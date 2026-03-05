شخص يستخدم تقنية الدفع غير التلامسي عبر الهاتف المحمول عند بوابة دوارة في مترو الأنفاق
الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

يقدم IBM Safer Payments حلول الكشف عن الغش المدعومة بالذكاء الاصطناعي الوكيل

تاريخ النشر 5 مارس 2026

تواجه عمليات منع الغش في المدفوعات ضغطًا للعمل بسرعة الآلة. تزداد هجمات الغش تكيفًا وأتمتةً، بينما تظل العديد من أنظمة كشف الغش الحالية مقيدة بقواعد ثابتة وسير عمل محدد سابقًا. وقد أدت هذه الفجوة إلى الحاجة إلى أنظمة الذكاء الاصطناعي الوكيل القادرة على الاستدلال والتخطيط واتخاذ الإجراءات بشكل ديناميكي، والمرتكزة على معلومات موثوقة للكشف عن الغش في الوقت الفعلي.  

ولمعالجة هذا التحدي، تقدم IBM Safer Payments خادم بروتوكول السياق النموذجي (MCP)، ما يتيح الكشف عن الغش باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل. ومن خلال بروتوكول السياق النموذجي، يمكن لوكلاء الذكاء الاصطناعي الاستعلام بشكل آمن من واجهات برمجة تطبيقات IBM Safer Payments مباشرةً، ما يرسّخ استدلالهم في معلومات الكشف عن الغش في الوقت الفعلي أثناء تقييمهم للمعاملات والتنبيهات وأنماط التهديد الناشئة.  

تسريع عملية الكشف والتحقيق والاستجابة باستخدام الذكاء الاصطناعي الوكيل

يتم تقديم بروتوكول السياق النموذجي في IBM Safer Payments كقدرة معاينة مستقلة تُمكّن العملاء والشركاء من ربط الذكاء الاصطناعي الوكيل بعمليات النشر الحالية لـ Safer Payments. يتم تقديم ذلك دون تكلفة إضافية أو تغييرات على المنصة لعمليات نشر IBM Safer Payments الحالية. في هذه المرحلة، يوفر بروتوكول السياق النموذجي الأساس الآمن على مستوى الخادم لسير العمل الخاص بالذكاء الاصطناعي الوكيل، مع توفر عروض تطبيقية مباشرة وخطط لإتاحة إمكانات إضافية في الإصدارات المستقبلية.

توفّر هذه القدرة الأساس لتسريع عمليات الكشف والتحقيق والاستجابة، مع الحفاظ على الدقة والشفافية والتحكم المطلوبين في بيئات المدفوعات الخاضعة للتنظيم. لم يعد وكلاء الذكاء الاصطناعي المتوافقون مع بروتوكول السياق النموذجي مقيدين بنظام واحد فقط، بل يمكنهم العمل عبر مصادر بيانات موثوقة مع الحفاظ على الحوكمة وقابلية التدقيق.

وبالإضافة إلى الاستعلام من IBM Safer Payments للحصول على معلومات الكشف عن الغش في الوقت الفعلي، يمكن للوكلاء ربط الرؤى بإشارات من أنظمة ومصادر بيانات أخرى معتمدة، ما يتيح استدلالاً أوسع قائمًا على السياق مع الحفاظ على الحوكمة وقابلية التدقيق والاعتماد على بيانات موثوقة للكشف عن الغش.

كيف يعمل: سير عمل مدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل باستخدام بروتوكول السياق النموذجي

تمكّن هذه البنية وكلاء الذكاء الاصطناعي المتوافقين مع بروتوكول السياق النموذجي من التنقل بسلاسة عبر بيانات الاحتيال دون الحاجة إلى استعلامات يدوية من المحللين، ما يقلّص دورات التحقيق من دقائق أو ساعات إلى ثوانٍ.  

