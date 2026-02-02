تقدِّم IBM Expert Labs عروض خدمات ذكاء اصطناعي لمجموعة Maximo Application Suite.

يسرّ IBM Expert Labs الإعلان عن سلسلة من عروض خدمات الذكاء الاصطناعي لمجموعة IBM’s Maximo Application Suite، والتي ستوفِّر نهجًا موحَّدًا لدعم المؤسسات عند بدء رحلتها مع الذكاء الاصطناعي داخل المجموعة.
ستساعد IBM Expert Labs الفِرق على التركيز على نتائج أعمال واضحة، من خلال تحديد تحديات الصيانة ذات الأولوية وتجهيز Maximo Application Suite لمعالجتها.
نهجنا المنظم، من مرحلة الاستكشاف حتى النشر، يضمن تسريع تحقيق القيمة وتمكين تحوُّل قابل للتوسع:
غالبًا ما تواجه فِرق الصيانة عمليات مجزأة تتطلب خطوات يدوية للتحقق من العمل، وتوزيع الموارد، وتسجيل معلومات الأعطال. تؤدي أوجه القصور هذه إلى زيادة أوقات التنفيذ للمشرفين والمهندسين، وتَحُدّ من قدرتهم على تحديد أولويات أنشطة الصيانة.
تم تصميم هذه العروض الخدمية لنشر قدرات Maximo AI بسرعة في المجالات الأكثر أهمية، لتحسين موثوقية الأصول والتقارير، وتقليل الجهد الضائع من خلال الأتمتة، وتبسيط العمليات. تساعد هذه القدرات على خفض التكاليف، وتوفير الوقت، وضمان تركيز فِرق الصيانة على المهام الأعلى قيمة. سيساعد استخدام ورشة عمل استكشاف Maximo AI المؤسسات على توضيح احتياجات العمل، وتقييم القدرات الحالية، وتحديد رؤية لعمليات الصيانة. تحدِّد الورشة تحديات التشغيل وتحدِّد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تعالجها.
النتيجة هي بنية مستهدفة وخارطة طريق توضِّح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين القرارات، وتعزيز الموثوقية، ودعم تحقيق مكاسب قابلة للقياس.
بمجرد إعداد خدمة Maximo AI، يمكن للمؤسسات نشر قدرات الذكاء الاصطناعي المستهدفة لدعم أدوار الصيانة المحددة. بعض حالات الاستخدام الجاهزة للنشر من IBM تساعد الفِرق على تنفيذ الحلول بسرعة وتحقيق القيمة.
حالات الاستخدام الجاهزة للنشر من Expert Labs:
ابدأ مع ورشة عمل اكتشاف الذكاء الاصطناعي لمجموعة Maximo Application Suite من IBM لاستكشاف كيف يمكن للذكاء الاصطناعي وIBM Maximo تحسين أسلوب إدارة أصولك في مجالات الصيانة، الموثوقية، العمليات، والاستدامة.