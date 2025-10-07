IBM watsonx Assistant for Z: إضافة الذكاء والأتمتة إلى إدارة تكنولوجيا المعلومات على الكمبيوتر المركزي باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل.

تقدِّم IBM إصدارًا جديدًا من watsonx Assistant الذي يوفر إطار عمل للذكاء الاصطناعي الوكيل لنظام IBM Z
يمثِّل هذا الإصدار بداية رحلة لزيادة تبسيط وتحويل كيفية تعامل المشغِّلين مع الكمبيوتر المركزي لتحقيق مستويات جديدة من الإنتاجية.
منذ إطلاقه في 2024، سعى watsonx Assistant for Z إلى تبسيط تجربة مستخدمي الكمبيوتر المركزي من خلال ذكاء اصطناعي حواري مدمج يستند إلى خبرة IBM Z والمعرفة المؤسسية. تمكَّن العملاء من ربط أتمتتهم الحالية بالدردشة الذكية في Assistant، المصممة للسماح للمستخدمين المصرح لهم بتشغيل سير عمل موثوق به وتبسيط المهام.
مع هذا الإصدار الجديد، نرتقي بالإنتاجية خطوة إضافية من خلال تقديم قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل. يتجاوز watsonx Assistant for Z الذكاء الاصطناعي التوليدي ليقدِّم ذكاءً قائمًا على البيانات وأتمتة سير عمل قابلة للتخصيص.
تقتصر الأتمتة التقليدية عادةً على المواقف المحددة مسبقًا أو سير العمل اليدوي. مع قيام وكلاء الذكاء الاصطناعي الآن بتوجيه الاستجابات، يتقدَّم watsonx Assistant for Z أكثر: فهو مصمم لفهم تفاصيل المحادثة والتفكير عبر تفاعلات متعددة الخطوات واتخاذ القرارات بناءً على الأهداف بدلًا من القواعد الثابتة. يُحدِث هذا التحول تغييرًا في تجربة كلٍّ من المستخدم والمطور، ما يمكِّن من أتمتة وتنفيذ سير العمل المعقد بحد أدنى من الإشراف، مع إمكانية التحكم اليدوي عند الحاجة. فيما يلي كيفية توفير watsonx Assistant لهذه القدرات الجديدة:
يوفر هذا الإطلاق بنية قابلة للتوسع لبناء وكلاء الذكاء الاصطناعي وإدارتهم عبر منظومة الكمبيوتر المركزي. ويتضمن تنسيقًا متعدد الوكلاء يمكِّن التعاون بين وكلاء ومساعدي الذكاء الاصطناعي، للمساعدة على أتمتة سير العمل المعقد.
تُتيح Agent Builder الجديدة للفِرَق إنشاء وكلاء مخصصين لسير العمل، سواء أكانت المهام بسيطة أم معقدة. يوفر ميزة دون برمجة لإنشاء وكلاء لمهام محددة سريعًا، وخيارًا احترافيًا باستخدام Agent Development Kit (ADK) للحصول على قدرات متقدمة للوكلاء، بالإضافة إلى تحليلات لاستخدام الوكلاء وأدائهم وموثوقيتهم. يمكِّن هذا الفِرَق من نشر الخبرة بشكل أوسع، من خلال إنشاء وكلاء يستفيدون من الأتمتة القائمة في مؤسستهم، والمصممة لتحقيق ذكاء قائم على الأهداف وأتمتة سير عمل قابلة للتوسع.
