توسِّع IBM Planning Analytics نطاق حضورها السحابي من خلال إطلاقها على AWS في منطقة مومباي.

9 يونيو 2025
أصبحت IBM Planning Analytics متاحة الآن على AWS في منطقة مومباي، ما يشكِّل محطة مفصلية في توسعنا العالمي وخطوة استراتيجية متقدمة للمؤسسات في مختلف أنحاء الهند.
لم تَعُد IBM تقتصر على توفير التوافر السحابي فحسب، بل تقدِّم تخطيطًا مؤسسيًا متطورًا مدعومًا بالذكاء الاصطناعي التوليدي لاستخلاص الرؤى، وقدرات وكيلة لاتخاذ الإجراءات، وكل ذلك مدعوم بحوكمة مصممة خصيصًا لتناسب خصوصيات بيئة الأعمال في الهند. يأتي هذا بعد إطلاق الخدمة في سنغافورة في أبريل 2025، وقبل التوسع المرتقب في منطقة AWS باليابان، ما يعزز التزامنا تجاه عملائنا في منطقة آسيا والمحيط الهادئ من خلال عمليات نشر سحابية محلية مصممة للأداء والامتثال وقابلية التوسع.
مع تسارع التحول الرقمي لدى الشركات في الهند، أصبحت الحاجة إلى تخطيط سريع قائم على البيانات أكثر إلحاحًا من أي وقت مضى. من التمويل إلى سلاسل التوريد ووصولًا إلى العمليات، تواجه المؤسسات ضغوطًا متزايدة للتكيّف بسرعة، والتخطيط بذكاء، والامتثال للّوائح المحلية.
تلبّي IBM Planning Analytics هذا الاحتياج بشكل مباشر من خلال توفرها في منطقة AWS مومباي، ما يمنح العملاء القدرة على:
رغم أن الآخرين قد يقدِّمون استضافة محلية، إلا أن IBM Planning Analytics تتميّز في أربعة جوانب حاسمة.
لا يتعلق الأمر بقرب السحابة فقط. بل توفِّر IBM Planning Analytics إمكانية التخطيط الذكي في بيئتك المؤسسية.
يقول Viswanath Ramaswamy، نائب الرئيس والقائد التقني في مبيعات IBM للتكنولوجيا في الهند وجنوب آسيا: "يجب أن تواكب التكنولوجيا الطموح حيثما وُجد". "ومن خلال هذا الإطلاق، نضع الأساس الرقمي الذي سيساعد المؤسسات الهندية على التحول من التخطيط التقليدي الثابت إلى تخطيط أعمال متكامل مدعوم بالذكاء الاصطناعي، يوفر أداءً مستمرًا ومرونة عالية".
في جوهرها، تم تصميم IBM Planning Analytics لقيادة التحوُّل. حيث يعمل التنبؤ المدعوم بالذكاء الاصطناعي على تحويل التعقيد إلى وضوح، ما يساعد الشركات على الاستجابة والتقدُّم بخطوة إلى الأمام.
يُتيح هذا الإطلاق للمؤسسات الهندية أن تنفِّذ ما يلي:
لم يَعُد مركز البيانات الخاص بك مجرد بنية تحتية؛ إنها ميزة تنافسية. يتجاوز هذا الإطلاق البنية التحتية. لم يَعُد مركز البيانات الخاص بك مجرد بنية تحتية؛ بل أصبح ميزة تنافسية. هذا الإطلاق يتجاوز المفهوم التقليدي للبنية التحتية، ويعكس التزام IBM الجاد بخدمة الشركات الهندية من خلال حل تخطيط آمن ومتوافق وقابل للتوسُّع وذكي، بالقرب من مقرات أعمالها.
تمكِّن IBM Planning Analytics المؤسسات الهندية من اتخاذ قرارات أذكى وأسرع من خلال دمج إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والوكيل مع الحوكمة المؤسسية وقابلية التوسُّع التي توفرها AWS، ما يعزز القدرة على القيادة بثقة في بيئة أعمال متغيرة.
لسنا بصدد الإطلاق في مومباي فقط، بل نلتزم بكامل طاقتنا. احجز عرضًا توضيحيًا مباشرًا اليوم.
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