22 يوليو 2025
كان IBM z/OS دائمًا الأساس للمؤسسات التي تحتاج إلى موثوقية، وقابلية توسُّع، وأمن لا مثيل لهم. في عام 2025، تبني IBM على هذا الأساس القوي مع إصدار z/OS 3.2، النسخة التالية من نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر المركزي الرائد من IBM، المصمم للاستفادة من إمكانيات IBM z17 الجديدة. تم تصميم أحدث إصدار من z/OS لتمكين العملاء من دمج تطبيقاتهم وبياناتهم في بيئات السحابة الهجينة، مع الاستفادة من قوة الكمبيوتر المركزي لدعم أعباء العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي اليوم.
مع مواجهة المؤسسات للنمو الهائل في البيانات والمعاملات، أصبحت الحاجة إلى تحديث الأنظمة ودمج الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الأداء والأمان والامتثال أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. يواجه z/OS 3.2 هذا التحدي من خلال دعم تقنيات تسريع الذكاء الاصطناعي الجديدة في IBM z17، المصممة لمساعدة المؤسسات على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية والتوليدية مباشرةً على البيانات الحساسة في مكانها، ما يقلل المخاطر المرتبطة بنقل البيانات ويسرِّع الوصول إلى الرؤى.
بفضل التشفير المتقدّم والكشف المتطور عن التهديدات، يمكن للمؤسسات معالجة كميات متزايدة من البيانات مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية. من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي داخل نظام التشغيل، تم تصميم z/OS 3.2 لأتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتبسيطها.
تم تصميم z/OS للمؤسسات التي تريد الاستفادة من الذكاء الاصطناعي لتعزيز صناعة القرار، واكتشاف فرص نمو جديدة، وتحقيق قيمة أكبر من البيانات والتطبيقات الحالية. يساعد z/OS 3.2 العملاء على استغلال قيمة بياناتهم على نظام السجلات من خلال واجهات برمجة تطبيقات حديثة، مصممة لإتاحة بيانات z/OS في بيئات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي دون الحاجة إلى عمليات الاستخراج والتحويل والتحميل (ETL) المكلِّفة والمعرَّضة للأخطاء.
يُتيح DFSMSdfp Cloud Data Access (CDA) وDFSMS Object Access Method (OAM) من خلال واجهات برمجة التطبيقات REST القياسية في الصناعة، دمج البيانات الأساسية مع السحابة الهجينة عبر تحديث طرق الوصول وإدارة البيانات غير المنظمة على z/OS، ما يسمح للبيئات الموزعة بالوصول إلى بيانات z/OS الحالية.
تُتيح التحسينات في واجهات برمجة التطبيقات EzNoSQL للتطبيقات الآن استخدام Python على z/OS، بالإضافة إلى COBOL وC وJava، ما يمكِّن العملاء من بناء قواعد بيانات NoSQL قابلة للتوسع ومباشرة على z/OS لدعم تحليل البيانات والنمذجة التنبؤية لتطبيقات المؤسسات.
وراء هذه القدرات المتكاملة للذكاء الاصطناعي توجد مجموعة تقنية قوية تشمل أطر عمل مفتوحة المصدر، ومكتبات zDNN، وأدوات الذكاء الاصطناعي، كلها محسَّنة لمعالج IBM z17 Telum II، ومسرِّع الذكاء الاصطناعي المدمج، ومسرِّع Spyre1.1. تعمل هذه العناصر معًا وهي مصممة لتمكين الاستدلال في الوقت الفعلي وبسرعة عالية وتنفيذ النماذج مباشرةً على المنصة وتقليل زمن الانتقال إلى أدنى حد ممكن وإلغاء الحاجة إلى نقل البيانات الحساسة.
يمكن الآن دمج الذكاء الاصطناعي في أعباء العمل ذات المهام الحساسة، لدعم حالات استخدام متقدمة مثل الكشف عن الغش، وتحسين سلسلة التوريد، وأتمتة صناعة القرار مع أداء عالٍ وأمن قوي.
يوفر z/OS 3.2 منصة قابلة للتأمين والتوسع لتشغيل التطبيقات ذات المهام الحساسة، لحماية البيانات والأنظمة الحساسة من التهديدات الإلكترونية وغيرها من الانقطاعات. ينعكس التزام IBM بالمرونة الإلكترونية في ميزات الأمن القوية للمنصة، بما في ذلك خوارزميات التشفير المقاومة للحوسبة الكمية، والتشفير الشامل، وطرق التحقق المتقدمة، وفحص سلامة البيانات. مع IBM Threat Detection for z/OS (TDz) ووظيفة الحجز الجديدة عبر احتواء معرِّفات مستخدمي RACF، يحصل العملاء على حماية إضافية ضد التهديدات الإلكترونية المحتملة.
