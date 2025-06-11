تبسيط تسليم البيانات ذات القيمة باستخدام watsonx.data intelligence

11 يونيو 2025

مؤلف

Steven Eliuk

VP of Product Management and Development

IBM Data Intelligence

لطالما كانت حوكمة البيانات مهمة صارمة تتطلب الكثير من العمليات اليدوية والتنسيق المكثَّف. بفضل watsonx.data intelligence، وهو تطوُّر جذري في قدرات ذكاء البيانات، تُطلق IBM حقبة جديدة من حوكمة البيانات، وتتبُّع دورة حياتها، وجودتها، وإدارة منتجاتها، مدعومة بالذكاء الاصطناعي التوليدي.

توفير سير عمل مؤسسي عملي وفعَّال 

يكمن في جوهر watsonx.data intelligence مبدأ التشغيل القائم على تقديم سير عمل مؤسسي عملي وفعَّال عبر مجموعة من المسرِّعات المدعومة بالذكاء الاصطناعي. تجمع هذه المبادرة الخبرات الواسعة التي تمتلكها IBM في مجالات حوكمة البيانات، وتتبُّع دورة حياتها، وجودتها، ومنتجاتها، ما يُمهِّد الطريق للجيل القادم من هياكل المعلومات. يُلبّي watsonx.data intelligence الاحتياجات المتطورة للمؤسسات من خلال تبسيط تنظيم البيانات وإدارتها وتقديمها، سواء أكانت منظمة أم غير منظمة.

يتجاوز watsonx.data intelligence مجرد إضافة مزيد من ميزات الذكاء الاصطناعي؛ إذ يركِّز على إعطاء الأولوية للقدرات التي تتماشى مع احتياجات عملائنا. يقلِّل هذا النهج المبسَّط من اعتماد المؤسسات على الخبراء المتخصصين (SMEs)، ويُحسِّن الأداء، ما يسهِّل عمليات الإدارة المستمرة ويُتيح تخصيص الموارد لأنشطة أكثر استراتيجية.

إعادة تعريف حوكمة البيانات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي

يُعيد watsonx.data intelligence تعريف حوكمة البيانات من خلال إنشاء مسرد مصطلحات باستخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي، وإثراء البيانات الوصفية، والبحث الذكي، ومساعد ذكاء البيانات. تم تصميم هذه القدرات الجديدة لتعزيز الإنتاجية وتبسيط الامتثال للوائح الصناعية وتقديم بيانات مفيدة للأعمال:

  • إنشاء مسرد مصطلحات مدعوم بالذكاء الاصطناعي: قد يكون إنشاء وإدارة مسارد مصطلحات الأعمال يدويًا عملية شاقة. تقلِّل نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي المتقدمة لدينا بشكل كبير من الوقت والجهد المطلوبين، ما يجعل العملية أسرع بما يصل إلى 100 مرة، وأكثر دقة، وقادرة على معالجة التحويلات متعددة اللغات بسهولة.
  • البحث الذكي المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي: يعزز هذا النوع من البحث اكتشاف البيانات من خلال استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي لفهم نية المستخدم والسياق المحيط. يقوم بتوسيع الاستعلامات دلاليًا لتشمل المصطلحات ذات الصلة، والمرادفات، والمصطلحات المتخصصة في المجال، ما يُتيح نتائج أكثر صلة ضمن الفهرس. تبسِّط هذه الإمكانية الوصول إلى البيانات الحيوية، ما يساعد المستخدمين في العثور بسرعة على ما يحتاجون إليه حتى عند اختلاف المصطلحات.
  • مساعد ذكاء البيانات: يستفيد هذا المساعد القوي من الذكاء الاصطناعي التوليدي لأتمتة إثراء البيانات الوصفية والبحث الدلالي. يوفر هذا النظام تجارب تفاعلية مصممة لتناسب جميع فئات المستخدمين، بدءًا من مهندسي البيانات ووصولًا إلى المستخدمين من رجال الأعمال، ما يسهِّل التفاعل السلس مع البيانات.

تلبية الطلب باستخدام بيانات جاهزة للذكاء الاصطناعي

لم يكن الطلب على البيانات الجاهزة للذكاء الاصطناعي بهذا الارتفاع من قبل. وفقًا لتقرير IDC، أعادت 83% من المؤسسات صياغة استراتيجيات البيانات الخاصة بها استجابةً للذكاء الاصطناعي التوليدي. رغم هذا التحول، لا تزال بنى البيانات المجزأة واللوائح التنظيمية الصارمة تشكِّل تحديًا لقادة البيانات. يوفر Watsonx.data intelligence حلًا شاملًا لهذه التحديات، ما يضمن قدرة المؤسسات على إدارة عمليات الحوكمة والجودة ودورة حياة ومشاركة البيانات بكفاءة، لدعم النمو المستدام والابتكار.

توحيد وإنتاجية لا مثيل لهما

تُعَد Watsonx.data intelligence أكثر من مجرد مجموعة أدوات- فهي متكاملة مع watsonx.data، ومصممة لتوفير ذكاء بيانات شامل من طرف إلى طرف عبر البنى الهجينة، وأنواع البيانات، وبنى البيانات المختلفة. تم تصميمها استنادًا إلى خدمات المنصة المشتركة من IBM مع تجربة مستخدم موحَّدة، ما يُتيح إنتاجية غير مسبوقة لمتخصصي البيانات.

لطالما كانت إدارة البيانات مهمة شاقة، تتطلب الكثير من العمليات اليدوية والتنسيق المكثف. تُحدِث watsonx.data intelligence ثورة في هذا المجال من خلال إنشاء مسارد المصطلحات بالذكاء الاصطناعي التوليدي، وإثراء البيانات الوصفية، والبحث الذكي، ومساعد ذكاء البيانات. تُبرز هذه القدرات كيف يُسهم ذكاء البيانات في إطلاق العنان لمهام سير العمل الحقيقية، من خلال تعزيز الإنتاجية، وتبسيط الالتزام باللوائح التنظيمية، وتمكين المؤسسات من الاستفادة من الذكاء الاصطناعي التوليدي. تساعد watsonx.data intelligence الشركات على التعامل مع التعقيدات المتزايدة في مشهد البيانات الحديث، مع الاستفادة من أحدث التطورات في النماذج اللغوية الكبيرة، والذكاء الاصطناعي التوليدي، والذكاء الاصطناعي لتحفيز الابتكار، وتسريع تحقيق القيمة، واكتساب ميزة تنافسية.

