يُعَد تقرير Innovation Watch الصادر عن Everest Group تقييمًا شاملًا لـ 24 من أبرز مزودي التكنولوجيا الذين يقدِّمون منتجات الذكاء الاصطناعي الوكيل. تمكِّن هذه الحلول المؤسسات من بناء وكلاء أذكياء قادرين على اتخاذ القرارات بشكل مستقل، وتنظيم سير العمل، والتكيف الديناميكي - مُحدثة تحوُّلًا في طريقة عمل الشركات عبر وظائف مثل الموارد البشرية، ودعم العملاء، والمشتريات والمبيعات.

يركِّز التقرير على منصات منخفضة الكود أو دون كود ووكلاء قابلين للتخصيص مسبقًا مصممين لمستخدمي الأعمال، مستثنيًا أطر العمل الموجَّهة للمطورين. يتم تقييم مقدِّمي الخدمات بناءً على بُعدين رئيسيين:

نضج وحجم واعتماد حالات استخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل. محرِّكات النظام البنائي: الشراكات، والاستثمارات، والمشاركة المجتمعية.

بناءً على هذه المعايير، تصنِّف Everest Group البائعين إلى أربع فئات: Luminaries، وFast Followers، وInfluencers، وSeekers.