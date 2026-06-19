أمضت المؤسسات عقوداً في تعزيز ضوابط الأمن الوقائي عبر بيئات تكنولوجيا المعلومات الهجينة الخاصة بها. تظل إدارة الهوية، وضوابط الوصول، والتشفير وبرامج الامتثال مكونات أساسية لاستراتيجية أمنية قوية. لكن السيناريو اليوم قد تغير.

تتطور التهديدات الإلكترونية بوتيرة تفوق النماذج الأمنية التقليدية. لم يعد المهاجمون يعتمدون فقط على الاكتشاف اليدوي أو الثغرات المعزولة.



يمكن للأدوات المدعومة بالذكاء الاصطناعي الآن مسح البيئات، وتحديد التكوينات الخاطئة، وكشف الثغرات الأمنية بسرعة الجهاز، مما يقلل بشكل كبير من الوقت بين التعرض والاستغلال. وفي الوقت نفسه، غيّرت البرمجيات الخبيثة لسرقة المعلومات مشكلة الوصول الأولي. بدلاً من "الاختراق" التقليدي، تبدأ العديد من الهجمات في الوقت الحالي بتسجيل الدخول باستخدام بيانات اعتماد صالحة تم الحصول عليها من نقاط النهاية، أو المتصفحات، أو أدوات المطورين. يؤدي هذا إلى طمس الخط الفاصل بين نشاط المستخدم المشروع والسلوك الضار، مما يجعل الدفاعات القائمة على المحيط والتوقيعات غير كافية بمفردها.

التحدي لا يكمن ببساطة في منع الوصول، بل في فهم اللحظة التي يبدأ فيها الوصول المشروع في اتخاذ طابع مريب.

تحتاج فرق الأمن إلى رؤية واضحة لكيفية تفاعل المستخدمين مع البيانات الحساسة، وكيفية تغير سلوك أحمال التشغيل بمرور الوقت. على سبيل المثال، عند الاستفادة من عمليات التشفير المتسارعة، أو عندما ترفع صلاحيات المستخدم لأداء العمليات الحرجة، أو عندما يتم تحديث البرامج والتكوينات الأساسية. إنهم بحاجة إلى القدرة على التمييز بين السلوك المتوقع والنشاط الذي قد يشير إلى هجوم إلكتروني محتمل. علاوة على ذلك، فإن تحدي معلومات التهديدات هذا يحتاج إلى أن يكون مخصصاً بدرجة عالية لنظام التشغيل وحزمة الحلول البرمجية المحددة ليكون فعالاً.

هنا يأتي دور IBM zSecure Detection.