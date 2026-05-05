يوفر IBM Z Database Assistant عمليات ذكية تناسب عصر الذكاء الاصطناعي

مع توسع المؤسسات في استخدام الذكاء الاصطناعي، أصبحت كفاءة تشغيل قواعد البيانات عنصرًا بالغ الأهمية لتحقيق الاستفادة الكاملة من بيانات Z الموثوقة.
واليوم، نقدم IBM Z Database Assistant، بوصفه خطوة جديدة تساعد المؤسسات على تحديث عمليات قواعد البيانات لتلبية متطلبات عصر الذكاء الاصطناعي.
يشغّل IBM Z بالفعل أكثر المعاملات حساسية في العالم. تتميّز هذه البيانات بالموثوقية والأمان، ويجري توليدها باستمرار بقيمة عالية. لكن الاستفادة من هذه البيانات في التحليلات في الوقت الفعلي والذكاء الاصطناعي تتطلب أكثر من مجرد إتاحة الوصول إليها. فهي تتطلب أنظمة قادرة على العمل بذكاء واتساق وعلى نطاق واسع.
وتنتقل المؤسسات بسرعة من مرحلة تجريب الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة اعتماده على نطاق واسع. ومع ذلك، ومع تقدم المؤسسات في هذه الرحلة، يبرز تحدٍّ جديد، لا يتعلق بالطموح، بل بالجاهزية التشغيلية. فعبر مختلف القطاعات، يواجه مسؤولو قواعد البيانات تحديًا مشتركًا يتمثل في الوقت الكبير الذي يقضونه في المراقبة، واستكشاف المشكلات وإصلاحها، وإدارة البيئات التي تزداد تعقيدًا باستمرار.
ويقع على عاتق مسؤولي قواعد البيانات عبء إدارة هذا التعقيد المتزايد، مما يترك لهم وقتًا محدودًا للتركيز على الأعمال الأعلى قيمة. وكثيرًا ما تكون الإشارات الحيوية، مثل اختناقات الأداء، وتنازع الأقفال، وقيود الموارد، موزعة عبر أدوات متعددة، بما يتطلب خبرة عميقة وجهدًا يدويًا لتفسيرها. ومع تسارع اعتماد الذكاء الاصطناعي، لم يعد هذا النموذج قابلًا للتوسع.
ويغير IBM Z Database Assistant هذه المعادلة من خلال إدخال الذكاء مباشرة إلى إدارة قواعد بيانات Db2 وIMS في بيئات الكمبيوتر المركزي. فهو يقيّم باستمرار سلامة قواعد البيانات، ويبرز أكثر الجوانب أهمية، ويشرح المشكلات في سياقها، ويوجه الفرق نحو الإجراءات الصحيحة. ولا يتعلق الأمر هنا بإضافة طبقة أخرى من المراقبة. بل يتعلق بتقليل الحاجة إلى التفسير اليدوي وتمكين الفرق من التحرك بسرعة أكبر وثقة أعلى.
والنتيجة هي انتقال من الإدارة التفاعلية إلى عمليات أكثر استباقية وانسيابية، حيث يقضي مسؤولو قواعد البيانات وقتًا أقل في استكشاف مشكلات قواعد البيانات يدويًا، والاستجابة إلى تنبيهات مثل تراجع الأداء وتعطل التطبيقات، والتعامل مع المهام المتكررة مثل التزويد، وإلغاء التزويد، وإعادة بناء الفهارس، أو النسخ الاحتياطي للسجلات. بدلًا من ذلك، يمكنهم تخصيص مزيد من الوقت للأولويات الاستراتيجية، مثل تحسين جودة البيانات، وتعزيز الأمن، وتصميم مهام سير عمل مرنة. وتزيل إدارة قواعد البيانات الذكية والمؤتمتة العوائق التشغيلية، بما يمكّن بيانات IBM Z من دعم اعتماد الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع.
والفرصة المتاحة أمام المؤسسات واضحة: تحقيق الاستفادة الكاملة من بيانات IBM Z الموثوقة لدفع التحليلات والذكاء الاصطناعي على نطاق واسع. ومع ذلك، ورغم إدراك المؤسسات لأهمية التحديث، فإن كثيرًا منها لم يطوّر بعد مهام سير العمل التشغيلية اللازمة لدعم هذه الرؤية.
ويساعد IBM Z Database Assistant على تضييق هذه الفجوة من خلال التركيز على ما يهم فرق إدارة قواعد البيانات أكثر من غيره. كما يتيح لمسؤولي قواعد البيانات (DBAs) تجاوز الإشراف اليدوي والانتقال إلى عمليات أكثر ذكاءً وتوجيهًا عبر مجالات رئيسية. واستنادًا إلى مجموعة من وكلاء الذكاء الاصطناعي المصممين حول احتياجات مسؤولي قواعد البيانات، يجمع IBM Z Database Assistant بين وكلاء أذكياء ولوحات معلومات بواجهة مستخدم بديهية تستند إلى السياق لتقديم القدرات التالية:
ومن خلال تبسيط أسلوب تقييم بيئات قواعد البيانات وفهمها وإدارتها، يضمن IBM Z Database Assistant بقاء البيانات الموثوقة متاحة باستمرار وجاهزة لدعم أعمال المؤسسة والذكاء الاصطناعي والتحليلات. وبالقدر نفسه من الأهمية، يساعد هذا الحل على مواجهة التحدي المتنامي في المهارات، من خلال دمج المعرفة التشغيلية مباشرة في مهام سير العمل، بما يمكّن الفرق من اتخاذ قرارات أسرع وأكثر استنارة من دون الاعتماد فقط على الخبرات النادرة.
ومع النظر إلى المستقبل، ستواصل عمليات المؤسسة تطورها نحو نماذج أكثر ذكاءً وتكيفًا واستقلالية.
ويمثل IBM Z Database Assistant خطوة أساسية في هذا المسار. فهو يؤسس طبقة تشغيلية لا تقتصر فيها الرؤى على الظهور فحسب، بل يجري وضعها في سياقها الصحيح والعمل بموجبها، بما يمهد الطريق لأنظمة تستطيع على نحو متزايد تحسين أدائها ذاتيًا والتكامل بصورة أكثر مباشرة مع مهام سير العمل المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
وكجزء من مجموعة IBM Z الأوسع لإدارة البيانات والتطبيقات، يؤدي هذا الحل دورًا بالغ الأهمية في تمكين المؤسسات من الانتقال من أنظمة سجل مستقرة إلى أنظمة عمل ذكية.
لأن النجاح في عصر الذكاء الاصطناعي لن يتحدد بمجرد إتاحة الوصول إلى البيانات، بل بمدى فاعلية المؤسسات في تشغيلها والاستفادة منها.