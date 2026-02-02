تقدِّم IBM Expert Labs عروض خدمات ذكاء اصطناعي لمجموعة Maximo Application Suite.

غالبًا ما تواجه فِرق الصيانة عمليات مجزأة تتطلب خطوات يدوية للتحقق من العمل، وتوزيع الموارد، وتسجيل معلومات الأعطال. تؤدي أوجه القصور هذه إلى زيادة أوقات التنفيذ للمشرفين والمهندسين، وتَحُدّ من قدرتهم على تحديد أولويات أنشطة الصيانة.

تم تصميم هذه العروض الخدمية لنشر قدرات Maximo AI بسرعة في المجالات الأكثر أهمية، لتحسين موثوقية الأصول والتقارير، وتقليل الجهد الضائع من خلال الأتمتة، وتبسيط العمليات. تساعد هذه القدرات على خفض التكاليف، وتوفير الوقت، وضمان تركيز فِرق الصيانة على المهام الأعلى قيمة. سيساعد استخدام ورشة عمل استكشاف Maximo AI المؤسسات على توضيح احتياجات العمل، وتقييم القدرات الحالية، وتحديد رؤية لعمليات الصيانة. تحدِّد الورشة تحديات التشغيل وتحدِّد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التي يمكن أن تعالجها.

النتيجة هي بنية مستهدفة وخارطة طريق توضِّح كيف يمكن للذكاء الاصطناعي تحسين القرارات، وتعزيز الموثوقية، ودعم تحقيق مكاسب قابلة للقياس.