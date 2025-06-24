24 يونيو 2025
يعتمد برنامج IBM® OpenPages 9.1.1 على أساسه القوي للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) مع مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتعزيز الأتمتة وتبسيط تجربة المستخدم وتحسين مرونة التكامل. حيث يقدم هذا الإصدار قدرات أعمق للذكاء الاصطناعي وتدفقات عمل أكثر ذكاءً وواجهة أكثر سهولة، مما يمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر بمزيد من المرونة والذكاء.
OpenPages 9.1.1 يقدم مجموعة شاملة من التحسينات في 5 مجالات رئيسية:
صُممت هذه التحديثات لمساعدة المؤسسات على تقليل الجهد اليدوي وتحسين صناعة القرار وتعزيز تجربة المستخدم في جميع المجالات.
1. الذكاء الاصطناعي والأتمتة: أذكى وأسرع وأكثر دمجًا
تم توسيع نطاق التكامل مع watsonx، مما يسمح بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي تلقائيًا عن طريق أتمتة سير العمل. وهذا يعني أنه يمكنك الآن الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي وأكثر فاعلية وكفاءة، مما يؤدي إلى رؤى ونتائج أفضل. وقد حدث تحسين رئيسي آخر، تمثل في الانتقال من التكامل إلى watsonx Assistant وOrchestrate، مما يفتح المجال لقدرات الذكاء الاصطناعي الحواري داخل OpenPages. وهذا التغيير يسمح للمساعد بإرفاق معلومات سياقية بتفاعلات المستخدم، مثل الموقع وملف التعريف والكائنات المعروضة، للحصول على اقتراحات خدمة مدروسة بشكل أكبر.
2. واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام: سهولة التصفح والتفاعلات المحسّنة
تم تحسين واجهة المستخدم بشكل ملحوظ، حيث تتميز بتصفح أفضل، وتصفية ديناميكية، ودعم علامات التمييز، وتفاعلات محسّنة للمستخدم. وتُسهِّل هذه التحديثات تخصيص بياناتك والتفاعل معها أكثر من أي وقت مضى، مما يعزز تجربة أكثر تفاعلًا وإنتاجية.
3. الإدارة وإدارة البيانات: عمليات مبسطة
أصبحت إدارة الكيانات الأسهل وعمليات تصدير البيانات الثرية وعمليات الترقية المبسطة في متناول يديك الآن. حيث يسمح عامل تصفية المجلد الأصلي لشبكة الاقتران الجديد للمسؤولين بتحديد عوامل التصفية الديناميكية استنادا إلى مجلد الكائن الحالي، مما يضمن أن المستخدمين النهائيين لا يرون سوى الكائنات أو الأنشطة ذات الصلة.
4. تحسينات البيانات وإنشاء عرض مصور: قدرات الرسوم البيانية القوية وتحسينات الرسم البياني
يوفر هذا الإصدار الجديد قدرات أكثر قوة في الرسم البياني، مما يوفر للمستخدمين رؤى أفضل وطريقة أكثر سهولة لتصور بياناتهم. تشمل التحسينات الرئيسية ما يلي:
5. التكامل ودعم النظام الأساسي:
يُعد OpenPages 9.1.1 قفزة كبيرة إلى الأمام في إدارة المخاطر والامتثال، حيث نجح في توفير أتمتة أكثر ذكاءً وتحسين واجهات المستخدم وقدرات إنشاء عرض مصور للبيانات. فلا تفوتك هذه التحديثات لرفع مستوى إدارة البيانات وتجربة فتح رؤى جديدة.