نقدم Sterling OMS Agentic AI Activation Package من IBM Expert Labs.

تقدم IBM Expert Labs حزمة Sterling Order Management System (OMS) Agentic AI Activation Package، وهي خدمة سريعة النشر تتيح إدخال وكلاء ذكاء اصطناعي جاهزين للاستخدام مباشرةً إلى Sterling OMS. ويمكن لهؤلاء الوكلاء الرد على الاستفسارات، وتنفيذ العمليات الشائعة المتعلقة بالطلبات، وأتمتة المهام الروتينية، بما يساعد المؤسسات على تقليل العمل اليدوي، وتحسين دقة وعود التسليم، وتقديم تجارب أفضل للعملاء.
وتواجه مؤسسات البيع بالتجزئة ومؤسسات B2B (التعاملات بين الشركات) اليوم بيئات متعددة القنوات تزداد تعقيدًا، إلى جانب ارتفاع توقعات العملاء، وتزايد الضغوط لتحقيق الكفاءة التشغيلية. ولكي تحافظ الشركات على قدرتها التنافسية، فهي تحتاج إلى أنظمة لا تكتفي بتقديم الرؤى، بل تبادر إلى التنفيذ.
وتُظهر أبحاث معهد IBM Institute for Business Value أن المؤسسات تتبنى نموذج تشغيل قائمًا على الذكاء الاصطناعي الوكيل، حيث يدعم وكلاء برمجيون مستقلون الأفراد في صناعة القرار، والتنفيذ، والتحسين المستمر. ويتوقع التنفيذيون أن يبدأ هؤلاء الوكلاء في تنفيذ مهام سير عمل معاملاتية، وتعزيز وتيرة التشغيل في المدى القريب. ومع هذه الحزمة، أصبحت Sterling OMS مهيأة للاستفادة الكاملة من هذا التحول.
وتوفر OMS Agentic AI Toolkit مجموعة من الوكلاء الجاهزين مسبقًا، والمُدمجين مع Sterling OMS والخدمات الداعمة مثل Sterling Intelligent Promising. ويمكن لهؤلاء الوكلاء:
وبذلك تستطيع المؤسسات أن تخفف سريعًا الأعباء الناتجة عن العمل اليدوي، مع تحسين الأداء في الجوانب المتصلة بالعملاء، وتعزيز موثوقية تنفيذ الطلبات.
وتشمل بعض هذه النتائج ما يلي:
وتتيح حزمة التفعيل نشر وكلاء الذكاء الاصطناعي بعد تهيئتهم وربطهم ضمن منظومة OMS وSIP الخاصة بالعميل. وتضمن IBM Expert Labs دمج هؤلاء الوكلاء على النحو الصحيح ومواءمتهم مع الاحتياجات التشغيلية، بما يتيح تنفيذًا موثوقًا وعائدًا أسرع على الاستثمار.
ومن خلال تفعيل وكلاء الذكاء الاصطناعي داخل Sterling OMS، تنشئ المؤسسات أساسًا لأتمتة أوسع نطاقًا على مستوى المؤسسة. ومن خلال Agentic AI Toolkit وwatsonx Orchestrate، يصبح OMS مشاركًا نشطًا في مهام سير عمل متعددة الأنظمة تعزز خدمة العملاء، وتنسيق سلسلة التوريد، والكفاءة التشغيلية.
وتقدم هذه الخدمات نتائج أسرع وأكثر قابلية للتنبؤ، تستند إلى أفضل الممارسات، وتجمع بين الخبرة العميقة في Sterling OMS والذكاء الاصطناعي، وأساس قابل للتوسع يدعم النمو في المستقبل. وتحقق المؤسسات قيمة فورية، مع بناء المعرفة والثقة اللازمتين لتوسيع نطاق الذكاء الاصطناعي الوكيل بمرور الوقت.