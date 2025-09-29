أتمتة الأعمال عمليات الأعمال

تقديم IBM MaaS360 Fast Start: إدارة بسيطة للأجهزة للشركات الصغيرة والمتوسطة.

مؤلف

Steve Davis

Senior Product Marketing Manager - MaaS360 & Trusteer

يجب ألَّا تزيد إدارة هواتف الموظفين وأجهزتهم اللوحية وأجهزة الكمبيوتر المحمول الخاصة بهم من عبء عملك. لهذا السبب أنشأنا IBM MaaS360 Fast Start: حلًا لإدارة الأجهزة المحمولة (MDM) مصممًا خصيصًا للشركات الصغيرة والمتوسطة التي تحتاج إلى حماية بمستوى المؤسسات وبساطة بمستوى المستهلك.

يساعدك Fast Start على حماية بيانات العمل الحساسة على أجهزة الموظفين (خاصةً مع سياسات استخدام الأجهزة الشخصية والعمل عن بُعد)، ويمنع فقدان البيانات الناتج عن الأجهزة المفقودة أو المسروقة.

ابدأ بشكل أسرع مع ميزة Fast Start

مع نمو عملك، تصبح إدارة الأجهزة أكثر صعوبة. ربما واجهت مشكلات مثل الهواتف المفقودة أو الشخصية التي تعرِّض البيانات الحساسة للخطر، أو فِرَق تكنولوجيا المعلومات الصغيرة التي تتعرَّض للإرهاق في محاولة الحفاظ على التحديثات، أو صعوبة الموظفين في الوصول المتسق عبر الأجهزة المختلفة، وتأخر عملية دمج الموظفين الجُدُد أكثر من اللازم.

يساعدك Fast Start على سد هذه الفجوات وحماية بياناتك والحفاظ على إنتاجية فريقك دون زيادة التعقيد. ويمكنك اتباع إعداد إرشادي خطوة بخطوة واستخدام وحدة تحكُّم سهلة لتتمكن من إدارة الأجهزة خلال دقائق بدلًا من أيام.

الميزات الرئيسية لميزة IBM MaaS360 Fast Start

تواجه الشركات الصغيرة والمتوسطة المخاطر الأمنية نفسها التي تواجهها المؤسسات الكبيرة، لكنها تفتقر إلى فريق تكنولوجيا معلومات كبير للتعامل معها. يساعدك برنامج MaaS360 Fast Start على:

  • تسجيل الأجهزة تلقائيًّا: أضِف أجهزة iOS وAndroid بنقرات قليلة فقط.
  • تطبيق سياسات الأمان المدمجة: الممارسات المُثلى التي يتم تكوينها مسبقًا تحافظ على بياناتك آمنة من التهديدات الإلكترونية الشائعة.
  • توزيع التطبيقات بسهولة: امنح فريقك الأدوات التي يحتاج إليها بسرعة وأمان.
  • التنقّل بثقة: لا يلزم أي تدريب خاص أو خبرة تقنية.

باستخدام ميزة Fast Start، يمكنك:

  • توفير الوقت والموارد: تجنَّب التكلفة الزائدة لإعدادات تكنولوجيا المعلومات المعقدة.
  • تعزيز الإنتاجية: يمكن لفريقك الوصول بشكل آمن إلى الأدوات والتطبيقات من أي مكان.
  • حماية أعمالك: حافِظ على أمانك دون الحاجة إلى قسم مخصص لتكنولوجيا المعلومات أو الأمن.
  • التركيز على النمو: اقضِ وقتًا أقل في إدارة الأجهزة ووقتًا أطول في بناء أعمالك.

تم تصميم Fast Start لتوفير أمان على مستوى المؤسسة بسعر منطقي للشركات المتنامية.

ابدأ اليوم مع Fast Start

سواء أكان عملك شركة استشارية مكوَّنة من 20 شخصًا أم كنت بائع تجزئة سريع النمو، يزيل MaaS360 Fast Start التعقيد من إدارة الأجهزة لتتمكن من التركيز على ما يهمك أكثر: إدارة عملك.

استكشِف MaaS360 Fast Start

تعرّف على المزيد استكشِف MaaS360 Fast Start