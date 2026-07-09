الإعلان عن IBM Bob Premium Package for i: تسريع تطوير تطبيقات IBM i وتحديثها

يتطلب تحديث تطبيقات IBM i أكثر من مجرد البرمجة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. فهو يتطلب ذكاءً اصطناعيًا يفهم عقودًا من منطق الأعمال واللغات المتخصصة ومهام سير العمل التي تعتمد عليها فرق المؤسسات لتحديث الأنظمة المهمة بثقة.

تعلن شركة IBM اليوم عن التوفر العام لحزمة IBM Bob Premium Package for i التي توفر قدرات التطوير والتحديث المدعومة بالذكاء الاصطناعي مباشرةً لفرق عمل IBM i. يُعد IBM Bob شريكًا للتطوير يركز على الذكاء الاصطناعي في المقام الأول لمطوري المؤسسات، حيث يساعد على تخطيط مهام التحديث وتنفيذها والتحقق من صحتها وإدارتها عبر دورة حياة تطوير البرمجيات. ومن خلال حزمة Premium Package for i، يوسع IBM Bob نطاق هذه التجربة بقدرات خاصة بنظام IBM i مصممة لمجموعات تطبيقات IBM i المهمة، بما في ذلك RPG وCOBOL وCL وDb2 for i ومهام سير عمل تطوير IBM i الأصلية التي تدعم احتياجات التحديث الواقعية لفرق المؤسسات.

صُممت Premium Package for i لتتناسب مع طريقة عمل مطوري IBM i الفعليّة، وتساعد الفرق على فهم الأكواد المعقدة، وإنشاء التطبيقات وإعادة هيكلتها، وإعداد الوثائق، ودعم الاختبار، والتحديث بسرعة وثقة أكبر مع الحفاظ على المنطق التجاري الذي تعتمد عليه المؤسسات يوميًا.