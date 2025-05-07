مستقبل إدارة موارد التطبيقات مع IBM Turbonomic

7 مايو 2025
اليوم، تكشِف IBM عن تطورات رائدة في IBM Turbonomic تهدف إلى مساعدة المؤسسات على تعزيز أداء تطبيقاتها وكفاءة عملها.
يتكامل IBM Turbonomic الآن مع GitHub وHashiCorp Terraform، ما يُتيح تحسين أعباء العمل الخاصة بالتطبيقات السحابية المعرَّفة كرمز بأمان. يُتيح ذلك للمؤسسات الحفاظ على أداء فعَّال ومستقر للتطبيقات على نطاق واسع، مع الاستفادة من الحوكمة والمرونة التي تقدِّمها البنية التحتية كرمز (IaC).
يقلِّل تعريف أعباء عمل التطبيقات كرمز من المخاطر التشغيلية ويزيد من سرعة النشر. ومع ذلك، ينطوي على تحديات مثل الإفراط في تخصيص الموارد الذي يؤدي إلى ارتفاع التكاليف، أو نقص الموارد الذي يسبِّب مخاطر في الأداء. يعالج IBM Turbonomic هذه التحديات من خلال التكامل مع أنظمة التحكم في الإصدار، بدءًا من GitHub. يربط هذا التكامل سياق التعليمات البرمجية بإجراءات تخصيص موارد التطبيقات، ويساعد ذلك على تسهيل الأتمتة وزيادة أمان التنفيذ محليًا أو التكامل مع مسارات العمليات.
الحل: التحسين المستند إلى سياق التعليمات البرمجية
يُتيح تكامل IBM Turbonomic مع GitHub للمؤسسات ربط الموارد المُدارة بواسطة Terraform مع مثيلاتها العاملة المنشورة. يمكن لفِرَق هندسة التطبيقات أو المنصات التركيز على مستودعات GitHub محددة، وفهم العلاقات بين بنية التطبيق المعرَّفة بواسطة كتل موارد Terraform، وعمليات نشرها الجارية، والإجراءات اللازمة لضمان الأداء وتقليل الهدر بأمان لأعباء العمل هذه.
سيتم الإعلان اليوم أيضًا عن مزوِّد IBM Turbonomic المتاح على Terraform Registry. يمكِّن هذا المزوِّد مستخدمي Terraform من تفويض إدارة الموارد إلى IBM Turbonomic مباشرةً من داخل كتل موارد Terraform. ويقدِّم أيضًا القيم الدقيقة للموارد المطلوبة لتحقيق الأداء والكفاءة المُثلى كلما تم تنفيذ عمليات Terraform مثل "plan" و"apply". ويضمن هذا أن تكون أعباء عمل التطبيقات التي تستخدِم مزوِّد IBM Turbonomic مزودة بالموارد على النحو الأمثل، وألا يحدث انحراف عند إعادة تهيئة التطبيقات.
الميزات والفوائد الرئيسية لتكامل IBM Turbonomic:
مع تزايد تعقيدات البيئة الرقمية، تصبح الإدارة الفعَّالة لموارد التطبيقات ضرورة تتطلب نهجًا استباقيًا وذكيًا ومؤتمتًا. مع إطلاق الميزات الجديدة في IBM Turbonomic، تحصل المؤسسات على رؤى متعمقة لقياس أداء التطبيقات ومدى كفاءتها وتعزيزهما. من خلال التكامل مع GitHub وHashiCorp Terraform، يحوِّل IBM Turbonomic تحسين الموارد من تحدٍ إلى ميزة تنافسية.
هل أنت مستعد للتحكم في إدارة موارد التطبيقات لديك؟ تعرَّف على المزيد بشأن كيفية دعم IBM Turbonomic لمؤسستك في تحسين الأداء ودفع التميز التشغيلي، وابدأ بالإصدار التجريبي المجاني لتكتشف كيفية تحويل إدارة الموارد باستخدام الرؤى المستندة إلى سياق التعليمات البرمجية والأتمتة.
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