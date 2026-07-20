نقدّم لكم IBM webMethods Integration Flow Pilot: توجيه مسار تطوير التكامل بسرعة الذكاء الاصطناعي

يساعد IBM webMethods Integration Flow Pilot فرق التكامل على إنشاء عمليات التكامل وتحديثها وتوثيقها واختبارها بشكل أسرع من خلال التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، مع الحفاظ على الحوكمة والاتساق والاستثمارات الحالية في بيئة التشغيل باستخدام مساعد الذكاء الاصطناعي الذي يختارونه.
يُعد Flow Pilot إحدى قدرات تطوير التكامل المدعومة بالذكاء الاصطناعي، والتي تساعد الفرق على بناء خدمات webMethods Flow وتحسينها وتوثيقها واختبارها بشكل أسرع باستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي المعتمدين لدى المؤسسة.
يدمج Flow Pilot ميزة الدعم بالذكاء الاصطناعي في مهام سير عمل المطورين الحالية، ما يساعد مطوري التكامل على العمل بناءً على المدخلات النصية باللغة الطبيعية، مع الحفاظ على المعايير وممارسات المراجعة ونماذج الحوكمة التي تتطلبها فرق العمل في المؤسسات.
صُمم للفرق التي ترغب في تحديث طريقة بناء خدمات webMethods Flow وصيانتها من دون استبدال بيئة التشغيل الأساسية التي تدعم بالفعل بيئة التكامل الحيوية لأعمالهم.
بات التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي يتكامل سريعًا ليصبح جزءًا أساسيًا من أسلوب عمل فرق البرمجيات الحديثة. تتوقع مؤسسة Gartner أنه بحلول عام 2028، سيعتمد 90% من مهندسي برمجيات المؤسسات على مساعدي البرمجة بالذكاء الاصطناعي، ارتفاعًا من نسبة تقل عن 14% في أوائل عام 2024.
يُوجد هذا التحول فرصة جديدة بالنسبة إلى فرق التكامل. يستخدم المطورون الأوامر النصية باللغة الطبيعية لتوليد المنطق البرمجي وشرح الكود وإنشاء الاختبارات والحد من الأعمال المتكررة. ولكن تكامل المؤسسات يتطلب ما هو أكثر من مجرد مساعدة الذكاء الاصطناعي العامة. تربط أصول التكامل بين التطبيقات، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، والشركاء، والملفات، والأحداث، ومهام سير العمل عبر البيئات الهجينة، ويجب أن تعمل بموثوقية وضمن نماذج الحوكمة وبيئة التشغيل المعتمدة.
قد يصعب التحقق من صحة منطق التكامل الذي يولده الذكاء الإصطناعي أو مراجعته أو صيانته أو حوكمته على نطاق واسع، وذلك من دون وجود الضوابط الحمائية المناسبة. تحتاج فرق التكامل إلى طريقة لاستخدام الذكاء الاصطناعي تتوافق مع معايير المؤسسة، وممارسات التطوير، والاستثمارات الحالية في بيئة التشغيل التي تعتمد عليها بالفعل.
يُطلب من فرق تكامل المؤسسات تقديم المزيد وبشكل أسرع. يستمر الطلب في الارتفاع نتيجة للتطبيقات الجديدة، ومنظومات الشركاء، وواجهات برمجة التطبيقات (APIs)، وتدفقات البيانات، ومبادرات الأتمتة، بينما تواجه الفرق المسؤولة عن تقديمها تراكمات متزايدة في العمل، وقيودًا في المهارات المتخصصة، وتراكم أعمال التوثيق، ومعايير تطوير غير متسقة.
توفر أدوات التطوير المدعومة بالذكاء الاصطناعي مسارًا لتحقيق إنتاجية أكبر، ولكن غالبًا ما تدعم أصول التكامل العمليات الحيوية والأساسية للأعمال، أنظمة المؤسسة الجوهرية، وتظل قيد التشغيل الفعلي لسنوات. السرعة أمر مهم، ولكن الحوكمة والجودة وقابلية الصيانة واستمرارية بيئة التشغيل لا تقل أهمية عنها.
