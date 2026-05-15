IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: تسريع عملية إعداد الشركاء على نطاق المؤسسات

يساعد IBM Sterling Partner Engagement Manager (PEM) 6.3 على تنظيم وأتمتة إجراءات إعداد الشركاء من خلال تحويلها إلى عملية قابلة للتوسع تعتمد على مهام سير العمل.
يعمل PEM كطبقة تنسيق مركزية بين مؤسستك وشركائك التجاريين، بفضل التكامل المباشر مع منصات Sterling B2B Integrator وFile Gateway.
تتبادل الشركات اليوم البيانات مع مئات الآلاف من الشركاء التجاريين. ومع ذلك، لا تزال عملية الإعداد بطيئة ويدوية ومجزأة.
قد يستغرق الأمر أسابيع لإعداد شريك واحد، وقد يكون هناك اعتماد كبير على فرق تكنولوجيا المعلومات في التكوين والتحقق، ورؤية محدودة لحالة الإعداد وجاهزية الشركاء. والنتيجة هي تأخير المعاملات، وتباطؤ في تحقيق الإيرادات، وضغط تشغيلي على فرق تكنولوجيا المعلومات.
بفضل PEM 6.3، يمكن للفرق تنفيذ حركة عملية إعداد الشركاء من عملية بطيئة ويدوية تعتمد على فرق تكنولوجيا المعلومات إلى نموذج خدمة ذاتية تعتمد على مهام سير العمل والذي يعمل على توحيد الموافقات، وجمع بيانات الشركاء، وتوفير تكوينات مباشرة في بيئات Sterling B2Bi وFile Gateway.
يتعامل PEM 6.3 مع عملية الإعداد المجزأة من خلال منح الفرق رؤية في الوقت الفعلي، وحوكمة، وقابلية للتدقيق، وضوابط قائمة على الأدوار عبر دورة حياة الشركاء، ما يساعد على تقليل الضغط التشغيلي مع تسريع جاهزية الشريك، والمعاملات، والوقت اللازم لتحقيق الإيرادات.
بفضل PEM 6.3، لم يعد من الضروري أن يعتمد الإعداد على التنسيق المنفصل في كل مرة أو التطوير المخصص أو الخطوات المتكررة يدويًا. يمكن للفرق تصميم مهام سير عمل منظمة لعملية الإعداد لتوجه طريقة جمع بيانات الشركاء ومراجعتها والموافقة عليها وتوفيرها. يمكن أيضًا تعديل مهام سير العمل هذه لتناسب أنواع الشركاء المختلفين، وبروتوكولات التبادل، ومتطلبات الامتثال، ما يتيح للمؤسسات طريقة أكثر اتساقًا لتوسيع نطاق عملية الإعداد من دون أن يتحول إعداد كل شريك إلى مشروع جديد.
كما أن PEM 6.3 يجعل جزءًا أكبر من عملية الإعداد أقرب إلى الشريك. بدلاً من الاعتماد على سلاسل رسائل البريد الإلكتروني الطويلة أو المتابعات المتكررة لفرق تكنولوجيا المعلومات، يمكن للشركاء إرسال البيانات المطلوبة وبيانات الاعتماد ومدخلات التكوين مباشرة من خلال مهام سير العمل الموجهة. يؤدي هذا إلى تقليل الرسائل المتبادلة التي غالبًا ما تؤدي إلى إبطاء عملية الإعداد، مع توفير مسار أكثر وضوحًا للشركاء لإكمال الجزء الخاص بهم من العملية. بالنسبة إلى الفرق الداخلية، يعني ذلك وقتًا أقل في البحث عن المعلومات ووقتًا أكبر للتركيز على إعداد الشركاء لبدء العمل.
تتمثل إحدى المزايا الرئيسية لـ PEM 6.3 في أن عملية الإعداد مرتبطة بصورة مباشرة أكثر ببيئات Sterling الحالية، بما في ذلك B2Bi وFile Gateway. بمجرد جمع معلومات الشركاء والموافقة عليها، يمكن للفرق تقليل أعمال التكوين الزائدة على الحاجة وتسريع عملية تهيئة الشركاء لتبادل الملفات. يساعد هذا على تصغير الفجوة بين أنشطة الإعداد والجاهزية التشغيلية، خاصة في المؤسسات التي تدير كميات كبيرة من عمليات إعداد الشركاء التجاريين.
يوفر PEM 6.3 للفرق رؤية أوضح للمرحلة التي وصل إليها كل شريك في عملية الإعداد. فبدلاً من الاعتماد على التحديثات المجزأة أو الفحوصات اليدوية للحالة، يمكن للفرق تتبع التقدم المحرز ومراقبة الجاهزية والحفاظ على مسارات التدقيق عبر دورة حياة الشريك. تساعد مهام سير العمل المدمجة للموافقة وضوابط الوصول القائمة على الأدوار المؤسسات على تطبيق الحوكمة على نحو متسق، وهو أمر مهم خاصة في البيئات المنظمة أو ذات الحجم الكبير في بيئات الأعمال بين الشركات (B2B).
أبلغت المؤسسات التي تستخدم حلول IBM Sterling Data Exchange عن نتائج قابلة للقياس:
تساعد هذه التحسينات الشركات على توسيع نطاق منظومات الشركاء من دون زيادة التكاليف التشغيلية.
صُمم PEM 6.3 أيضًا ليتناسب مع الطريقة التي تعمل بها الشركات على تحديث البنية التحتية الخاصة بها للأعمال بين الشركات (B2B). فهو يدعم النشر القائم على الحاويات على Kubernetes وRed Hat OpenShift، ويتصل بأنظمة المؤسسات من خلال واجهات برمجة التطبيقات (APIs)، ويتوافق مع استثمارات Sterling الحالية. وهذا يعني أن المؤسسات يمكنها تحديث عملية إعداد الشركاء من دون الحاجة إلى التعامل معه كجهد تحولي منفصل. ويمكنهم الاعتماد على البنية التحتية للأعمال بين الشركات (B2B) التي يستخدمونها بالفعل مع رفع مستوى أتمتة عملية الإعداد وحوكمتها وتسهيل توسيع نطاقها.
يتوفر IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3 كجزء من محفظة IBM Sterling Data Exchange ويمكن نشره بالتوازي مع بيئات Sterling الحالية. يساعد IBM Sterling Partner Engagement Manager المؤسسات على تحويل عملية الإعداد من عملية يدوية إلى عملية قابلة للتوسع وتعتمد على مهام سير العمل عبر منظومة الأعمال بين الشركات (B2B) الخاصة بهم.