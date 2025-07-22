تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لتقييم مورِّدي برامج GRC العالمية لعام 2025.

تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: تقييم مورِّدي برامج الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال العالمية لعام 2025 (الوثيقة رقم US53615325، يونيو 2025).

نحن نؤمن أن هذا التقدير يؤكِّد على قدرات IBM OpenPages الشاملة ومجموعة الميزات القوية والرؤية الاستراتيجية لمساعدة المؤسسات على التعامل مع متغيرات مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال الذي يزداد تعقيدًا.

يقول Phil Harris، مدير أبحاث خدمات وبرمجيات الحوكمة والمخاطر والامتثال: "يُظهر IBM OpenPages قدرات استثنائية في إدارة المخاطر المتكاملة، مع تميُّز خاص في التحليلات المستندة إلى الذكاء الاصطناعي وأتمتة الامتثال التنظيمي". "لقد وضعتهم رؤيتهم الاستراتيجية وتنفيذهم الفعَّال في موقع الريادة ضمن مجال الحوكمة وإدارة المخاطر والامتثال على مستوى المؤسسة".