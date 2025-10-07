الإعلان عن IBM® Project Bob: شريكك في الذكاء الاصطناعي لتطوير برمجيات أسرع وأكثر ذكاءً.

لا يُعَد IBM Project Bob مجرد مساعد برمجي آخر - إنه شريكك في تطوير البرمجيات بالذكاء الاصطناعي.
تم تصميم Project Bob لينسجم مع طريقتك في العمل، فهو يتكيف مع سير عملك من التصميم حتى النشر. سواء أكنت تعمل على تحديث الأنظمة القديمة أو بناء شيء جديد بالكامل، يساعدك Bob على إصدار كود عالي الجودة بسرعة أكبر.
مع سير العمل الوكيل والأمان المدمج ومرونة النشر من فئة المؤسسات، لا يقتصر دور Bob على أتمتة المهام فحسب - بل يحوِّل دورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل. من مشاريع تحديث الأنظمة إلى بناء التطبيقات الجديدة، يجعل Bob عملية التطوير أكثر ذكاءً وأمانًا وكفاءة.
فكِّر في Bob على أنه بيئة تطوير متكاملة ومطوِّر شريك يركِّز على الذكاء الاصطناعي: أداة تفهم نواياك وقاعدة تعليماتك البرمجية ومعايير مؤسستك.
يتجاوز Bob اقتراحات التعليمات البرمجية ليقدِّم ميزات مصممة لتطوير البرمجيات في بيئات المؤسسات الحقيقية:
أكثر من 6,000 مطور في IBM يستخدمون Bob بالفعل في مشاريع التحديث والأمان وتطوير التطبيقات الجديدة، حيث يشهدون متوسط زيادة إنتاجية بنسبة 45% - ما يُتيح لهم التركيز على المهام المعقدة بدل الأعمال المتكررة.
يمثِّل Bob الجيل التالي في هندسة البرمجيات، حيث يساعد الفِرَق على تحديث الأنظمة القديمة وبناء تطبيقات جديدة والحفاظ على معايير المؤسسات بسهولة.
مع إعلان اليوم، يدخل Bob مرحلة المعاينة، ما يمثِّل خطوة كبيرة نحو تفعيل الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة تطوير البرمجيات. مستقبل البرمجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليس بعيدًا - إنه حاضر بالفعل.
هل تريد الوصول المبكر؟ انضم إلى قائمة الانتظار للحصول على التحديثات وفرصة المشاركة في مرحلة المعاينة.