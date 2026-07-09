ويعكس هذا التصنيف قدرة IBM على مساعدة المؤسسات في تحديث نماذج التشغيل الخاصة بالتسويق، وتحسين تجارب العملاء، وتسريع تبني قدرات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي.
تمتلك المؤسسات اليوم تقنيات تسويق أكثر، وبيانات أكثر، وقدرات أكبر في مجال الذكاء الاصطناعي مقارنة بأي وقت مضى. ومع ذلك، لا يزال كثير منها يسعى إلى تحويل هذه الاستثمارات إلى تجارب أفضل للعملاء، وكفاءة أعلى، ونتائج أعمال قابلة للقياس.
وفي الوقت نفسه، يدخل القطاع مرحلة جديدة من تبني الذكاء الاصطناعي. إذ تسعى المؤسسات إلى تحقيق عائد من الذكاء الاصطناعي التوليدي، والانتقال إلى ما بعد المشروعات التجريبية. لكن معظم مديري التسويق (CMOs) يواجهون صعوبة في تحديد المسار المناسب. ومع بقاء الميزانيات ثابتة أو خاضعة للقيود، يتعرض قادة التسويق لضغوط متزايدة لإثبات الأثر الفعلي القابل للقياس لكل استثمار في التسويق، وتقنيات التسويق (MarTech)، والذكاء الاصطناعي.
وفي هذا السياق، صُنفت IBM ضمن فئة الرواد في Everest Group Marketing Transformation Services PEAK Matrix Assessment 2026.ويعكس هذا التصنيف قدرة IBM على مساعدة المؤسسات في تحديث نماذج التشغيل الخاصة بالتسويق، وتحسين تجارب العملاء، وتسريع تبني قدرات التسويق المدعومة بالذكاء الاصطناعي. ووفقًا لـ Everest Group، يتميز الرواد بامتلاك القدرات القوية في مختلف جوانب تحول التسويق الشامل، من خلال الجمع بين الاستراتيجية، والخبرة، والبيانات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس.
وتحتاج المؤسسات اليوم إلى الربط بين الاستراتيجية، والعمليات، وتجربة العملاء، والبيانات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي، لتحقيق نتائج أعمال قابلة للقياس. وتساعد IBM العملاء على معالجة هذه الأولويات من خلال الجمع بين الخدمات الاستشارية، والتكنولوجيا، والخبرة المتخصصة في القطاعات المختلفة.
وتساعد IBM العملاء على تسريع تحول التسويق من خلال قدرات تشمل:
كما طبقت IBM كثيرًا من هذه القدرات داخل مؤسسة التسويق التابعة لها، مما وفر لها خبرة عملية مباشرة في مساعدة العملاء على الانتقال من مرحلة التجريب إلى الاعتماد المؤسسي على نطاق واسع.
لا تتعامل المؤسسات التي تحقق أكبر قيمة اليوم مع الذكاء الاصطناعي بوصفه مبادرة مستقلة. بل تدمجه في سير العمل، وعمليات اتخاذ القرار، والتجارب التي تشكل أسلوب تفاعلها مع العملاء وإدارة أعمالها.
وبالنسبة إلى قادة التسويق، تكمن الفرصة في تجاوز حالات الاستخدام المنفصلة والتركيز على آلية عمل التسويق كنظام متكامل، من خلال مواءمة تجربة العملاء، والعمليات، والبيانات، والتكنولوجيا، والذكاء الاصطناعي مع أهداف الأعمال المشتركة.
وهنا تساعد IBM العملاء على المضي قدمًا. من خلال الجمع بين القدرات الاستشارية، والذكاء الاصطناعي، والبيانات، والتكنولوجيا لتحديث عمليات التسويق وتجارب العملاء. ولا يقتصر الهدف على تطبيق قدرات جديدة فحسب، بل يمتد إلى مساعدة المؤسسات على تحقيق قيمة أعمال حقيقية منها.
تعرّف على كيفية مساعدة IBM Consulting المؤسسات على تحويل عمليات التسويق وتجربة العملاء لتحقيق قيمة أعمال أكبر في عصر الذكاء الاصطناعي.