تقديم الذكاء الاصطناعي الوكيل لنظام Order Management باستخدام منصة IBM Sterling OMS

من خلال دمج الذكاء الاصطناعي المتقدم في أنظمة Order Management (OMS) الحالية، يمكن للشركات تحسين صناعة القرار، وتحسين سير العمل، وزيادة الإنتاجية العامة—دون الحاجة إلى إعادة بناء النظام بالكامل.
سيؤدي الإطلاق القادم لقدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل داخل نظام IBM Sterling Order Management System إلى إدخال تقنيات متقدمة للذكاء الاصطناعي الوكيل في منصة IBM Sterling OMS، مع تضمين الذكاء بسلاسة عبر دورة حياة الطلب، مع الاستفادة من الأساس القوي للنظام الحالي.
مع إضافة IBM Sterling OMS Agentic Toolkit Add-On الجديدة، يمكن للمستخدمين تحسين دقة الاستيفاء، وتبسيط العمليات، وتحسين تجربة العملاء عبر بيئات متعددة القنوات المعقدة. تتضمن مجموعة الأدوات وكلاء لمعلومات الطلبات، وتطبيق القسائم، وإلغاء الطلبات، وتقسيم المخزون، وتقييم مخاطر العقود، حيث يقدم كل منها معلومات تهدف إلى تقليل الأخطاء، وتحسين القرارات، وحماية الإيرادات.
ملاحظة: من المقرر إطلاق الإصدار العام للقدرات الجديدة للذكاء الاصطناعي الوكيل ضمن نظام IBM Sterling Order Management System (OMS) في 6 مارس 2026، ما سيوفر إمكانات متطورة لاتخاذ القرارات والأتمتة المستندة إلى الذكاء الاصطناعي مباشرةً داخل منصة OMS.
إحدى القيم الأساسية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي التي يوفرها IBM Sterling OMS هي القدرة على التحكم التنبئي عبر دورة حياة الطلب بالكامل. تمكّن القدرات التنبئية المستندة إلى الذكاء الاصطناعي فريقك من توقّع الاختناقات المحتملة قبل حدوثها ومعالجتها، ما يحسّن سرعة تنفيذ الطلبات ودقتها.
سواء كان ذلك توقّع تأخيرات محتملة في سلسلة التوريد، أو تحديد نقص المخزون، أو التنبؤ بارتفاع طلب العملاء، فإن قدرات الذكاء الاصطناعي تمكّن المستخدمين من اتخاذ قرارات قائمة على البيانات بشكل أسرع وبثقة أكبر. لا تقتصر التحليلات التنبئية على تعزيز الكفاءة التشغيلية فحسب، بل تتيح أيضًا تقديم خدمة عملاء استباقية، ما يساعد الشركات على تلبية توقعات العملاء مع تقليل مخاطر الأخطاء المكلفة.
تُعد الأتمتة ركيزة أساسية أخرى في تكامل الذكاء الاصطناعي الوكيل. مع هذا الإصدار، سيتمكن مستخدمو IBM Sterling OMS من أتمتة المهام الروتينية والمتكررة التي كانت تستهلك موارد بشرية قيّمة.
ومن خلال أتمتة هذه العمليات، يمكن للشركات تحرير الموظفين للتركيز على المهام ذات القيمة الأعلى، ما يدفع الابتكار ويحسّن تجربة العملاء. ويؤدي ذلك إلى توفير الوقت وتقليل التكاليف، حيث يتولى الذكاء الاصطناعي المهام التي تستغرق وقتًا طويلاً، ما يسمح لفريقك بالتوسع دون الحاجة إلى موارد إضافية.
تخيل طلبًا يجب توجيهه إلى مستودع معين بناءً على مستويات المخزون والقرب وتكاليف الشحن. وبفضل القدرات المدعومة بالذكاء الاصطناعي، ستتم أتمتة عملية التوجيه هذه، ما يضمن معالجة الطلب بسرعة وكفاءة، مع تقليل الأخطاء البشرية وتحسين تكاليف الشحن.
من أبرز المخاوف المرتبطة بالذكاء الاصطناعي هو نقص الشفافية، خصوصًا في عمليات صناعة القرار الحساسة. ومن خلال الذكاء الاصطناعي الوكيل، يعالج IBM Sterling OMS هذا التحدي عبر تقديم قرارات قابلة للتفسير. تضمن هذه الميزة إمكانية تتبّع كل قرار يتخذه الذكاء الاصطناعي وشرحه وفهمه من قِبل المستخدمين.
على سبيل المثال، إذا تم تأخير طلب أو إعادة توجيهه، فسيقدّم النظام تفسيرًا لكيفية اتخاذ هذا القرار وسبب اتخاذه. سواء كان ذلك بسبب قيود سلسلة التوريد أو توفر المخزون أو الخدمات اللوجستية للشحن، سيتمكن المستخدمون من الوصول إلى أسباب واضحة ومفهومة وراء كل قرار. ولا تعزز هذه الشفافية الثقة فحسب، بل تتيح أيضًا التحسين المستمر لنظام الذكاء الاصطناعي بناءً على التعليقات وتغيرات ظروف العمل.
على عكس الأنظمة الأخرى التي تتطلب إعادة بناء كاملة، يندمج الذكاء الاصطناعي الوكيل بسلاسة داخل البنية الحالية لمنصة IBM Sterling OMS. ليس هناك حاجة إلى استبدال نظام Order Management لديك أو إعادة بنائه؛ بل يمكنك تحسينه من خلال تزويده بقدرات الذكاء الاصطناعي التي توفر قيمة فورية.
لماذا الآن؟ مع استمرار التحول الرقمي في إعادة تشكيل الصناعات، برز الذكاء الاصطناعي كمحرّك رئيسي للابتكار عبر العديد من وظائف الأعمال، بما في ذلك نظام Order Management. الشركات التي تبنّت الذكاء الاصطناعي بدأت بالفعل في تحقيق فوائد في مجالات مثل تحسين سلسلة التوريد، والتوقع بالطلب، وتنفيذ الطلبات.
تم تصميم الذكاء الاصطناعي الوكيل لمنصة IBM Sterling OMS لتلبية الاحتياجات المتطورة للشركات التي تسعى للبقاء في صدارة المنافسة. الأمر لا يتعلق فقط بجعل العمليات أسرع أو أكثر كفاءة، بل بتمكين المؤسسات من اتخاذ قرارات أفضل وأكثر ذكاءً يمكنها تحقيق النجاح على المدى الطويل. وبما أن الحل يتكامل مباشرة مع البنية التحتية الحالية لمنصة IBM Sterling OMS، فإنه يتيح للشركات الاستفادة من هذه الفوائد دون التعطيل الناتج عن استبدال النظام بالكامل.
