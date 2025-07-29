تعمل الحلول المصممة لتأمين وتبسيط الأحجام الكبيرة من التفاعلات المهمة بين مؤسسة العميل ومورِّديها وعملائها وشركاء التداول الآخرين على تحسين هذه التفاعلات، والتكامل بسلاسة عبر الأنظمة والتطبيقات - ما يحقق احترامًا كبيرًا للقدرات المتقدمة والمراقبة، والقدرة على التكيف لتلبية احتياجات المؤسسة والمرونة.

كما تميزت شركة IBM أيضًا بمرونتها في وقت التشغيل من خلال واجهات مختلفة ومجموعة كبرى من الخبراء، ما يُتيح للعملاء الاستفادة من الحل بطريقة تناسب احتياجات مؤسستهم والعمل مع IBM كشريك للتغلب على تحديات المؤسسة، ما أدى إلى تنفيذ العديد من عمليات النشر طويلة الأمد وزيادة رضا العملاء. شَمِل تقرير IDC ثلاثة عشر مزوِّدًا عبر سبعة عشرة فئة، وفي هذا تأكيد على ريادة IBM في حلول البرمجيات الوسيطة للتكامل بين الأعمال.

يأتي هذا التقدير من IDC وسط التزام IBM تجاه عملائها وبناء القدرات لتلبية طلب السوق. تتمثل رؤية IBM في حلول البرمجيات الوسيطة للتكامل بين الأعمال في تحسين تجربة المستخدم من خلال "الطريق السريع للتكامل" الجديد وحلول الذكاء الاصطناعي، التي تعزز الوضع الأمني وتبسِّط التفاعلات الحيوية للأعمال، ما يمكِّن المستخدمين من الحصول على رؤى ومرونة، ويُتيح لمؤسساتهم أن تكون مرنة، وقابلة للتوسع، ومحسَّنة لمواجهة بيئة الأعمال المعقدة الحالية التي تتسم بالتغير المستمر، ومتطلبات الأمان والامتثال الجديدة، وزيادة عدد الشركاء التجاريين وعمليات نقل الملفات.

اقرأ تقرير IDC كاملًا من هنا

استكشِف محفظة التكامل بين الأعمال من IBM