها بسرعة وقيادة الموجة القادمة من الابتكار السحابي الأصلي والذكاء الاصطناعي. دعنا نبنِ الثلاثين عامًا القادمة من Java معًا.

