في تقرير حديث، استعرضت Gartner السوق الناشئ للنماذج اللغوية الخاصة بالمجالات (DSLMs) وحددت IBM على أنها "شركة معيارية" في تمكين DSLM حتى 8 ديسمبر 2025، مشيرةً إلى نماذج IBM Granite ومحفظة watsonx كعوامل تميُّز رئيسية.

وفقًا للتقرير، فإن "مزيج نماذج Granite ذات المستوى المؤسسي من IBM وقدرات منصة watsonx يعالج التحديات الأساسية في إنشاء واعتماد نماذج DSLM، مثل كفاءة النماذج الصغيرة، والانفتاح الذي يُتيح مرونة النشر، وتوفُّر بيانات نطاق عالية الجودة جاهزة للذكاء الاصطناعي، وحوكمة النماذج. ويُثبت هذا أن IBM هي حاليًا الشركة المتقدمة في سباق DSLM، من حيث تمكين نماذج DSLM المؤسسية الموثوق بها".

ترى IBM أن عام 2026 سيشكِّل نقطة تحوُّل في الذكاء الاصطناعي للمؤسسات، حيث تُعطي المؤسسات أولوية متزايدة للنماذج المبنية والمُخصصة والمحكومة لمجالات محددة. توفِّر النماذج اللغوية الصغيرة (SLMs) مثل IBM Granite أساسًا لهذا النهج، ما يمكِّن المؤسسات من تخصيص الذكاء الاصطناعي بكفاءة لمجموعة واسعة من حالات الاستخدام الخاصة بالمجالات.