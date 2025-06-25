تقديم Maximo Assistant: مورد ذكاء اصطناعي للفرق

25 يونيو 2025
في IBM، نعمل على دمج الذكاء الاصطناعي عبر مجموعة تطبيقات Maximo من خلال قدرات ذكاء اصطناعي قوية تعمل على أتمتة المهام، وتبسيط سير العمل، وتعزيز صناعة القرار. ليس مجرد مساعد ذكي يقدِّم رؤى مهمة، بل نهج أذكى وأكثر كفاءة لإدارة أصول المؤسسة.
لا يقتصر دور الذكاء الاصطناعي المدمج في Maximo على التسهيل فقط، فهو يهدف إلى تغيير طريقة تفاعل فرقك مع البيانات والأصول ومع بعضها بشكل جذري، ما يساعدهم على اتخاذ قرارات أذكى، وتقليل فترات التعطل، وتحقيق نتائج أعمال ملموسة.
يعمل IBM Maximo على تحويل إدارة الأصول:
1. الصيانة القائمة على الحالة: أذكى وأكثر كفاءة
في المستقبل، قل وداعًا لجداول الصيانة العامة القائمة على التقويم. سيوفر الذكاء الاصطناعي رؤى في الوقت الفعلي عن حالة الأصول، ما يمكِّن الفرق من صيانة المعدات بدقة عند الحاجة.ما المكافأة؟ إطالة عمر الأصول، وتقليل الصيانة غير الضرورية، وزيادة تركيز وإنتاجية الفنيين.
2. إدارة أوامر العمل الذكية: بيانات أنظف وأكثر وضوحًا
يقترح Work Order Intelligence من Maximo المدعوم بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا رموز المشكلات الدقيقة بناءً على الوصف، ما يجعل من السهل اكتشاف الأنماط واتخاذ إجراءات مستنيرة. نحن نوسِّع هذه الميزة لعرض الأنماط عبر أنواع الأصول، وتاريخ الصيانة، والمزيد - دون أن يحتاج المستخدمون لأن يكونوا خبراء في البيانات.
3. تحليل أسرع لأنماط الفشل
لقد ولَّت الأسابيع التي كانت تُقضى في تحليل موثوقية الأصول والفشل. يَصِل الذكاء الاصطناعي في Maximo إلى قاعدة واسعة من البيانات التاريخية والتشغيلية لتوليد رؤى قابلة للتنفيذ بسرعة - ما يمكِّن من استراتيجيات صيانة استباقية تقلِّل فترة التعطل والمخاطر التشغيلية.
4. الفحص البصري المعزز بالذكاء الاصطناعي
باستخدام Visual Prompting من Maximo، يمكن لفريقك بسهولة تسليط الضوء على عناصر صورة معينة -مثل عنصر في خط الإنتاج- وسيتعلم الذكاء الاصطناعي عزلها وتحليلها. ما النتيجة؟ اكتشاف العيوب بسرعة ودقة دون الحاجة إلى تصنيف بيانات معقد أو تدريب مكثف على الذكاء الاصطناعي.
تخيَّل هذا السيناريو: يتلقى مشرف على منصة نفط بحرية تنبيهًا بشأن محوِّل عالي الخطورة. يقدِّم مساعد الذكاء الاصطناعي في Maximo على الفور ملخصًا موجزًا لتاريخ العمل ذي الصلة، وأنماط الفشل، والإصلاحات المقترحة. بنقرة واحدة فقط، يؤكِّد المشرف الخطوات التالية.
عندما يلاحظ الفني أثناء الفحص أضرارًا مادية، يقوم بسرعة بتحديث مساعد الذكاء الاصطناعي، الذي بدوره يتحقق من المشكلة، ويعيّن الرموز الصحيحة، ويبدأ الإجراءات التالية. يؤدي هذا التفاعل السلس إلى نتائج أسرع، وأخطاء أقل، ونظام أكثر ذكاءً يتعلم ويتحسن باستمرار.
إدارة الأصول لا يجب أن تكون رد فعل فقط. مع مساعد الذكاء الاصطناعي في Maximo، يمكن لفريقك توقُّع المشكلات، والاستجابة بشكل استباقي، وتعزيز اتخاذ القرارات الاستراتيجية - كل ذلك دون التأثير في طريقة عملهم الطبيعية.
هذه ليست مجرد أداة أخرى. بل مورد حقيقي، يوفر وضوحًا وسط التعقيد وتأثيرًا حيث يهم الأمر.
مستقبل إدارة الأصول سيكون مساعدًا مدمجًا ومتطورًا باستمرار. يتم تصميم مساعد الذكاء الاصطناعي من الجيل القادم في Maximo ليتكامل بسلاسة مع سير عملك - فهم عملياتك، وتوقُّع الاحتياجات، وتعزيز صناعة القرار دون الحاجة إلى استعلامات معقدة أو واجهات مزعجة.
إنه أكثر من مجرد أداة؛ إنه مورد موثوق به. من خلال اكتشاف المشكلات المتكررة بشكل تلقائي وبدء الإجراءات التصحيحية، تُتيح الأداة لفريقك التركيز على الأمور الأكثر أهمية: الأعمال الاستراتيجية عالية التأثير. من خلال التفاعلات الحوارية والرؤى القابلة للتنفيذ على الفور، يُضفي الذكاء الاصطناعي في Maximo وضوحًا وسط التعقيد ويحقق نتائج حقيقية - تمامًا حيث تحتاجها.
هذه التدوينة مقتبسة من مناقشة Christine Nishimoto في الحلقة 15 من بودكاست "ما الجديد من IBM". تُعَد Christine Nishimoto مديرة منتجات إدارة الأصول في IBM.