تدعم Instana الآن مراقبة تطبيقات PHP على AWS Fargate

28 يوليو 2025
مع تسريع المؤسسات لتحويلاتها السحابية الأصلية، أصبحت المنصات مثل AWS Fargate أساسية لنشر أعباء العمل المعبأة في حاويات والقابلة للتوسع دون عبء إدارة الخوادم. في الوقت نفسه، تظل لغة PHP حجر الزاوية في تطوير الويب الحديث، حيث تدعم كل شيء من منصات المحتوى إلى واجهات برمجة التطبيقات الحيوية للأعمال.
لهذا السبب نحن متحمسون للإعلان عن أن Instana أصبحت توفِّر دعمًا كاملًا لمراقبة تطبيقات PHP التي تعمل على AWS Fargate - حيث تقدِّم قابلية ملاحظة متقدمة في الوقت الفعلي لأعباء عمل PHP في بيئات ديناميكية وخالية من الخوادم.
توفِّر Instana رؤية شاملة لسلامة وأداء أعباء عمل Fargate الخاصة بك، بما في ذلك مقاييس البنية التحتية الرئيسية مثل استخدام وحدة المعالجة المركزية والذاكرة على مستوى مهام ECS.
استخدِم لوحة معلومات التكامل المضمَّنة للحصول على نظرة عامة عالية المستوى على بيئة Fargate الخاصة بك والتأكُّد من أن البنية التحتية الأساسية التي تدعم تطبيقات PHP الخاصة بك تعمل بكفاءة وفاعلية.
من خلال ربط بيانات البنية التحتية والتطبيقات، تساعدك Instana في الحفاظ على كلٍّ من الاستقرار وقابلية التوسع مع نمو أعباء عملك.
تُتيح لك قدرات مراقبة أداء التطبيقات (APM) من Instana تتبُّع الآثار الموزعة من تطبيق PHP الخاص بك، ما يوفر رؤًى متعمقة حول كيفية تعامل خدماتك مع الطلبات عبر بنية الخدمات المصغرة.
للحصول على رؤية أوسع، يمكنك نشر عدة مجمِّعات Instana على AWS Fargate لأنظمة تشغيل مختلفة - مقدِّمًا رؤية شاملة لمنظومة تطبيقاتك، حتى عند بنائها بلغات وأُطر عمل هجينة.
إذا كنت تستخدم Instana بالفعل، فإن تمكين دعم PHP على Fargate أمر سريع وسهل.
تمثِّل إضافة دعم PHP على AWS Fargate خطوة جديدة نحو تحقيق مهمة Instana في توفير قابلية ملاحظة بلا حدود - حيث تُتيح للفرق متابعة أي عبء عمل في أي مكان.
سواء أكنت تقوم بترحيل تطبيقات PHP القديمة إلى السحابة أو بناء خدمات سحابية أصلية من البداية، فإن Instana تضمن لك الحصول على الرؤية العميقة، والرؤى حول الأداء، والتحليلات في الوقت الفعلي اللازمة للبناء والتشغيل بثقة.
جرِّبه اليوم وجرِّب مراقبة PHP على Fargate بمستوى جديد.