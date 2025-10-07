الذكاء الاصطناعي أتمتة تكنولوجيا المعلومات

الإعلان عن IBM® Project Bob: شريكك في الذكاء الاصطناعي لتطوير برمجيات أسرع وأكثر ذكاءً.

نشرت ١٠/٠٧/٢٠٢٥
أشخاص في مكتب منخفض الإضاءة على مكاتب يعملون على أجهزة كمبيوتر محمول وشاشات.

مؤلف

Neel Sundaresan

General Manager, Automation and AI

IBM

لا يُعَد IBM Project Bob مجرد مساعد برمجي آخر - إنه شريكك في تطوير البرمجيات بالذكاء الاصطناعي. 

تم تصميم Project Bob لينسجم مع طريقتك في العمل، فهو يتكيف مع سير عملك من التصميم حتى النشر. سواء أكنت تعمل على تحديث الأنظمة القديمة أو بناء شيء جديد بالكامل، يساعدك Bob على إصدار كود عالي الجودة بسرعة أكبر.

مع سير العمل الوكيل والأمان المدمج ومرونة النشر من فئة المؤسسات، لا يقتصر دور Bob على أتمتة المهام فحسب - بل يحوِّل دورة حياة تطوير البرمجيات بالكامل. من مشاريع تحديث الأنظمة إلى بناء التطبيقات الجديدة، يجعل Bob عملية التطوير أكثر ذكاءً وأمانًا وكفاءة.

ما الذي يجعل Bob مختلفًا؟

فكِّر في Bob على أنه بيئة تطوير متكاملة ومطوِّر شريك يركِّز على الذكاء الاصطناعي: أداة تفهم نواياك وقاعدة تعليماتك البرمجية ومعايير مؤسستك.

  • يفهم نواياك: انتقِل إلى (وضع المهندس Architect Mode)؛ لتحديد نطاق الأنظمة المعقدة وتصميمها أو تعاوَن في وضع التعليمات البرمجية (Code Mode) للتحرك بسرعة وإجراء التعديلات بكفاءة.
  • يفهم المستودع الخاص بك: يعمل Bob على قراءة قاعدة التعليمات البرمجية وتحديث أطر العمل وإعادة الهيكلة على نطاق واسع وإعادة النشر على منصات أخرى مع الاحتفاظ بالسياق الكامل.
  • يفهم معاييرك: بفضل الخبرة المدمجة في FedRAMP وHIPAA وPCI، يساعدك Project Bob على تقديم كود آمن وجاهز للإنتاج في كل مرة.

قدرات جاهزة للمؤسسات

يتجاوز Bob اقتراحات التعليمات البرمجية ليقدِّم ميزات مصممة لتطوير البرمجيات في بيئات المؤسسات الحقيقية:

  • سير العمل الوكيل: يعمل Bob على تقسيم المهام المعقدة وتنسيق الوكلاء المتخصصين عبر التعليمات البرمجية والاختبارات والتوثيق والمسارات - ما يضمن انتشار التحسينات عبر المستودع الخاص بك بأكمله.
  • فحص الأمان المدمج: تساعدك عمليات الفحص المدمجة عبر Semgrep واقتراحات الإصلاح على تعزيز الأمان مبكرًا دون مغادرة بيئة التطوير الخاصة بك. القدرة على دمج فحوصات الأمن الكمي وغيرها من فحوصات الامتثال والثغرات الأمنية مباشرةً في بيئة التطوير المتكاملة.
  • النشر المرن: يمكنك تشغيل Bob على macOS أو Windows أو Linux، ونشره في سحابتك لتلبية متطلبات الحوكمة ومكان تخزين البيانات.
  • واجهة سطر الأوامر والبرمجة التوضيحية: استخدِم BobShell لإنشاء سير عمل قابل للتكرار وموثَّق ذاتيًا، مثالي لمسارات CI/CD وللتحديثات القائمة على الوصفات.

نتائج مثبتة على نطاق واسع

أكثر من 6,000 مطور في IBM يستخدمون Bob بالفعل في مشاريع التحديث والأمان وتطوير التطبيقات الجديدة، حيث يشهدون متوسط زيادة إنتاجية بنسبة 45% - ما يُتيح لهم التركيز على المهام المعقدة بدل الأعمال المتكررة. 

مستقبل التطوير المدعوم بالذكاء الاصطناعي

يمثِّل Bob الجيل التالي في هندسة البرمجيات، حيث يساعد الفِرَق على تحديث الأنظمة القديمة وبناء تطبيقات جديدة والحفاظ على معايير المؤسسات بسهولة.

مع إعلان اليوم، يدخل Bob مرحلة المعاينة، ما يمثِّل خطوة كبيرة نحو تفعيل الذكاء الاصطناعي عبر دورة حياة تطوير البرمجيات. مستقبل البرمجة المدعوم بالذكاء الاصطناعي ليس بعيدًا - إنه حاضر بالفعل.

هل تريد الوصول المبكر؟ انضم إلى قائمة الانتظار للحصول على التحديثات وفرصة المشاركة في مرحلة المعاينة.

تعرّف على المزيد انضم إلى قائمة الانتظار اليوم