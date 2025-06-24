تقديم OpenPages 9.1.1: توسيع نطاق وكيل الذكاء الاصطناعي والأتمتة وسهولة الاستخدام لإدارة المخاطر بشكل أكثر ذكاءً

24 يونيو 2025

المؤلفون

Christophe Delaure

Principal Product Manager, OpenPages

IBM

Abhishek Yadav

Program Director, OpenPages, SPSS Statistics

IBM Core Software

John Lundgren

Senior Product Manager, OpenPages

IBM

يعتمد برنامج IBM® OpenPages 9.1.1 على أساسه القوي للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) مع مجموعة من الميزات الجديدة المصممة لتعزيز الأتمتة وتبسيط تجربة المستخدم وتحسين مرونة التكامل. حيث يقدم هذا الإصدار قدرات أعمق للذكاء الاصطناعي وتدفقات عمل أكثر ذكاءً وواجهة أكثر سهولة، مما يمكّن المؤسسات من إدارة المخاطر بمزيد من المرونة والذكاء.

OpenPages 9.1.1 يقدم مجموعة شاملة من التحسينات في 5 مجالات رئيسية:

  • الذكاء الاصطناعي والأتمتة: يمكنك السماح لوكلاء الذكاء الاصطناعي بالتحقق من صحة الأنشطة وإثرائها وتقييمها تلقائيًا نيابة عنك من خلال عمليات سير العمل
  • واجهة المستخدم (UI) وسهولة الاستخدام: تحسين التصفح والتصفية الديناميكية ودعم تخفيض السعر وتحسين تفاعلات المستخدم.
  • مسؤولو الإدارة وإدارة البيانات: إدارة أسهل للكيانات، وصادرات بيانات أكثر ثراءً، وعمليات ترقية مبسطة.
  • البيانات وإنشاء عرض مصور: قدرات رسم بياني أكثر قوة للحصول على رؤى أفضل.
  • التكامل ودعم المنصة: التكامل القائم على الأحداث، ودعم الموجزات المخصصة والتوافق مع أحدث منصات IBM.

صُممت هذه التحديثات لمساعدة المؤسسات على تقليل الجهد اليدوي وتحسين صناعة القرار وتعزيز تجربة المستخدم في جميع المجالات.

5 تحسينات رئيسية في IBM® OpenPages 9.1.1

1. الذكاء الاصطناعي والأتمتة: أذكى وأسرع وأكثر دمجًا

تم توسيع نطاق التكامل مع watsonx، مما يسمح بتشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي تلقائيًا عن طريق أتمتة سير العمل. وهذا يعني أنه يمكنك الآن الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي بشكل منهجي وأكثر فاعلية وكفاءة، مما يؤدي إلى رؤى ونتائج أفضل. وقد حدث تحسين رئيسي آخر، تمثل في الانتقال من التكامل إلى watsonx Assistant وOrchestrate، مما يفتح المجال لقدرات الذكاء الاصطناعي الحواري داخل OpenPages. وهذا التغيير يسمح للمساعد بإرفاق معلومات سياقية بتفاعلات المستخدم، مثل الموقع وملف التعريف والكائنات المعروضة، للحصول على اقتراحات خدمة مدروسة بشكل أكبر.

2. واجهة المستخدم وسهولة الاستخدام: سهولة التصفح والتفاعلات المحسّنة

تم تحسين واجهة المستخدم بشكل ملحوظ، حيث تتميز بتصفح أفضل، وتصفية ديناميكية، ودعم علامات التمييز، وتفاعلات محسّنة للمستخدم. وتُسهِّل هذه التحديثات تخصيص بياناتك والتفاعل معها أكثر من أي وقت مضى، مما يعزز تجربة أكثر تفاعلًا وإنتاجية.

3. الإدارة وإدارة البيانات: عمليات مبسطة

أصبحت إدارة الكيانات الأسهل وعمليات تصدير البيانات الثرية وعمليات الترقية المبسطة في متناول يديك الآن. حيث يسمح عامل تصفية المجلد الأصلي لشبكة الاقتران الجديد للمسؤولين بتحديد عوامل التصفية الديناميكية استنادا إلى مجلد الكائن الحالي، مما يضمن أن المستخدمين النهائيين لا يرون سوى الكائنات أو الأنشطة ذات الصلة.

4. تحسينات البيانات وإنشاء عرض مصور: قدرات الرسوم البيانية القوية وتحسينات الرسم البياني

يوفر هذا الإصدار الجديد قدرات أكثر قوة في الرسم البياني، مما يوفر للمستخدمين رؤى أفضل وطريقة أكثر سهولة لتصور بياناتهم. تشمل التحسينات الرئيسية ما يلي:

  • قدرات قوية في الرسوم البيانية: قدرات أقوى من ناحية الرسوم البيانية، مع دعم حقول متعددة التحديد وعروض محسّنة للمخططات التي تحتوي على العديد من العناصر. فتعمل هذه التحسينات على تسهيل تمثيل وتصور البيانات المعقدة وتفسيرها.
  • تصدير البيانات مع العلامات: تم الآن تضمين العلامات في عمليات تصدير البيانات، مما يوفر طبقة إضافية من التنظيم والسياق لبياناتك. وتضمن لك هذه الميزة سهولة الوصول إلى المعلومات ذات الصلة، مما يسهّل عليك عمليات التحليل وصناعة القرار.
  • ربط العناصر الفرعية في طرق عرض الإنشاء: يمكن للمستخدمين ربط العناصر الموجودة كعناصر تابعة أثناء عملية الإنشاء، مما يوفر الوقت وتعيين العناصر التابعة بكفاءة أكبر.

5. التكامل ودعم النظام الأساسي:

  • حقول مخصصة في موجز آلية التنسيق الإقليمي: تقدم Wolters Kluwer الآن حقولًا مخصصة للمحتوى التنظيمي، مما يتيح إدارة البيانات بشكل أكثر تخصيصًا. فمن خلال إضافة حقول مخصصة إلى مجموعة حقول في OpenPages واستخدام نفس أسماء الحقول كما هو الحال في Wolters Kluwer، يمكنك تحسين إدارة المحتوى التنظيمي.
  • دعم المنصة: Cognos Analytics 12.1 وDb2 12.1: OpenPages 9.1.1 يتضمن دعم IBM® Cognos Analytics 12.1، بالإضافة إلى دعمه الحالي لإصدار Cognos 12.0.1 وإصدارات 12.0.x الأحدث.  علاوة على ذلك، يدعم البرنامج الآن قواعد بيانات IBM® Db2.12.1، بالإضافة إلى دعمه الحالي لإصدار Db2 11.5.5.5 وإصدارات 11.5.x الأحدث.
  • دعم برنامج التثبيت لترقيات قاعدة البيانات التلقائية: يقدم برنامج OpenPages Installer الآن ترقيات تلقائية لقاعدة البيانات كجزء من عملية الترقية للإصدارات الرئيسية. حيث تعمل هذه الميزة، المتوفرة للترقيات من 9.0 أو أحدث، على تبسيط العملية وتقليل التدخل اليدوي.

قفزة كبيرة إلى الأمام في إدارة المخاطر والامتثال

يُعد OpenPages 9.1.1 قفزة كبيرة إلى الأمام في إدارة المخاطر والامتثال، حيث نجح في توفير أتمتة أكثر ذكاءً وتحسين واجهات المستخدم وقدرات إنشاء عرض مصور للبيانات. فلا تفوتك هذه التحديثات لرفع مستوى إدارة البيانات وتجربة فتح رؤى جديدة.

