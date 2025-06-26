تقديم Top Actions في IBM Turbonomic: تبدأ هنا رحلة التحسين الذكي للسحابة.

26 يونيو 2025
نحن متحمسون للإعلان عن إطلاق Top Actions، الميزة الجديدة في IBM Turbonomic المصممة لتبسيط وتسريع رحلتك في التحسين.
تُعَد Top Actions ميزة ذكية وبديهية تساعد المستخدمين على تحديد وترتيب الأولويات بسرعة لأكثر الإجراءات تأثيرًا دون إحداث أي اضطراب في بيئات السحابة لديهم. من خلال الاستفادة من تصنيف الإجراءات الذكي والفئات المعرَّفة مسبقًا، تقوم Top Actions بعرض التوصيات الأكثر قيمة -مصنَّفة ومرتبة بوضوح- لتتمكَّن من اتخاذ قرارات واثقة بسرعة أكبر.
تقع فرق العمليات السحابية تحت ضغط مستمر لتحسين الأداء وتقليل التكاليف، دون الانشغال بكمية كبيرة من التوصيات. أخبرنا مستخدمو Turbonomic أنه بالرغم من أن المنصة توفِّر رؤى قوية للتحسين، إلا إن حجم الإجراءات الكبير قد يكون مرهقًا. ودون طريقة واضحة لترتيب الأولويات، قد يتم تفويت تحسينات الأداء الحساسة أو فرص توفير التكاليف.
تعمل Top Actions على معالجة هذه التحديات بشكل مباشر من خلال:
وهذا يعني وقتًا أقل في تصفية التوصيات، ووقتًا أكبر لتحقيق القيمة.
في التجارب المبكرة، أشار العملاء الذين يستخدمون ميزة Top Actions إلى سرعة أكبر في تنفيذ مهام التحسين، ولاحَظ الكثير منهم زيادة الثقة في اتخاذ القرارات. من خلال عرض أهم الإجراءات أولًا، يمكن للفرق اتخاذ قرارات حاسمة وتجنُّب الشلل التحليلي الذي غالبًا ما يصاحب البيئات السحابية واسعة النطاق. هذه الكفاءة لا تسرِّع فقط عائد الاستثمار، بل تساعد الفرق أيضًا على البقاء مرنة في عمليات السحابة الديناميكية.
تم تصميم Top Actions خصيصًا لمتخصصي العمليات السحابية (CloudOps) المسؤولين عن تنفيذ إجراءات Turbonomic وتحقيق نتائج قابلة للقياس. سواء أكان هدفك تقليل نفقات السحابة أم منع انقطاع الخدمات، تساعدك Top Actions على التركيز على ما يهم حقًا.
شارك أحد قادة CloudOps قائلًا: قبل استخدام Top Actions، كنا نقضي وقتًا طويلًا في محاولة تحديد التوصيات التي يجب أن نبدأ بها أولًا. الآن، أصبحت أكثر الإجراءات تأثيرًا سواء للأداء أو لتوفير التكاليف- معروضة أمامنا بوضوح، ذات أولويات محددة وسهلة التنفيذ.
أصبحت ميزة Top Actions متاحة الآن على الصفحة الرئيسية للسحابة في Turbonomic. ما عليك سوى تسجيل الدخول لرؤية الأداة الجديدة أثناء العمل. يمكنك أيضًا زيارة وثائق Turbonomic لمعرفة المزيد حول كيفية البدء.
بينما يركِّز الإصدار الأوَّلي على إجراءات السحابة، نحن بالفعل نعمل على توسيع الدعم ليشمل بيئات أخرى.