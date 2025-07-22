كان IBM z/OS دائمًا الأساس للمؤسسات التي تحتاج إلى موثوقية، وقابلية توسُّع، وأمن لا مثيل لهم. في عام 2025، تبني IBM على هذا الأساس القوي مع إصدار z/OS 3.2، النسخة التالية من نظام تشغيل أجهزة الكمبيوتر المركزي الرائد من IBM، المصمم للاستفادة من إمكانيات IBM z17 الجديدة. تم تصميم أحدث إصدار من z/OS لتمكين العملاء من دمج تطبيقاتهم وبياناتهم في بيئات السحابة الهجينة، مع الاستفادة من قوة الكمبيوتر المركزي لدعم أعباء العمل القائمة على الذكاء الاصطناعي اليوم.

مع مواجهة المؤسسات للنمو الهائل في البيانات والمعاملات، أصبحت الحاجة إلى تحديث الأنظمة ودمج الذكاء الاصطناعي مع الحفاظ على الأداء والأمان والامتثال أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. يواجه z/OS 3.2 هذا التحدي من خلال دعم تقنيات تسريع الذكاء الاصطناعي الجديدة في IBM z17، المصممة لمساعدة المؤسسات على تشغيل نماذج الذكاء الاصطناعي التقليدية والتوليدية مباشرةً على البيانات الحساسة في مكانها، ما يقلل المخاطر المرتبطة بنقل البيانات ويسرِّع الوصول إلى الرؤى.

بفضل التشفير المتقدّم والكشف المتطور عن التهديدات، يمكن للمؤسسات معالجة كميات متزايدة من البيانات مع الحفاظ على أعلى مستويات الأمان والكفاءة التشغيلية. من خلال الاستفادة من قدرات الذكاء الاصطناعي داخل نظام التشغيل، تم تصميم z/OS 3.2 لأتمتة عمليات تكنولوجيا المعلومات وتبسيطها.