تُطلق IBM عصرًا جديدًا للذكاء الاصطناعي المؤسسي بإطلاق مركز الابتكار في الذكاء الاصطناعي الوكيل في بنغالور.

تعمل IBM على تطبيق وكلاء الذكاء الاصطناعي المستقلين هؤلاء داخليًا ومع العملاء والشركاء في مختلَف القطاعات. على عكس الروبوتات القائمة على القواعد أو المساعدين المرافقين، يستطيع هؤلاء الوكلاء فهم السياق، والتعامل مع الاستثناءات، والتصرف بشكل مستقل، والتعلم بشكل مستمر. فهم يعملون على إعادة تكوين العمليات المعطلة، والربط بين الأنظمة القديمة والسحابية، وتحقيق نتائج ملموسة على نطاق واسع. لم يتم تصميم هؤلاء الوكلاء للعروض التوضيحية - بل للإنتاج الفعلي، وهم يحققون النتائج بالفعل.

داخل IBM نفسها، قامت الأنظمة القائمة على الوكلاء بتحويل الوظائف الأساسية. على سبيل المثال، في إدارة الموارد البشرية، انخفض عدد تذاكر الدعم الشهرية بشكل كبير، ما ساهم في تخفيف العبء عن الفرق وتسريع أوقات الحل. في مجال تكنولوجيا المعلومات، يقوم الوكلاء بالكشف عن المشكلات وإصلاحها استباقيًا قبل تدهور الخدمة. في مجالات التمويل والمبيعات وخدمة العملاء، يقوم الوكلاء الأذكياء الآن بتسريع عمليات الموافقة، وحل المطالبات، وتخصيص تقديم الخدمات.