صُمم Flow Pilot لسد هذه الفجوة من خلال مساعدة الفرق على تحديث طريقة بناء عمليات التكامل وصيانتها باستخدام الذكاء الاصطناعي، من دون إضعاف المعايير، أو إنشاء جزر تطوير معزولة، أو تطلُّب تغيير جذري ومربك في بيئة التشغيل.
إن تبني الذكاء الاصطناعي في المؤسسات ليس نموذجًا واحدًا يناسب الجميع. لكل مؤسسة استراتيجيتها الخاصة بالذكاء الاصطناعي، ونهجها الأمني، ومعايير المشتريات، وسياسات الحوكمة الخاصة بها. صُمم Flow Pilot ليتناسب مع هذا الواقع، ما يمنح فرق التكامل المرونة لاستخدام مساعدي الذكاء الاصطناعي الذين يتوافقون مع الطريقة التي تختارها مؤسستهم لتبني الذكاء الاصطناعي.
يساعد Flow Pilot الفرق على دمج الذكاء الاصطناعي في تطوير التكامل من خلال دعم IBM Bob وClaude ومساعدي الذكاء الاصطناعي الآخرين المعتمدين لدى المؤسسة، من دون إجبارهم على التقيد بتجربة ذكاء اصطناعي حصرية تابعة لمزود خدمة واحد. يمكن للفرق العمل بشكل أسرع باستخدام الذكاء الاصطناعي مع البقاء على توافق مع الضوابط والمعايير والخيارات التقنية التي تثق بها مؤسستهم بالفعل.
يساعد Flow Pilot المطورين على الانتقال بشكل أسرع من أهداف التكامل إلى منطق خدمة فعال ومستقر. يمكن للفرق إنشاء خدمات webMethods Flow وتحسينها بدعم من الذكاء الاصطناعي، من خلال استخدام صياغة تعتمد على اللغة الطبيعية، مع إبقاء المطورين متحكمين في عمليات المراجعة والتحسين والتحقق من الصحة.
يساعد ذلك على تقليل جهود التطوير المتكررة، ويمنح فرق التكامل طريقة عملية لمعالجة التراكمات المتزايد في تسليم الأعمال.
يقدم Flow Pilot لغة Flow Script، وهي تنسيق مصدر سهل القراءة للبشر ومتوافق مع أنظمة التحكم في الإصدارات لخدمات webMethods Flow. توفر لغة Flow Script تمثيلاً نصيًا واضحًا لمنطق التكامل المصمم لكل من تعاون المطورين والتفاعل مع الذكاء الاصطناعي، وذلك على عكس عناصر Flow التقليدية التي قد يصعب فحصها ومقارنتها في نظام التحكم في المصدر.
تنشئ Flow Script جسرًا مهيكلاً بين مساعدي الذكاء الاصطناعي وخدمات webMethods Flow، ما يُمكن الذكاء الاصطناعي من فهم منطق التكامل وشرحه وتوثيقه وتحسينه، مع الحفاظ على التوافق مع خدمات Flow القابلة للتنفيذ.
وهذا يجعل خدمات Flow أسهل في القراءة والمراجعة والمقارنة والصيانة طوال دورة حياة التطوير. يمكن للمطورين التعامل مع منطق التكامل باستخدام ممارسات التحكم في المصدر المألوفة لديهم، بينما يكتسب مهندسو النظم والمراجعون رؤية أوضح وأشمل لكيفية بناء الخدمات وتغييرها بمرور الوقت.
تساعد إمكانية المراجعة المحسّنة على تقليل مخاطر الصيانة، وتدعم مشاركة المعرفة بين الفرق، وتسهل تطبيق معايير تطوير متسقة عبر مراكز التميز في التكامل، وذلك بالنسبة إلى بيئات التكامل التي تتطور على مدى سنوات.
تظل معايير التكامل حبيسة الوثائق، أو قوائم المراجعة، أو تقتصر على خبرة كبار المتخصصين، وذلك في العديد من المؤسسات. ويساعد Flow Pilot على تقريب هذه المعايير من عملية التطوير الفعلية.