يواصِل نظام z/OS 3.2 تركيزه على حماية بيانات العملاء من التهديدات الكمية الناشئة واختراقات أمن البيانات من خلال تطبيق خوارزميات مقاومة للحوسبة الكمية وفق المعهد الوطني الأمريكي للمعايير والتقنية (NIST). تساعد ميزات الأمان المعززة في z/OS 3.2 الشركات على مواجهة مخاطر التهديدات الإلكترونية غير المرئية واختراقات أمن البيانات. تم تصميم هذه التحسينات لمساعدة العملاء والشركات على حماية سلامة بياناتهم وسريتها، وتلبية متطلباتهم التنظيمية والالتزامات المتعلقة بالامتثال.
بالإضافة إلى ذلك، يعمل z/OS 3.2 على تبسيط مهام الإدارة لتقديم تجربة أكثر سهولة وملاءمة لفِرق تكنولوجيا المعلومات. تم تصميم قدرات الأتمتة المتقدمة وواجهات برمجة التطبيقات في المنصة لمساعدة المؤسسات على تبسيط عمليات تكنولوجيا المعلومات، وتقليل التكاليف، وزيادة الإنتاجية. يستفيد z/OS 3.2 من أدوات وقدرات مدعومة بالذكاء الاصطناعي، مثل مدير أعباء العمل المدعوم بالذكاء الاصطناعي (WLM)، للتنبؤ بارتفاعات أعباء العمل والتكيف معها بشكل استباقي لتلبية الطلب2. تساعد هذه التنبؤات القائمة على الذكاء الاصطناعي والمعتمدة على البيانات المؤسسات في الاستمرار بالوصول إلى التطبيقات والخدمات الحيوية دون انقطاع.
للمساعدة على تبسيط العمليات بشكل أكبر، يقدِّم z/OS 3.2 إضافة إدارة التخزين عبر z/OSMF، والتي تستفيد من الوظائف المحسَّنة لواجهات REST لإدارة التخزين لعرض بنى نظام إدارة التخزين (SMS) وكذلك مجموعات بيانات التحكم غير النشطة (CDSs). تُتيح هذه الواجهة المبسطة والحديثة لمسؤولي التخزين التعرُّف بسرعة على كيفية أداء مهام إدارة التخزين في أجهزة الكمبيوتر المركزي. من خلال تحديث تجربة المستخدم وجعل المهام الأساسية أكثر سهولة، تزوِّد IBM الجيل القادم من خبراء أجهزة الكمبيوتر المركزي بالأدوات والمهارات اللازمة للنجاح. يعتمد هذا التحسين على جهود IBM المستمرة لتبسيط إدارة z/OS وجعل المنصة أكثر سهولة وكفاءة لجميع المستخدمين.
يمثل z/OS 3.2 خطوة مهمة في مجال حوسبة الكمبيوتر المركزي. فميزاته المبتكرة المدعومة بالذكاء الاصطناعي، وأمنه المعزز، وقدراته المبسَّطة للإدارة تجعل منه منصة أساسية للمؤسسات التي تسعى إلى تعزيز نمو الأعمال، وتحسين كفاءة العمليات، والحفاظ على الريادة أمام المنافسين. من خلال الاستثمار في z/OS 3.2، يمكن للشركات الاستفادة من إمكانات أصول أجهزة الكمبيوتر المركزي الخاصة بها بأكملها ووضع نفسها على مسار النجاح الطويل الأمد في بيئة رقمية متزايدة التعقيد وسريعة التغيُّر.
من المقرر أن يصبح z/OS 3.2 متاحًا بشكل عام في 30 سبتمبر 2025. تعرَّف على المزيد حول z/OS وابدأ باستخدامه. انضم إلى مجتمع IBM z/OS للبقاء مطَّلِعًا على أحدث الميزات والمناقشات والأحداث حول z/OS.
ندعوكم للاطِّلاع على هذا الإصدار الجديد المذهل من خلال رسالة الإعلان وندوة الإنترنت القادمة في 29 يوليو 2025 في الساعة 1:00 ظهرًا بتوقيت شرق الولايات المتحدة، للحصول على عرض تقني تفصيلي حول الميزات والقدرات الجديدة التي يوفرها z/OS 3.2. سجِّل هنا.
جرِّب z/OS 3.2 شخصيًا واستمِع إلى الخبراء المتخصصين في مؤتمرنا القادم TechXchange في أورلاندو، فلوريدا خلال الفترة من 6 إلى 9 أكتوبر 2025.
المصادر:
1 من المتوقع أن يتوفر دعم IBM Spyre AI Accelerator في الربع الرابع من عام 2025.
2 من المخطط أن تتوفر هذه الإمكانية في الربع الرابع من عام 2025.
تخضع البيانات المتعلقة بالاتجاه والنوايا المستقبلية لشركة IBM للتغيير أو الإلغاء دون إشعار، وتمثِّل الأهداف والغايات فقط.