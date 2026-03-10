IBM watsonx Assistant for Z v3.2: مرونة وأمان وبساطة أكبر لمنصة IBM® Z

يواصل IBM watsonx Assistant for Z تطوير الطريقة التي تتفاعل بها المؤسسات مع منصة IBM Z.

تاريخ النشر 10 مارس 2026

يعزز هذا الإصدار التزام IBM بتقديم قدرات ذكاء اصطناعي آمنة وجاهزة للاستخدام في المؤسسات مباشرة داخل بيئات IBM Z—مما يساعد المؤسسات على تبسيط التعقيدات مع الحفاظ على الحوكمة والتحكم.

في هذا الإصدار، نقدم 4 ميزات جديدة، منها:

  • واجهة مستخدم رسومية (GUI) جديدة، صُممت لتبسيط عملية استيعاب المعرفة المؤسسية بلغتكم الخاصة
  • خدمات مصادقة موسعة لتعزيز وظائف الأمان 
  • واجهة رسومية جديدة لبناء واختبار مهام سير العمل الوكيل
  • أدوات نشر مبسّطة، لتسريع التثبيت والتكوين

جعل المعرفة المؤسسية أكثر سهولة في الوصول إليها

غالباً ما تكمن المعرفة التشغيلية في بيئات IBM Z ضمن وثائق ملكية خاصة—تشمل سجلات التشغيل، وأدلة استكشاف الأخطاء وإصلاحها، والإجراءات التي غالباً ما تُكتب باللغات المحلية. بينما تعمل المؤسسات على نطاق عالمي، يمكن للاختلافات اللغوية أن تحد من كفاءة الوصول إلى المعرفة وتطبيقها.

مع هذا الإصدار، يمكن للعملاء إدراج المستندات باللغات المدعومة،1 مما يتيح للمستخدمين طرح الأسئلة وتلقي الإجابات بنفس لغة المحتوى المدرج—دون الحاجة إلى تحويل المواد المصدرية أو إعادة تنسيقها.

تم تصميم هذه القدرة لتمكين المؤسسات من:

  • استخدام المحتوى المملوك والحصري لكل لغة دون تكرار
  • تقديم تجارب دعم محلية مخصصة للفرق العالمية

بالإضافة إلى ذلك، تساعد واجهة استيعاب المستندات الجديدة في تبسيط كيفية تحميل الوثائق وإدارتها وصيانتها. من خلال تقليل الشركات لأعبائها الإدارية، يمكن للفرق التركيز على ضمان بقاء المعرفة دقيقة ومحدّثة.

تتكامل هذه التحسينات معاً لتسهيل الوصول إلى معارفكم الحصرية، مما يتيح لمستخدميكم الحصول على إجابات فورية لاستفساراتهم في أي وقت.

توسيع تكامل المصادقة والتفويض عبر بيئات IBM Z

يظل الأمن ركيزة أساسية لعملاء IBM Z. تختلف آليات المصادقة والتفويض بين المؤسسات، ويعد التوافق مع البنية التحتية القائمة أمراً حاسماً لتبني التقنيات الجديدة.

بالإضافة إلى RACF، بات IBM watsonx Assistant for Z يدعم الآن كلاً من ACF2 و Top Secret من خلال استخدام مرفق تفويض النظام (SAF) مما يتيح التكامل مع أطر عمل المصادقة والتفويض المستخدمة بالفعل داخل بيئات IBM Z.

هذا التكامل الموسع:

  • يتماشى مع مجموعة كاملة من منتجات أمان الكمبيوتر المركزي المستخدمة الصناعات المختلفة
  • يتكامل مع البنى التحتية الحالية للمصادقة والتفويض
  • يدعم سياسات التحكم في الوصول للمؤسسات من خلال التكامل مع أطر الأمن الحالية

من خلال دعم أطر العمل الأمنية الراسخة، صُمم IBM watsonx Assistant for Z للمساعدة في تمكين المؤسسات من اعتماد قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل دون الإخلال بضوابط التحكم الموثوقة.

تصميم مهام سير العمل الوكيل بمزيد من البساطة والتحكم

تخلق وكلاء الذكاء الاصطناعي قيمة حقيقية عندما تتمكن من تنفيذ سير عمل منظم ومحدد بدقة متناهية. حتى الآن، كان بناء مثل مسارات العمل هذه يتطلب خبرة في البرمجة النصية وإعدادات يدوية معقدة—مما جعل الأتمتة بعيدة المنال للكثير من الفرق

في هذا الإصدار، يتضمن Agent Builder أداة بناء تدفقات رسومية تُحدث تحولاً جذرياً في كيفية تصميم الفرق لسير العمل المعتمد على الذكاء الاصطناعي وتشغيله. باستخدام واجهة سحب وإفلات بديهية، يمكن للمطورين تصميم الأتمتة بصرياً واختبارها في الوقت الفعلي، وتطوير تدفقات العمل بدقة قبل نشرها.

