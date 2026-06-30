تدعم IBM Turbonomic الآن Red Hat OpenStack

توسع IBM Turbonomic الآن إمكاناتها في إدارة موارد التطبيقات لتشمل خدمات Red Hat OpenStack على OpenShift، ما يساعد المؤسسات على تحسين أحمال التشغيل المؤسسية والاتصالات باستمرار مع الحفاظ على أداء التطبيقات وكفاءة البنية التحتية.
تسارع المؤسسات في الانتقال إلى OpenStack في ظل تحديث بيئات الأجهزة الافتراضية والاستجابة للتغيرات الاقتصادية في المحاكاة الافتراضية. لكن العديد من الفرق لا تزال تواجه التحدي نفسه بعد النشر: كيفية الحفاظ على الأداء مع التحكم في التكلفة.
قد تكون بيئات OpenStack معقدة في إدارتها على نطاق واسع. تحتاج الفرق إلى معارف واضحة حول كيفية استهلاك الأجهزة الافتراضية، والمضيفين، ووحدات التخزين، والمشاريع للموارد حتى تتمكن من تقليل التدخل اليدوي وتحسين كفاءة البنية التحتية.
تغير IBM Turbonomic هذا الوضع من خلال التحليل المستمر للطلب في الوقت الفعلي والطلب التاريخي على موارد وحدة المعالجة المركزية، والذاكرة، وسعة التخزين، وتوفير التخزين، وIOPS، وزمن انتقال التخزين لتحديد ما تحتاجه التطبيقات لضمان الأداء. ثم تقدم توصيات تساعد الفرق على تحسين تخصيص الموارد مع الحفاظ على كفاءة أداء التطبيقات.
تكتشف Turbonomic الأجهزة الافتراضية، والمضيفين، والمشاريع، وموارد التخزين وتراقبها تلقائيًا عبر بيئات OpenStack. وهذا يوفر لفرق العمليات عرض واحد للطلب على الموارد واستخدامها من دون الحاجة إلى إدارة كل جهاز افتراضي أو مضيف على حدة.
تعتمد العديد من الفرق على النصوص البرمجية أو الأدوات المجزأة لإدارة بيئات OpenStack. وقد يكون من الصعب توسيع نطاق هذه الأساليب، خاصةً مع نمو عدد الأجهزة الافتراضية في المؤسسة.
توفر IBM Turbonomic نهجًا متسقًا ومؤتمتًا. فبمجرد اتصالها بمنصة OpenStack، تعمل على تحليل البيئة باستمرار وتوصي بإجراءات مصممة لضمان كل من الأداء والكفاءة. تحصل الفرق على معارف عملية من دون الحاجة إلى الاعتماد على النصوص البرمجية اليدوية أو الأدوات التشغيلية المجزأة.
يدعم التكامل كلاً من بيئات تكنولوجيا المعلومات والاتصالات المؤسسية حيث يكون الأداء والتوسع والكفاءة عوامل مهمة.
يمكن للمؤسسات:
تساعد هذه الإمكانات الفرق على تشغيل المزيد من أحمال التشغيل على البنية التحتية الحالية مع تقليل التكاليف والمخاطر.
تساعد IBM Turbonomic المؤسسات أيضًا على فهم حصص مشاريع OpenStack وإدارتها. فمن خلال تحديد الحالات التي تتجاوز فيها متطلبات توسيع أحمال التشغيل الحصص المتاحة من وحدة المعالجة المركزية أو الذاكرة، تساعد Turbonomic الفرق على معالجة قيود السعة بشكل استباقي قبل أن تؤثر في أداء التطبيقات.
في ظل نقل المزيد من المؤسسات لأحمال التشغيل من VMware إلى OpenStack، أصبحت الحاجة إلى أداء متوقع وإدارة موارد فعالة أمرًا أساسيًا.
تساعد IBM Turbonomic على تقليل هذه المخاطر من خلال توفير رؤية واضحة لحجم الطلب على الموارد عبر بيئات الحوسبة والتخزين، إلى جانب تقديم توصيات بإجراءات تساعد على ضمان الأداء والكفاءة.
بفضل دعم OpenStack، تواصل IBM Turbonomic توسيع نطاق التحسين عبر منصات Red Hat، بدءًا من OpenStack اليوم وصولاً إلى OpenShift وما بعدها.
والنتيجة هي بيئة خدمات OpenStack على OpenShift تُمكِّن الفرق من فهم الطلب على الموارد بشكل أفضل، والعمل بناءً على توصيات التحسين، والحفاظ على أداء التطبيقات، وتحسين كفاءة البنية التحتية عبر بيئات الأجهزة الافتراضية.
اقرأ وثائق IBM Turbonomic الخاصة بمنصة Red Hat OpenStack
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