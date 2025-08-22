IBM watsonx BI متاح الآن بشكل عام على IBM Cloud: مستقبل القرارات الذكية يبدأ هنا.

22 أغسطس 2025

Kasun Attanapola

ما الجديد: يتوفر الآن حل IBM watsonx BI بشكل عام على IBM Cloud، ويجمع بين الذكاء المدعوم بالذكاء الاصطناعي ونموذج دلالي محكوم لتقديم رؤى متسقة وقابلة للتفسير تستند إلى منطق أعمالك.

سيكون مستقبل ذكاء الأعمال (BI) تفاعليًا، وسياقيًا، ومبنيًا على السحابة الأصلية. بحلول عام 2027، يتوقع 90% من المديرين التنفيذيين أن يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي على نقل الفرق من التقارير الثابتة إلى التحليلات التنبؤية في الوقت الفعلي. ويعتقد أكثر من 75% أن هؤلاء الوكلاء سيقومون قريبًا بأتمتة سير عمل المعاملات بالكامل.

IBM watsonx BI مهيأ لتلبية احتياجات هذا العصر والمستقبل أيضًا. يمنح المستخدمين القدرة على طرح الأسئلة باللغة الطبيعية، وتسريع توليد الرؤى، وتعزيز ثقافة تعتمد على البيانات في المؤسسة، كل ذلك مع ضمان الثقة وقابلية التوسع. وبفضل دعمه للنماذج اللغوية الكبيرة المتعددة وقدرات التكامل التي تُتيح لك إمكانية التوصيل والتشغيل، فإنه يتكامل بسلاسة مع مهام سير العمل أو مستودع بحيرة البيانات أو أدوات إعداد التقارير الحالية، ما يوفر الثقة والسرعة والتوسع في كل ركن من أركان مؤسستك.

لماذا يُعَد watsonx BI مهمًا: 

  • ذكاء فوري بين يديك: اطرح أسئلة العمل على الوكيل واحصل على إجابات شاملة في ثوانٍ، مصحوبة بالرسوم التوضيحية وشفافية كاملة للبيانات. لا مزيد من الانتظار للحصول على التقارير أو التنقل عبر لوحات المعلومات المعقدة. يمكنك الآن التخلص من عوائق ذكاء الأعمال والترحيب بالمعيار الجديد للذكاء القابل للتنفيذ والتفسير.
  • الحقيقة التي يمكنك الوثوق بها: تخلَّص من المقاييس المتضاربة في مؤسستك بمساعدة وكيل رؤى الأعمال الذي يدمج منطق عملك الخاص -التعريفات، والحسابات، ومؤشرات الأداء الرئيسية- مباشرةً في الردود المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ويضمن هذا أن تعكس كل إجابة معايير شركتك، وليس الافتراضات العامة.
  • توسيع نطاق تأثير فريق البيانات لديك: يقوم وكيل watsonx BI بتحويل سير عمل التحليلات من خلال إثراء البيانات تلقائيًا بالمترادفات وتوصيفات الأعمال، وبناء النماذج الدلالية، واقتراح تعريفات المقاييس لمحللي البيانات.

مصمَّم للحاضر، وجاهز للمستقبل

ينتمي المستقبل إلى المؤسسات التي تستطيع التفكير والتصرف بمعدل سرعة بياناتها. لا يُعَد watsonx BI مجرد أداة تحليلية أخرى، بل شريك تفكير يفهم عملك، ويكشف الرؤى المهمة، ويشرح سبب كل إجابة. في عالمٍ تُقاس فيه الميزة التنافسية باللحظات وليس بالأشهر، يضمن لك نظام watsonx BI أن تكون مستعدًا دائمًا للتصرف بناءً على ما هو أكثر أهمية.

البدء باستخدام watsonx BI على IBM Cloud اليوم

انتهى عصر انتظار الرؤى: watsonx BI متاح الآن على IBM Cloud. هذه ليست سوى البداية، فالمزيد من الابتكارات في الطريق مع توسُّعنا في مجال التحليلات الوكيلية. تأكَّد من الانضمام إلى مجتمع watsonx BI techxchange. أخبرنا بما يعمل بشكل جيد، وما يفاجئك، وما تود رؤيته في الإصدار القادم. وسوف نعمل معًا على تحديد الفصل التالي من عملية صناعة القرارات الذكية.