يمكن للمطورين:

  • تحديد تسلسل الأدوات باستخدام المنطق البصري
  • اختبار مسارات العمل مباشرةً داخل الواجهة قبل عملية النشر
  • تطبيق التحكم في التدفق لإنشاء فروع وحلقات شرطية
  • التقاط مدخلات المستخدم المهيكلة من خلال نماذج متطورة، تشمل القوائم، والقوائم المنسدلة، وتحميل الملفات

لدعم حالات الاستخدام الأكثر تقدمًا، تم تضمين ثلاث قدرات إضافية:

  • أداة بناء النماذج (Form Builder) تتيح إنشاء نماذج متعددة المدخلات دون الحاجة إلى كتابة أكواد برمجية يدوياً.
  • تعيين البيانات (Data Mapping) تتيح ربط المدخلات والمخرجات بين الأدوات المختلفة، مما يدعم تسليماً متسقاً للبيانات عبر خطوات سير العمل.
  • Code Block يُتيح إمكانية دمج منطق Python مخصص لتحويل استجابات واجهة برمجة التطبيقات (API) أو معالجة البيانات عند الحاجة—وكل ذلك يتم ضمن البيئة الرسومية.

من خلال خفض الحواجز أمام تطوير سير العمل مع الحفاظ على التحكم والقدرة على التنبؤ، صُممت هذه التحسينات لتمكين الفرق عبر المؤسسة من تصميم وتوسيع نطاق الأتمتة بكفاءة عبر بيئات IBM Z.

تبسيط عملية النشر

قد تستغرق خطوات التثبيت والتكوين وقتًا طويلاً وتكون عرضة للأخطاء اليدوية. لتبسيط هذه العملية، يتضمن IBM watsonx Assistant for Z الآن أتمتة الأجزاء الرئيسية من عملية التثبيت.

تم تصميم هذا الحل لتقليل خطوات الإعداد اليدوي، واختصار وقت النشر، والحد من مخاطر أخطاء التجهيز، وضمان تجربة تثبيت أكثر موثوقية وقابلية للتنبؤ. من خلال تبسيط التثبيت وتقليل التعقيد، يمكن للفرق تحقيق القيمة بسرعة.

تعزيز الأتمتة الذكية على IBM Z

بفضل ميزات استيعاب المعرفة متعددة اللغات، وتطوير سير العمل الرسومي، والدعم الموسع للمصادقة، بالإضافة إلى أدوات التثبيت المبسّطة، يعزز هذا الإصدار مكانة IBM watsonx Assistant for Z كحل ذكاء اصطناعي آمن وقابل للتوسع لبيئات IBM Z.

مع استمرار المؤسسات في تحديث أنظمتها الأساسية، يأتي IBM watsonx Assistant for Z ليساهم في تبسيط العمليات، وتوسيع نطاق الوصول، والحفاظ على معايير الأمان الموثوقة التي تميز أجهزة الكمبيوتر المركزي.

التوفر العام

ستكون أحدث التحسينات المضافة إلى IBM watsonx Assistant for Z متاحة بشكل عام اعتباراً من 13 مارس 2026. يقدم هذا الإصدار إمكانات جديدة تبسّط الوصول إلى المعرفة، وتدعم تطوير سير العمل، وتوسع نطاق التكامل الأمني لبيئات IBM Z.

شاهد IBM watsonx Assistant for Z أثناء العمل

اكتشف كيف يمكن لمساعد IBM watsonx Assistant for Z أن يساهم في تبسيط وتحديث بيئة IBM Z الخاصة بك.

تفضل بزيارة صفحة منتج IBM watsonx Assistant for Z

اطلب عرضًا توضيحيًا لمشاهدته أثناء العمل

شاهد مقاطع الفيديو التفصيلية حول الذكاء الاصطناعي الوكيل لبيئة IBM Z

التسجيل في ندوة عبر الإنترنت

نزِّل دليل تحديث الكمبيوتر المركزي

Sreekanth Ramakrishnan

Director, AIOps on Z

IBM

إخلاء المسؤولية

1 يعتمد دعم اللغات على النموذج اللغوي الكبير (LLM) المستخدم.. اللغات التي يدعمها نموذج Granite هي: الصينية، التشيكية، الهولندية، الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، اليابانية، الكورية، البرتغالية، والإسبانية. اللغات التي يدعمها Llama: الإنجليزية، الفرنسية، الألمانية، الإيطالية، البرتغالية، الإسبانية، التايلاندية