يعمل خادم بروتوكول السياق النموذجي كواجهة آمنة بين IBM Safer Payments ونماذج اللغة الكبيرة المتوافقة مع بروتوكول السياق النموذجي ووكلاء الذكاء الاصطناعي المتوافقين معه. من خلال بروتوكول السياق النموذجي، يمكن للوكلاء:

  • الاستعلام عن معلومات الكشف عن الغش في الوقت الفعلي: استرجع تقييمات مخاطر المعاملات في الوقت الفعلي، والتنبيهات، والسياق السلوكي مباشرةً من IBM Safer Payments.
  • الاستدلال عبر إشارات متعددة: اجمع بيانات المعاملات والملفات السلوكية والأنماط التاريخية لاتخاذ قرارات تستند إلى السياق.
  • تخطيط الإجراءات وتنفيذها بشكل ديناميكي: قم بتكييف سير العمل بشكل ديناميكي من خلال تحديد أولويات التنبيهات، أو تصعيد التحقيقات، أو تفعيل الإجراءات الدفاعية مع تطور التهديدات.
  • البقاء مرتكزين على بيانات موثوقة: تأكد من أن استنتاجات الوكيل تستند إلى معلومات دقيقة وموثوقة عن حالات الغش بدلاً من الافتراضات أو المدخلات القديمة.

ما سبب أهميته: اتخاذ القرارات الصحيحة بشكل أسرع

من خلال تضمين معلومات IBM Safer Payments بشكل أساسي في عملية الاستدلال التي يقوم بها الوكلاء، يضمن خادم بروتوكول السياق النموذجي أن يعمل وكلاء الذكاء الاصطناعي باستخدام البيانات الدقيقة والمناسبة من حيث التوقيت والسياق نفسها التي يعتمد عليها المحللون البشريون، ما يوفر السرعة والدقة على نطاق واسع من أجل:

  • تقليل الإيجابيات الزائفة وفرز التنبيهات. يمكن تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي بحيث يقومون على الفور بمقارنة التنبيهات مع المعلومات المباشرة عن الغش لفصل المدفوعات الحقيقية عن المدفوعات الاحتيالية. ويقلل ذلك من حالات الإيجابية الزائفة ويمنع المحللين من إضاعة الوقت في أنشطة غير ذات صلة.
  • التحقيق الآلي في الغش: يمكن تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي بحيث يقومون بتحليل بيانات الغش دون الحاجة إلى استفسارات يدوية من المحللين. ويصلون إلى الاستنتاج الصحيح مع السياق الداعم المناسب في غضون ثوانٍ.
  • معالجة الثغرات ذات الأولوية: بفضل المعلومات في الوقت الفعلي، يمكن تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي بحيث يتمكنون من التمييز بين الثغرات الأمنية التي يتم استغلالها فعليًا وتلك التي لا تزال مجرد مخاطر نظرية. يمكن لفرق الأمن إصلاح الثغرات التي تتعرض للهجوم في الوقت الفعلي، وتوجيه الموارد لمواجهة التهديدات الفعلية.
  • تعزيز دور المحلل وليس استبداله: يمكن تصميم وكلاء الذكاء الاصطناعي بحيث يقومون بصياغة التقارير وتلخيص المعلومات وتسليط الضوء على الحالات الشاذة، ما يوفر للمحللين مسودات عالية الجودة ليتسنى لهم التركيز على اتخاذ القرارات التقديرية. ويقلل ذلك من إرهاق الموظفين ويتيح لفرق مكافحة الغش التوسع بفعالية.

متوفر الآن كقدرة معاينة

تقدّم هذه المعاينة بروتوكول السياق النموذجي وكيفية دمجه ضمن IBM Safer Payments كطبقة تمكين أساسية للذكاء الاصطناعي الوكيل. تُقدَّم قدرات المعاينة لأغراض التقييم وإبداء التعليقات فقط، ولا يتم دعمها للاستخدام في بيئات الإنتاج. قد تتغير الوظائف والتوافر والجداول الزمنية مع تطور هذه القدرة.  

Ori Lotan

Product Manager - IBM Safer Payments

IBM

Evangelina Rajendran

Go To Market Product Manager - IBM Safer Payments, Core Software Automation

IBM Software