تقديم Maximo Assistant: مورد ذكاء اصطناعي للفرق

يعمل IBM Maximo على تحويل إدارة الأصول:

1. الصيانة القائمة على الحالة: أذكى وأكثر كفاءة

في المستقبل، قل وداعًا لجداول الصيانة العامة القائمة على التقويم. سيوفر الذكاء الاصطناعي رؤى في الوقت الفعلي عن حالة الأصول، ما يمكِّن الفرق من صيانة المعدات بدقة عند الحاجة.ما المكافأة؟ إطالة عمر الأصول، وتقليل الصيانة غير الضرورية، وزيادة تركيز وإنتاجية الفنيين.

2. إدارة أوامر العمل الذكية: بيانات أنظف وأكثر وضوحًا

يقترح Work Order Intelligence من Maximo المدعوم بالذكاء الاصطناعي تلقائيًا رموز المشكلات الدقيقة بناءً على الوصف، ما يجعل من السهل اكتشاف الأنماط واتخاذ إجراءات مستنيرة. نحن نوسِّع هذه الميزة لعرض الأنماط عبر أنواع الأصول، وتاريخ الصيانة، والمزيد - دون أن يحتاج المستخدمون لأن يكونوا خبراء في البيانات.