يمكن للإرشادات على مستوى المستودع أن تساعد على رصد واكتشاف الاتفاقيات البرمجية المتعلقة بالتسمية، وتسجيل الأحداث، ومعالجة الأخطاء، والأنماط القابلة لإعادة الاستخدام، ما يساعد المخرجات المدعومة بالذكاء الاصطناعي على التوافق مع ممارسات تكامل المؤسسات قبل أن تبدأ المراجعة اليدوية.
غالبًا ما يتأخر التوثيق والاختبار بسبب وقوع الفرق تحت ضغط التسليم. ويمكن أن يؤدي ذلك إلى زيادة الديون التقنية وجعل عمليات التكامل أصعب من حيث الفهم والتعديل والتشغيل، وذاك بمرور الوقت.
يساعد Flow Pilot على توليد الوثائق، وأوصاف المعاملات، والمخططات الانسيابية، وسيناريوهات اختبار الوحدة من منطق التكامل نفسه. ويساعد هذا الفرق على تقليل جهود التوثيق اليدوية والحفاظ على الأصول الداعمة أقرب إلى كيفية سلوك الخدمة الفعلي.
يجب أن يكون التحديث عمليًا بالنسبة إلى عملاء webMethods الحاليين. وتدعم بيئات تكامل المؤسسات عمليات بالغة الأهمية، ولا يمكن تعطيلها ببساطة من أجل اعتماد نموذج تطوير جديد.
صُمم Flow Pilot لتحديث تجربة التطوير مع الحفاظ على التوافق مع استثمارات بيئة تشغيل التكامل الحالية لـ IBM webMethods. ويمكن للفرق إدخال التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي في كيفية بناء خدمات Flow وصيانتها، من دون فرض تغييرات على بيئة التشغيل.
وهذا يجعل Flow Pilot مهمًا بشكل خاص للمؤسسات التي تمتلك بيئات عمل webMethods ممتدة على مدى طويلة، وفرق تكامل مستقرة، وأولويات تحديث نشطة.
صُمم Flow Pilot للفرق التي تحتاج إلى زيادة سرعة التسليم مع الحفاظ على التحكم والرقابة. وهو مهم بشكل خاص في الحالات التالية:
ينتقل تكامل المؤسسات إلى مرحلة جديدة. وتحتاج المؤسسات إلى البناء بشكل أسرع، ولكنها تحتاج أيضا إلى تطبيق الحوكمة بشكل أكثر اتساقًا، وتقليل الديون التقنية، وحماية الأنظمة التي تضمن استمرار أعمالها.
يعكس Flow Pilot رؤية IBM الأوسع للتكامل الهجين في عصر الذكاء الاصطناعي: مساعدة المؤسسات على تسريع الابتكار مع الحفاظ على السيطرة. فمن خلال الجمع بين التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي، ومرونة الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، والمعايير الخاضعة للحوكمة، والتوثيق والاختبار الآلي، واستمرارية التشغيل، يمنح Flow Pilot فرق التكامل طريقة عملية لتحديث كيفية بناء عمليات التكامل الحيوية للأعمال وصيانتها.
يوفر Flow Pilot لفرق التكامل طريقة عملية لتقليل مجهود التطوير، ومعالجة تراكم الأعمال المتزايدة، وتحسين اتساق تقديم التكامل من دون المساس بالحوكمة أو باستثمارات بيئة التشغيل الحالية.
استكشف Flow Pilot لمعرفة كيف يمكن للتطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي دعم استراتيجية التكامل لديك، أو تواصل مع IBM لإلقاء نظرة عن كثب على كيفية ملاءمته لبيئتك.
يقدم Flow Pilot مسارًا عمليًا للمستقبل بالنسبة إلى المؤسسات التي تواجه تراكمًا متزايدًا في أعمال التكامل، وقيودًا في المهارات، وضغوطًا متزايدة لتبني الذكاء الاصطناعي بمسؤولية: البناء بشكل أسرع، وتحقيق حوكمة أفضل، والحفاظ على استثمارات التكامل الحالية.
استكشف IBM webMethods Integration Flow Pilot