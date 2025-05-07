تقديم GitLab Ultimate for IBM Z - أدوات من الجيل التالي في عمليات التطوير بنظام IBM Z

تحديث سلسلة الأدوات من خلال الانتقال بعيدًا عن برامج إدارة مصدر الرمز (SCMs) القديمة.

من خلال الانتقال بعيدًا عن برامج إدارة مصدر الرمز (SCMs) القديمة. تقليل التكاليف من خلال تقليل تكاليف الترخيص والصيانة.

من خلال تقليل تكاليف الترخيص والصيانة. تسليم البرمجيات بشكل أسرع من خلال سير عمل مبسَّط وآلي لعمليات التطوير.

من خلال سير عمل مبسَّط وآلي لعمليات التطوير. تعزيز الجودة والأمان في جميع مراحل دورة حياة التطبيق.

في جميع مراحل دورة حياة التطبيق. الاحتفاظ بالمواهب من خلال استخدام أدوات من الجيل التالي.

تم بناء GitLab Ultimate for IBM Z لدعم التطبيقات الحيوية للأعمال والتقنيات الناشئة، بما في ذلك التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي التوليدي. يساعد هذا الحل المؤسسات على تعزيز إنتاجية المطورين مع الحفاظ على انخفاض التكلفة الإجمالية للملكية (TCO) من خلال تقليل الصوامع، وعمليات التسليم اليدوي وتجزئة الأدوات. من خلال التعاون، تُعيد كلٌّ GitLab وIBM تشكيل طريقة بناء البرمجيات ونشرها في المؤسسات على IBM Z، ما يُحدِث تحولًا في عملية تطوير الحواسيب المركزية ويجعل عمليات التطوير تجربة موحدة حقًا عبر المؤسسات.

قال Mike Flouton، نائب رئيس إدارة المنتجات في GitLab: "نحن فخورون بشراكتنا مع IBM لتقديم GitLab Ultimate مع IBM Z لتلبية الحاجة إلى سير عمل تطوير أجهزة كمبيوتر مركزي حديثة وفعَّالة". "من خلال دمج منصة DevSecOps القوية من GitLab مع أدوات تطوير أجهزة الكمبيوتر المركزي الرائدة من IBM، تقدِّم هذه الحلول المشتركة لفرق التطوير تجربة موحدة لتحديث تطبيقاتهم الحيوية باستخدام سرعة وأمان السحابة".

تعرَّف على المزيد من خلال صفحة المنتج الخاصة بنا

استكشِف صفحة إعلان IBM