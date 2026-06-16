تقديم مراقبة أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل في IBM Guardium لسد فجوة الرؤية

تبدأ معظم عمليات سير عمل الذكاء الاصطناعي التوليدي ببساطة بشخص يطرح سؤالًا أو يعطي تعليمات. يتم تمرير الموجه، وتعليمات النظام، وأي سياق مقدم إلى النموذج، ويعيد النموذج استجابة بناء على تلك المدخلات. يعتمد الذكاء الاصطناعي القائم على الوكلاء على هذا النمط: بدلًا من التوقف عند الاستجابة، يمكن للنموذج العمل مع منسق أو وقت تشغيل وكيل يخطط لمهمة، ويختار الخطوة التالية، ويستدعي أداة، ويتحقق من النتيجة ثم يقرر ما يجب فعله بعد ذلك.

ومع ذلك، للقيام بهذا العمل، يحتاج الوكيل إلى الوصول إلى سياق المؤسسة وأنظمة المؤسسة. تتيح تقنية التوليد المعزز بالاسترجاع (RAG) إمكانية استرجاع المعرفة ذات الصلة من المستندات، وقواعد بيانات المتجهات، ورسائل البريد الإلكتروني، والتذاكر، وغيرها من المصادر الداخلية، بما يضمن تزويد النموذج بالخلفية المعرفية المناسبة قبل أن يبدأ في اتخاذ أي إجراء. وتتيح خوادم MCP وموصلات الأدوات الأخرى للوكيل الوصول إلى الملفات، وتطبيقات SaaS، وواجهات برمجة التطبيقات، وقواعد البيانات، وعمليات سير العمل.

هنا ينتقل نظام الذكاء الاصطناعي من الإجابة عن سؤال إلى اتخاذ إجراءات في بيئة المؤسسات. ويتم أيضًا ضبط بعض أنظمة الذكاء الاصطناعي أو تدريبها على بيانات متخصصة. يمكن أن يؤدي ذلك إلى تحسين الاتساق في مجال معين، ولكنه يضيف أيضًا متطلبات حوكمة حول بيانات التدريب، وإصدارات النماذج، والانحراف، والتقييم، والتراجع.

لأغراض المراقبة، ثمة ثلاثة أجزاء من سير العمل القائم على الوكلاء مهمة بشكل خاص للمتابعة:

تلتقط الموجِّهات نية المستخدم وتعليماته القابلة لإعادة الاستخدام.

توفر الموارد السياق الذي قد يعتمد عليه الوكيل، مثل المستندات أو المخططات أو التقويمات أو بيانات التطبيقات.

الأدوات هي الإجراءات التي يمكن للوكيل اتخاذها، مثل الاستعلام عن قاعدة بيانات أو إنشاء تذكرة أو إرسال رسالة.

تربط الحلقة القائمة على الوكلاء بين تلك الأجزاء. يراقب النظام الحالة الحالية، ويخطط للخطوات التالية، ويعمل من خلال أداة أو سير العمل، ويراجع التقييمات ويستمر حتى تكتمل المهمة أو يتطلب الأمر موافقة بشرية. وهذا هو السبب في أن مراقبة الذكاء الاصطناعي الوكيل تتطلب أكثر من مجرد تسجيل على مستوى النموذج. تحتاج فرق الأمن إلى رؤية لموجِّه، السياق المستخدم، والأدوات المختارة، والموافقات المطبقة، والوصول إلى البيانات على طول الطريق.