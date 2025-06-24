1. الذكاء الاصطناعي والأتمتة: أذكى وأسرع وأكثر دمجًا

تم توسيع نطاق التكامل مع watsonx، مما يسمح بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي تلقائيًا عن طريق أتمتة سير العمل. وهذا يعني أنه يمكنك الآن الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي وأكثر فاعلية وكفاءة، مما يؤدي إلى رؤى ونتائج أفضل. وقد حدث تحسين رئيسي آخر، تمثل في الانتقال من التكامل إلى watsonx Assistant وOrchestrate، مما يفتح المجال لقدرات الذكاء الاصطناعي الحواري داخل OpenPages. وهذا التغيير يسمح للمساعد بإرفاق معلومات سياقية بتفاعلات المستخدم، مثل الموقع وملف التعريف والكائنات المعروضة، للحصول على اقتراحات خدمة مدروسة بشكل أكبر.

2. واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام: سهولة التصفح والتفاعلات المحسّنة

تم تحسين واجهة المستخدم بشكل ملحوظ، حيث تتميز بتصفح أفضل، وتصفية ديناميكية، ودعم علامات التمييز، وتفاعلات محسّنة للمستخدم. وتُسهِّل هذه التحديثات تخصيص بياناتك والتفاعل معها أكثر من أي وقت مضى، مما يعزز تجربة أكثر تفاعلًا وإنتاجية.

3. الإدارة وإدارة البيانات: عمليات مبسطة

أصبحت إدارة الكيانات الأسهل وعمليات تصدير البيانات الثرية وعمليات الترقية المبسطة في متناول يديك الآن. حيث يسمح عامل تصفية المجلد الأصلي لشبكة الاقتران الجديد للمسؤولين بتحديد عوامل التصفية الديناميكية استنادا إلى مجلد الكائن الحالي، مما يضمن أن المستخدمين النهائيين لا يرون سوى الكائنات أو الأنشطة ذات الصلة.

4. تحسينات البيانات وإنشاء عرض مصور: قدرات الرسوم البيانية القوية وتحسينات الرسم البياني

يوفر هذا الإصدار الجديد قدرات أكثر قوة في الرسم البياني، مما يوفر للمستخدمين رؤى أفضل وطريقة أكثر سهولة لتصور بياناتهم. تشمل التحسينات الرئيسية ما يلي:

قدرات قوية في الرسوم البيانية: قدرات أقوى من ناحية الرسوم البيانية، مع دعم حقول متعددة التحديد وعروض محسّنة للمخططات التي تحتوي على العديد من العناصر. فتعمل هذه التحسينات على تسهيل تمثيل وتصور البيانات المعقدة وتفسيرها.

تصدير البيانات مع العلامات: تم الآن تضمين العلامات في عمليات تصدير البيانات، مما يوفر طبقة إضافية من التنظيم والسياق لبياناتك. وتضمن لك هذه الميزة سهولة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة، مما يسهّل عليك عمليات التحليل وصناعة القرار.

ربط العناصر الفرعية في طرق عرض الإنشاء: يمكن للمستخدمين ربط العناصر الموجودة كعناصر تابعة أثناء عملية الإنشاء، مما يوفر الوقت وتعيين العناصر التابعة بكفاءة أكبر.

5. التكامل ودعم النظام الأساسي: