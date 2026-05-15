IBM Sterling Partner Engagement Manager 6.3: تسريع عملية إعداد الشركاء على نطاق المؤسسات

تتبادل الشركات اليوم البيانات مع مئات الآلاف من الشركاء التجاريين. ومع ذلك، لا تزال عملية الإعداد بطيئة ويدوية ومجزأة.

قد يستغرق الأمر أسابيع لإعداد شريك واحد، وقد يكون هناك اعتماد كبير على فرق تكنولوجيا المعلومات في التكوين والتحقق، ورؤية محدودة لحالة الإعداد وجاهزية الشركاء. والنتيجة هي تأخير المعاملات، وتباطؤ في تحقيق الإيرادات، وضغط تشغيلي على فرق تكنولوجيا المعلومات.

بفضل PEM 6.3، يمكن للفرق تنفيذ حركة عملية إعداد الشركاء من عملية بطيئة ويدوية تعتمد على فرق تكنولوجيا المعلومات إلى نموذج خدمة ذاتية تعتمد على مهام سير العمل والذي يعمل على توحيد الموافقات، وجمع بيانات الشركاء، وتوفير تكوينات مباشرة في بيئات Sterling B2Bi وFile Gateway.

يتعامل PEM 6.3 مع عملية الإعداد المجزأة من خلال منح الفرق رؤية في الوقت الفعلي، وحوكمة، وقابلية للتدقيق، وضوابط قائمة على الأدوار عبر دورة حياة الشركاء، ما يساعد على تقليل الضغط التشغيلي مع تسريع جاهزية الشريك، والمعاملات، والوقت اللازم لتحقيق الإيرادات.