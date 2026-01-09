تصنيف IBM كشركة رائدة في Gartner Magic Quadrant لمنصات تحليلات البيانات والحوكمة.

نعتقد أن هذا التقدير يعكس تركيز IBM المستمر على تقديم حلول مبتكرة وكاملة تمكِّن المؤسسات من إدارة البيانات والذكاء الاصطناعي على نطاق مؤسسي - عبر البيئات الهجينة، والصناعات المنظمة، وأنظمة البيانات المتنوعة والمتزايدة.

مع تسارع تبنّي المؤسسات للذكاء الاصطناعي، تتوسع متطلبات الحوكمة. لم تَعُد البيانات مقتصرة على الأنظمة المنظمة أو الفِرق المركزية. بل تمتد لتشمل المحتوى غير المنظم، ومنتجات البيانات، ونماذج الذكاء الاصطناعي التي تتطور باستمرار. ويجب أن تتوسع الحوكمة مع هذا الواقع.