يتضمن IBM watsonx Assistant for Z وكلاء ذكاء اصطناعي وخدمات جاهزة تم تصميمها لتعزيز الإنتاجية وتوفير مسار أسرع لتحقيق القيمة. الوكلاء الذين تم تصميمهم عبر بنية برامج IBM Z يوفرون للعملاء مجموعة واسعة من الوكلاء المصممين لتعزيز الإنتاجية وتبسيط العمليات. تم تصميم إطار العمل لتمكين النشر السهل للوكلاء الجاهزين، ووكلاء منتجات IBM Z، والوكلاء المخصصين من أطراف ثالثة. يغطي هؤلاء الوكلاء مجالات مثل مراقبة النظام وجدولة أعباء العمل والأتمتة والدعم، ما يمكِّن مشغِّلي تكنولوجيا المعلومات من الحصول على الرؤى والتصرف تجاه الأحداث الحرجة وتبسيط سير العمل. سواء أكان الأمر يتعلق باستخلاص الرؤى من OMEGAMON، أو أتمتة الاستجابة للحوادث عبر ServiceNow، أو تسريع ترقية أنظمة Z، فإن إطار الذكاء الاصطناعي الوكيل يساعد على بناء ذكاء متسق عبر الكمبيوتر المركزي. للبدء بسرعة أو لإنشاء امتدادات مخصصة، يمكنك استكشاف مستودعنا على GitHub للاطِّلاع على الوثائق والأمثلة وموارد المطورين.
أصبحت بعض منتجات برامج IBM Z مدعومة الآن بواسطة watsonx Assistant for Z للاستفادة من قدراته في الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي الحواري وإطار عمل الذكاء الاصطناعي الوكيل، لتقديم قدرات جديدة تعزز الإنتاجية وتبسِّط تجربة المستخدم على الكمبيوتر المركزي.
تم تصميم Watsonx Assistant for Z لدعم مشغِّلي تكنولوجيا المعلومات في توجيه المستخدمين من مراقبة التنبيهات إلى حل المشكلات. بوصفه وسيطًا، يمكنه إزالة الحاجة إلى التنقل بين واجهات أدوات متعددة من خلال توجيه الطلبات إلى وكلاء الذكاء الاصطناعي المناسبين، الذين يعرضون بعد ذلك الأسباب الأساسية والسياق التاريخي والإجراءات الموصى بها ضمن سير محادثة واحد. من خلال دعم تجربة الدردشة المدعومة بالذكاء الاصطناعي وتجارب التشغيل القائمة على الوكلاء وراء منتجات مثل IBM Concert for Z، يعمل Watsonx Assistant for Z على تقديم استجابات مدركة للسياق تساعد على معالجة الحوادث.
النتيجة: يمكن للمشغِّلين تحديد أولويات التنبيهات الأكثر أهمية وفهم المشكلات بسرعة واتخاذ الإجراءات التصحيحية مباشرةً داخل Assistant. تم تصميم هذا للمساعدة على تقليل متوسط وقت حل المشكلات، وتحسين موثوقية النظام، وتمكين الفِرَق من التركيز على الأعمال ذات القيمة الأعلى.
قريبًا في الربع الرابع، سيُتيح دعم IBM Spyre Accelerator للعملاء تشغيل watsonx Assistant for Z بالكامل على IBM Z باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، مع الحفاظ على أمان المنصة وجودة الخدمات. يعتمد الوكلاء على النماذج اللغوية الكبيرة (LLMs)؛ لتوجيه الطلبات بشكل صحيح وتجميع الردود وتقديم استجابات ذات مغزى للمستخدم. مع Spyre Cards، تبقى هذه الطلبات والقرارات والإجراءات داخل الكمبيوتر المركزي، ما يضمن تنفيذها بأعلى مستويات الأمان. انقر هنا لمعرفة المزيد عن Spyre.1
اختبِر مستقبل عمليات الكمبيوتر المركزي من خلال معرفة المزيد على صفحة منتج watsonx Assistant for Z. للاطِّلاع على المزيد حول كيفية تحويل IBM Z لتجربة الكمبيوتر المركزي، اقرأ مدونة IBM. للمزيد من المعلومات حول كيفية إعادة IBM لتصوُّر طريقة إنجاز العمل باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل، اقرأ البيان الصحفي لشركة IBM.
تخضع البيانات المتعلقة بالاتجاه والنوايا المستقبلية لشركة IBM للتغيير أو الإلغاء دون إشعار، وتمثِّل الأهداف والغايات فقط.