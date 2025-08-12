تم تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي لتفسير أهداف المستخدم وتحديد الأدوات التي يجب استخدامها وكيفية استخدامها بشكل مستقل. هذه الاستقلالية قوية - ما يمكِّن الوكلاء من التكيُّف بناءً على السياق والبيانات وحتى التفكير الاحتمالي. ولكن عندما تكون المخاطر كبيرة -مثل تحويل البيانات الحساسة، أو معالجة البيانات، أو التنسيق بين الأنظمة- لا يمكننا ترك النتائج للصدفة. لهذا السبب يستخدم watsonx Orchestrate التدفقات لتوجيه سلوك الوكيل، ما يضمن أن تكون الإجراءات ذكية وموثوقًا بها في آن واحد.

توفِّر Flows القدرة على التحكم الحتمي في تنفيذ الذكاء الاصطناعي الوكيل. فهي تحدِّد بالضبط الأدوات التي يجب استخدامها وبأي ترتيب وتحت أي ظروف. عندما يستدعي الوكيل تدفقًا، فإنه لا يرتجل، بل يتَّبِع مسارًا مصممًا عن قصد ومحددًا جيدًا وقابلًا لإعادة الاستخدام. وهذا يعني مفاجآت أقل، والمزيد من الاتساق، وثقة أكبر في كل نتيجة.

عندما يستدعي الوكيل تدفقًا:

تكون سلسلة الأدوات محددة مسبقًا .

. تم إصلاح منطق التنفيذ (مثل الشروط، وعمليات إعادة المحاولة، والتفرعات).

(مثل الشروط، وعمليات إعادة المحاولة، والتفرعات). تكون معالجة البيانات واضحة ومحددة، بما في ذلك كيفية ربط المدخلات وتحويلها وتمريرها بين الخطوات.

وهذا يجعل Flows مثالية من أجل: