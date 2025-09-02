توسُّع IBM Technology Expert Labs إلى أسواق أستراليا وأوروبا عبر AWS Marketplace

2 سبتمبر 2025
خدمات IBM Technology Expert Labs تُطلِق الآن عروضًا احترافية متقدمة وتوسِّع نطاقها لتشمل أسواق أستراليا وأوروبا عبر AWS Marketplace.
لقد قمنا بتوسيع القدرة على شراء خدمات IBM Technology Expert Labs من فئة "Advise" لتشمل الآن فئة "Implement" ("تطبيق عملي") من الخدمات الاحترافية محددة النطاق ومحددة السعر على AWS Marketplace. تركِّز هذه الخدمات على بناء بيئات حلول IBM التقنية وتكوينها وترحيلها وضبط أدائها وتوسيع نطاقها.
يمكن تقديم عروض IBM Technology Expert Labs عن بُعد في 6 أسواق إضافية -أستراليا وفرنسا وألمانيا وهولندا وسويسرا والمملكة المتحدة- إلى جانب الدول الثلاث الأصلية (كندا والولايات المتحدة والبرازيل)، تم الإعلان عنها في 7 فبراير 2025.
نظرًا لازدياد اللوائح التنظيمية مثل قانون الذكاء الاصطناعي في الاتحاد الأوروبي ومنظم الخصوصية في أستراليا (مكتب مفوض المعلومات الأسترالي - OAIC)، والذي ينشر إرشادات جديدة حول الخصوصية والذكاء الاصطناعي، يقترح محللون مثل Forrester أهمية الاستعانة بخدمات احترافية وشركات تكامل أنظمة لمساعدة المؤسسات على التنفيذ الناجح. "تشمل الخدمات التقنية للذكاء الاصطناعي تقديم حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتكرار والتوسع، بما في ذلك البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والبيانات والحوكمة والتدريب والابتكار داخل المؤسسة. والهدف هو إنشاء نظام موحَّد لا يدعم الاحتياجات الحالية فحسب، بل يكون أيضًا قابلًا للتوسع ومرنًا بما يكفي للتكيف مع المتطلبات المستقبلية المتغيرة".
لا تزال معظم الشركات المدرجة في قائمة Fortune 1000 تواجه اليوم تحديات قد تشمل المخاوف المتعلقة بالبيانات والخصوصية والأمن والفجوات في المهارات وهلوسة الذكاء الاصطناعي التوليدي والتكامل مع الأنظمة القديمة ونشر السحابة الهجينة. وقد يحول ذلك دون اعتمادها السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي التوليدي والسحابة للمساعدة على تسريع قدرتها التنافسية أو تحسين إنتاجية أعمالها.
يُبرز مقال Bytefeed لشهر يناير نتائج استطلاع قياس الأداء التنفيذي لقيادة الذكاء الاصطناعي والبيانات لعام 2025 بين شركات Fortune 1000: حيث أكَّد المشاركون أن 5% فقط منهم قد نفَّذوا تقنيات الذكاء الاصطناعي على نطاق واسع في 2024، مع توقُّع أن تصل النسبة في النصف الأخير من 2025 إلى 25% إلى 47% لأولئك الذين يريدون الإسراع نحو "الإنتاج في المراحل المبكرة".
تسعى IBM Technology Expert Labs إلى مساعدة العملاء على تسريع هذا التحول نحو الإنتاج والوصول إلى مواقع متعددة في أسواق عالمية مختلفة، خاصةً مع عبور بعض المؤسسات للحدود.
لدعم الوصول إلى العملاء في أسواق متنوعة عبر منطقة آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا من أجل مساعدتهم على تسريع النشر والوقت المناسب لتحقيق القيمة، نعمل على التوسع إلى 6 أسواق عالمية إضافية.
شاركت IBM Technology Expert Labs في أكثر من 47,000 تعامل مع العملاء حول العالم لتنفيذ عمليات نشر منتجاتنا. يتمتع مستشارونا بعمق تقني كبير فيما يتعلق بالمهارات التي تركِّز على المنتجات والمتوافقة تحديدًا مع حلول برامج IBM التقنية وحلول SaaS. يساعد خبراؤنا المتخصصون عملاءَنا على تصميم المشاريع التجريبية ونشرها وتوسيع نطاقها لتكون جاهزة لمرحلة الإنتاج.
الآن، مع مجموعة خدماتنا الاحترافية "Implement"، يمكن لمستشاري IBM Technology Expert Labs تقديم ورش عمل للتخطيط، وتقييم الصحة، وتصميم البنية المعمارية بالتعاون مع فرق المؤسسات، وكذلك المساعدة على إجراء عمليات الترحيل، وتنفيذ البنى المعمارية، وبناء البيئات، وضبط الأداء بدقة، وتكوين ميزات الأمان وتخصيصها، وتوسيع نطاق البيئات على السحابة العامة أو السحابة الهجينة. تساعد هذه الأنشطة، المعروفة باسم "التطبيق العملي (hands on keyboard)"، على تسريع اعتماد العملاء لتقنيات IBM وتمكِّنهم من تحقيق عائد الاستثمار بشكل أسرع.
يمكن للعملاء الاطمئنان إلى أن خبراءنا المتخصصين سيستفيدون من أفضل الممارسات والنماذج والأصول القابلة لإعادة الاستخدام لمساعدة المؤسسات على النشر بثقة وتقليل التجارب والخطأ، مستفيدين من خبرتنا الطويلة في دعم المؤسسات العالمية عبر قطاعات صناعية متعددة.
واصلت كل من AWS وIBM شراكتهما المثمرة، حيث حازت IBM على جوائز تقديرية مثل شريك الاستشارات للعام، وشريك التصميم للعام، وشريك التعاون للعام من AWS. تُعَد IBM شريكًا من المستوى الأول في AWS وتمتلك 31 شهادة كفاءة من AWS بالإضافة إلى 23 شهادة تحقق من سلامة الخدمة. مع المزيج القوي من تقنيات IBM وAWS وRed Hat المتوفرة في 98 دولة واعتماد الخدمات الاحترافية، يمكننا معًا الاستجابة لمتطلبات العملاء العالميين لتسريع تحقيق أهداف أعمالهم من خلال تقديم خدمات احترافية للتنفيذ.
يقول Hemant Mohan، رئيس الشراكات الاستراتيجية العالمية في AWS: "يمثِّل توسُّع خدمات تنفيذ IBM Technology Expert Labs في الأسواق الرئيسية بأوروبا وآسيا والمحيط الهادئ علامة فارقة مهمة في تحالفنا الاستراتيجي". ويُضيف: "مع تسارع المؤسسات عالميًا في رحلات التحول نحو الذكاء الاصطناعي والسحابة، فإن الوصول إلى خبرة IBM التقنية العميقة عبر AWS Marketplace سيساعد المؤسسات على التعامل مع المتطلبات التنظيمية المعقدة أثناء تنفيذ حلول قابلة للتوسع". يعكس هذا التوسع التزامنا المشترك بتزويد المؤسسات بالأدوات والخبرة اللازمة للابتكار بثقة.
تُعَد IBM من أكبر شركاء AWS في مجالَي التقنية والاستشارات، ونحن متحمسون لتوسيع نطاق هذه الخدمات الجديدة إلى أسواق آسيا والمحيط الهادئ وأوروبا، حيث نأمل في تعزيز شراكتنا من خلال تصميم وتطوير حلول شاملة من البداية للنهاية.
تمكين الفِرَق التقنية داخل مؤسستك من خلال التعاون مع مستشاري IBM Technology Expert Labs لتنفيذ المشاريع وتقديمها بتميُّز مستفيدين من خبرتنا العميقة والمتخصصة في المنتجات. تفاعَل معنا عبر AWS Marketplace اليوم.
تفضَّل بزيارة AWS للحصول على المزيد من المعلومات حول الشراكة بين AWS وIBM.