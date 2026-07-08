IBM Turbonomic Parking Edition: تقليل الإنفاق السحابي على الموارد غير النشطة من خلال إيقاف أحمال العمل مؤقتًا

وغالبًا ما يبدأ تحسين تكاليف السحابة بسؤال مألوف: إلى أين تذهب الأموال؟ لكن بالنسبة إلى كثير من المؤسسات، يكمن التحدي الأكبر في معرفة ما ينبغي فعله بعد الوصول إلى الإجابة.

وعبر البيئات السحابية المتعددة، قد يرتفع الإنفاق السحابي لأسباب مشروعة، مثل التطبيقات الجديدة، وزيادة عدد المستخدمين، ونمو البيانات، وتجارب الذكاء الاصطناعي، وتسارع دورات التطوير. لكن ليست كل زيادة في الإنفاق مرتبطة بقيمة أعمال حقيقية. فبعض الإنفاق ينتج عن موارد تُترك قيد التشغيل رغم عدم حاجة أي جهة إليها.

ويختبئ الهدر السحابي غالبًا على مرأى من الجميع. فقد تظل بيئة تطوير تعمل طوال عطلة نهاية الأسبوع بعد انتهاء دورة الاختبارات يوم الجمعة. وقد يبقى نظام الصيانة متصلًا بعد اكتمال أعمال الصيانة. وقد تستمر قاعدة بيانات غير إنتاجية في استهلاك الميزانية رغم انخفاض الطلب عليها منذ فترة طويلة. وقد تبدو هذه الموارد، كلٌ على حدة، محدودة التأثير. لكنها قد تتحول، عند توزيعها عبر الفرق المختلفة، والحسابات السحابية، والمناطق الزمنية، وتبعيات التطبيقات، إلى نفقات تشغيلية متكررة.

تستمر البحث في إظهار أن السحابة المهدرة يظل مشكلة مستمرة. تقرير حالة نفايات السحابة لعام 2026 من SpendArk يفيد بأن مجموعة تهدر ما يقدر بنسبة 27٪ من الإنفاق السحابي، مع تحديد الحوسبة الخمولة كأكبر فئة نفايات. الرقم الدقيق يختلف حسب المنظمة، لكن النمط مألوف: بيئات التطوير والاختبار تعمل بين عشية وضحاها، وتبقى أنظمة الصيانة متصلة بعد انتهاء العمل، وتستمر الموارد غير الإنتاجية في استهلاك الميزانية لفترة طويلة بعد انخفاض الطلب.

بالنسبة إلى مديري تقنية المعلومات (CIOs) ومديري التقنية (CTOs)، تثير تكلفة الموارد السحابية غير النشطة قضية تتعلق بالحوكمة. أما بالنسبة إلى فرق FinOps، فإنها تزيد من تعقيد المساءلة المتعلقة بالميزانية. وبالنسبة إلى فرق العمليات السحابية، فإنها تخلق تحديًا على مستوى التنفيذ. أما مالكو التطبيقات، فيواجهون تحديًا يتعلق بالثقة، إذ يحتاجون إلى الاطمئنان إلى أن ضوابط التكلفة لن تعطل الأعمال التي تعتمد عليها فرقهم.

ولهذا السبب، لا تقتصر مشكلة تكلفة الموارد السحابية غير النشطة على نقص الرؤية. بل تمثل أيضًا مشكلة في نموذج التشغيل.