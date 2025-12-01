الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

تتعاون IBM Turbonomic وIBM Kubecost من أجل تحسين أداء Kubernetes وتكلفتها

يوفر التكامل الجديد بين IBM Turbonomic وIBM Kubecost رؤية التكلفة في الوقت الفعلي لإجراءات تحسين الحاويات، ما يتيح للفرق تحديد أولويات قرارات موارد Kubernetes وأتمتتها بناءً على التأثير المالي.

نشرت 01 ديسمبر 2025
لوحات معلومات واجهة المستخدم الخاصة بـ IBM Kubecost مع رسوم بيانية
By Vidushi Bansal

ومع توسع المؤسسات في بيئات Kubernetes الخاصة بها، يصبح تحقيق التوازن بين الأداء وكفاءة التكلفة أولوية قصوى. تقدم IBM ابتكارًا جديدًا في مجال العمليات المالية إلى Kubernetes من خلال المعاينة العامة لتكامل Kubecost في IBM Turbonomic.

توفير الشفافية في التكلفة لتحسين Kubernetes

تتميز بيئات Kubernetes بأنها ديناميكية ومعقدة. بينما تقوم IBM Turbonomic منذ فترة طويلة بأتمتة إدارة الموارد لضمان الأداء والامتثال، فإن فهم الآثار المترتبة على التكاليف لهذه الإجراءات لا يقل أهمية. وهنا يأتي دور IBM Kubecost.

وبفضل التكامل الجديد، يمكن لـ Turbonomic الآن استيعاب بيانات التكلفة من Kubecost أو OpenCost لتقديم رؤى قابلة للتنفيذ حول التكلفة إلى جانب توصيات الأتمتة الخاصة بها. وللمرة الأولى، يمكن للمستخدمين تصور الوفورات والاستثمارات المقدرة المرتبطة بإجراءات التحجيم المناسب لأحمال التشغيل في Turbonomicً داخل المنصة مباشرةً.

كيفية عمل IBM Kubecost

في هذه المعاينة العامة، يركز التكامل على واحدة من أكثر حالات الاستخدام تأثيرًا: التحجيم المناسب لأحمال التشغيل.

تحلل Turbonomic طلبات وحدة المعالجة المركزية والذاكرة وحدودهما باستمرار عبر بيئات Kubernetes وRed Hat OpenShift. وباستخدام بيانات التكلفة من Kubecost Free أو OpenCost، تعرض Turbonomic الآن مقاييس تأثير التكاليف، بما في ذلك ما يلي:

  • مقارنة بين التكاليف الحالية والتكاليف المتوقعة لكل إجراء من إجراءات التحسين
  • تقدير المدخرات أو الاستثمارات من تنفيذ تغييرات الموارد
  • رؤية النتائج المالية قبل التنفيذ

يؤدي هذا إلى توفير شفافية غير مسبوقة للتحسين الآلي، ما يساعد الفرق على اتخاذ قرارات أكثر ذكاءً وقائمة على البيانات.

ما أهمية ذلك؟

من خلال توحيد بيانات التكلفة مع إجراءات الموارد الآلية، يعزز هذا التكامل كيفية إدارة الفرق للأداء والإنفاق، كما يتضح من القدرات التالية:

  1. توحيد العمليات المالية والأتمتة: الجمع بين الأتمتة القائمة على الذكاء الاصطناعي/التعلم الآلي من Turbonomic ورؤية التكلفة الدقيقة من IBM Kubecost لتحسين الأداء والكفاءة.
  2. رؤى التكلفة في الوقت الفعلي: فهم الأثر المالي لإجراءات الموارد على الفور. لا يتطلب الأمر جداول بيانات أو تخمينًا.
  3. التعاون بين الفرق: تمكين فرق الهندسة والعمليات والتمويل من التحدث باللغة نفسها فيما يتعلق بالتكلفة والأداء.
  4. الاختبار المبكر والتحسين الاستباقي: تمكين التحسين الاستباقي للتكلفة عن طريق الاختبار المبكر ودعم ثقافة المساءلة الهندسية وكفاءة التكلفة.

إنجاز آخر في إستراتيجية العمليات المالية الخاصة بشركة IBM

يمثل هذا التكامل مع Kubecost علامة فارقة أخرى في الإستراتيجية الشاملة لشركة IBM، بعد استحواذ IBM على Turbonomic وApptio وKubecost. تقدّم هذه الحلول مجتمعة نهجًا شاملاً لتحسين تكلفة السحابة يشمل الرؤية والتخطيط والأتمتة.

سوف تتوسع التكرارات المستقبلية إلى ما هو أبعد من التحجيم المناسب لتغطية سيناريوهات تحسين إضافية وتكامل أعمق مع Kubecost Enterprise من خلال زيادة مواءمة ذكاء العمليات المالية مع أتمتة Turbonomic.

اختبر مستقبل تحسين التكلفة من خلال Kubernetes بشكل مباشر.
سجّل اليوم في المعاينة العامة.

اشترك في المعاينة
تعرف على المزيد حول IBM Turbonomic

Vidushi Bansal

Product Manager

تعرّف على المزيد اشترك في المعاينة تعرَّف على المزيد عن IBM Turbonomic