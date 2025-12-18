IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0: تجربة حديثة للجيل القادم من تبادل الملفات بين الأعمال (B2B).
مع إصدار IBM Sterling File Gateway 6.2.2.0، تقدِّم IBM تجربة مستخدم من الجيل التالي، وبنية تقنية حديثة، وأمانًا محسَّنًا، تم تصميم كل ذلك لتمكين المؤسسات من التحرك بسرعة أكبر، والعمل بأمان أكبر، والتوسع بثقة.
تمثِّل عمليات نقل الملفات الحديثة جوهر كل الأعمال الرقمية. ومع تزايد متطلبات الأمان وتعقُّد شبكات الشركاء ونمو حجم البيانات، تحتاج المؤسسات إلى منصة تكامل B2B تساعد على تبسيط الإدارة وتعزيز الرؤية وإتاحة التوسع بثقة.
يقدِّم الإصدار الأخير واجهة مستخدم إدارية من الجيل التالي من Sterling File Gateway، وهي إعادة تصميم كاملة مبنية باستخدام لغة التصميم Carbon من IBM. وتوفِّر الواجهة الجديدة مظهرًا نظيفًا وعصريًا يركِّز على سهولة الاستخدام والكفاءة.
تشمل التحسينات الرئيسية ما يلي:
النتيجة هي تجربة متسقة وفعَّالة تُتيح للمسؤولين التركيز على العمليات بدلًا من التنقل بين الواجهات.
يقدِّم Sterling File Gateway 6.2.2.0 هيكلًا تنظيميًا وإطار وصول قائم على الأدوار، ما يوفر تحكمًا أدق في كيفية إدارة البيانات والمستخدمين والصلاحيات عبر وحدات الأعمال.
من خلال هذه الميزة، يمكن للمؤسسات تنفيذ ما يلي:
أصبح إعداد الشركاء أسهل وأسرع بفضل معالج إعداد جديد كليًا يوجِّه المستخدمين خلال عملية الإعداد الكاملة من البداية إلى النهاية.
يساعد المعالج المسؤولين على إنشاء جميع الأصول المطلوبة -المستخدمون والشركاء ونقاط النهاية وقنوات التوجيه والقوالب- ضمن تسلسل إرشادي واضح وسهل الاستخدام. يمكن للمستخدمين أيضًا حفظ جلسات الإعداد واستئنافها لاحقًا دون فقدان التقدّم المحقق.
تمت إضافة دعم الوصول إلى صناديق البريد المشتركة، بما يُتيح لعدة مستخدمين إدارة نقطة نهاية مشتركة؛ لتعزيز التعاون بين الفِرق.
تشهد الرؤية التشغيلية نقلة نوعية مع لوحة معلومات Sterling File Gateway الجديدة وعروض نشاط الملفات. وتوفِّر هذه الأدوات رؤية واضحة وقابلة للتنفيذ حول عمليات نقل الملفات وأداء النظام.
تشمل النقاط البارزة ما يلي:
يمثِّل الإصدار 6.2.2.0 من IBM Sterling File Gateway نقلة نوعية في سهولة الاستخدام والحوكمة والأمان لتبادل الملفات على مستوى المؤسسات. بفضل واجهته الحديثة وضوابط الوصول القوية والرؤى التشغيلية وسهولة الاستخدام، يمكِّن هذا الإصدار المؤسسات من إدارة تدفقات الملفات بين الأعمال بثقة وكفاءة أكبر.
