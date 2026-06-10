منتجات IBM تحصد جوائز التقييم الأعلى لعام 2026 من TrustRadius

يعتمد مشترو التكنولوجيا بشكل متزايد على رؤى الأقران لتقييم الحلول، وفهم النتائج على أرض الواقع، واتخاذ قرارات واثقة. أصبحت آراء العملاء المستقلة واحدة من أكثر المؤشرات الموثوقة لمعرفة ما إذا كانت التكنولوجيا تحقق قيمة ملموسة على أرض الواقع.

ولهذا السبب، نحن فخورون بأن نشارككم حصول 22 منتجاً من منتجات IBM على جوائز 'الأعلى تقييماً لعام 2026' من TrustRadius، وذلك استناداً بالكامل إلى تقييمات العملاء الموثقة. يعكس هذا القدير تجارب العملاء والشركاء الذين يستخدمون هذه الحلول يومياً لإدارة وتأمين وتحديث أعمالهم.