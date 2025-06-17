أداة IBM® Terraform for Z وLinuxOne: تبسيط إدارة البنية الأساسية على نطاق واسع

تُمكِّن أداة IBM® Terraform for Z المؤسسات من إدارة بنيتها التحتية باستخدام التعليمات البرمجية، واستبدال العمليات اليدوية التقليدية بسير عمل آلي قابل للتكرار. ولا يقلل هذا النهج التوضيحي من الأخطاء البشرية فحسب، بل يسرّع أيضًا من توفير الموارد وتوسيع نطاقها عبر مختلف البيئات.



من خلال دمج الأدوات الحديثة والمسارات الحديثة، يمكن لفرق الحواسيب المركزية أن تتواءم بشكل أفضل مع ممارسات عمليات التطوير لإنشاء دورة إدارة الإلزامية للبنية التحتية، مما يتيح عمليات نشر محكومة وقابلة للتكرار. فمن خلال تحويل أفضل ممارسات البنية الأساسية إلى تعليمات برمجية (التكويد)، يمكن لفرق العمل التعاون مع الإصدار والتدقيق والوصول المستند إلى الأدوار، وضمان التوحيد القياسي مع إعادة استخدام التكوينات والسياسة كتعليمات برمجية والتطبيق التلقائي للسياسة، والتوسع مع الخدمة الذاتية ومعالجة أي انحراف في التكوين.

ومن المزايا الرئيسية لذلك التمكن من تقليل المهارات المتخصصة المطلوبة لتقديم البنية التحتية وإدارتها مما يتيح لفرق العمل التحرك بشكل أسرع والتركيز على الابتكار، وتقليل الوقت المناسب للقيمة وزيادة سرعة الأعمال، دون أي مخاطر على الأمن.