الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

مجالات الهندسة عالية الموثوقية ووكلاء الذكاء الاصطناعي: تقديم IBM Engineering AI Hub الإصدار 1.0 (متاح هذا الشهر)

نشرت ١٠/٠٦/٢٠٢٥

مؤلف

Daniel Moul

Principal Product Manager - Engineering Lifecycle Management

IBM

تستعد IBM ELM لإطلاق وكلاء الذكاء الاصطناعي لمساعدة الفِرَق الهندسية على تحقيق مزيد من السرعة والوضوح والثقة.

تشهد الفرق الهندسية تحولًا رقميًا واسع النطاق في مجالات الهندسة المعقدة وإدارة دورة حياة المنتج، ويمكن للذكاء الاصطناعي التوليدي أن يقدِّم المساعدة. ومع ذلك، في مجالات الهندسة حيث الدقة والامتثال أمران غير قابلين للتفاوض ويجب أن تكون النتائج صحيحة، لا يمكن استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي بشكل عشوائي.

حتى مطلب واحد خطأ قد يؤدي إلى إعادة عمل مكلِّفة، وتأخير في الجدول الزمني، ونتائج منخفضة الجودة قد تهدد المنتج وأحيانًا استمرارية الشركة. هذا الأمر بالغ الأهمية بشكل خاص للصناعات الحساسة للسلامة والمرخّصة، مثل السيارات والطيران أو الأجهزة الطبية، حيث يمكن للأخطاء أن تؤثِّر في نجاح المنتج والأعمال. تطبيقات الذكاء الاصطناعي التي تفتقر إلى الصرامة المؤسسية أو تتجاوز الاحتياطات الأساسية قد تقوِّض الوعد بالسرعة والأتمتة الذي تهدف إلى تحقيقه.  

يمكن أن يؤدي القيام بذلك بشكل صحيح إلى زيادة السرعة والوضوح وبناء الثقة للفرق الهندسية والأطراف المعنية.

نهج IBM: وكلاء الذكاء الاصطناعي على مستوى المهام

أحد الأنماط الواعدة للذكاء الاصطناعي في الهندسة هو تطبيق أتمتة الذكاء الاصطناعي على مستوى المهام باستخدام وكلاء مصممين خصيصًا لأداء هذه المهام. يُتيح هذا نوعًا جديدًا من الأتمتة مع معالجة بعض مخاطر الأخطاء الناتجة عن الاستفسارات العامة للنماذج اللغوية الكبيرة (LLMs).

لقد اتَّبعنا هذا النهج في الإصدار 1.0 من IBM Engineering AI Hub القادم. يُعَد إضافةً إلى IBM Engineering Lifecycle Management، وسيوفر وكلاء يظهرون للمستخدمين كميزات "ذكية" جديدة في أدواتهم الحالية.

يتضمن الإصدار الأول، والمتوقع توافره بدءًا من 14 أكتوبر 2025، وكلاء مصممين لحالات الاستخدام هذه:

  • تحليل جودة المتطلبات: كتابة متطلبات عالية الجودة بكفاءة. استخدام درجات الجودة التي يولدها الوكيل لمعالجة المخاطر المخفية في مواصفات متطلباتك.
  • طرح الأسئلة على متطلباتك: التفاعل مع متطلباتك باستخدام اللغة الطبيعية للحصول على إجابات عن أسئلتك وملخصات وترجمات والمزيد.
  • ملخص عنصر العمل: التنقل بسرعة بين السياقات، والاطِّلاع بسرعة على المهام طويلة الأمد والمعقدة والعيوب وعناصر العمل الأخرى.

سيتمكن المهندسون من الوصول إلى هذه النتائج المدعومة بالذكاء الاصطناعي ضمن تجربة مستخدم متكاملة عند استخدام تطبيق هندسة المتطلبات DOORS Next وتطبيق تتبُّع وتخطيط الأعمال Workflow Management.

إبقاء البشر في مركز القيادة

الوكلاء واعدون، لكنهم ليسوا حلًا شاملًا لكل شيء. تشمل مبادئ التصميم لدينا إبقاء البشر في موقع القيادة (أي: الذكاء الاصطناعي يقترح، والبشر يقررون)، ووضع توقعات واقعية لدى المستخدمين، وجمع الأدلة من خلال التحقق والتأكيد على أن أتمتة المهام توفِّر مستوًى كافيًا من الدقة والموثوقية والفائدة.

لعصر "التعريف البرمجيات"

مع تحول المنتجات والأنظمة بشكل متزايد إلى "معرَّفة بالبرمجيات" وتزايد التعقيد، تزداد الحاجة إلى أدوات أكثر ذكاءً وأتمتة. وقد تم تصميم IBM Engineering AI Hub ليكون خطوة في هذا الاتجاه.

تعرَّف على المزيد حول IBM Engineering AI Hub

تواصَل مع أحد الخبراء اليوم لاستكشاف كيفية الاستعداد لتوافره هذا الشهر.

تعرّف على المزيد تعرَّف على المزيد حول IBM Engineering AI Hub تحدَّث إلى خبير