تسمية شركة IBM كرائد في تقرير Gartner Magic Quadrant لأدوات الحوكمة والمخاطر والامتثال، قادة الضمان لأدوات IBM OpenPages

بدأت رحلة IBM في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال من خلال الاستحواذ على OpenPages في عام 2010. ومنذ ذلك الحين، قمنا بتطويرها من أداة امتثال قوية إلى منصة حوكمة، وحوكمة الشركات المدعومة بالذكاء الاصطناعي التي تدعم إدارة المخاطر المؤسسية الحديثة.

يقول Sripriya Srinivasan، المدير العام لمنتجات البرمجيات، دعم البرمجيات وهندسة موثوقية الموقع (SRE): "منذ أكثر من عقد من الزمان، ونحن نعيد تصور كيفية عمل الحوكمة والمخاطر والامتثال - حيث قمنا بتضمين الذكاء الاصطناعي والأتمتة في OpenPages لجعل إدارة المخاطر أسرع وأكثر ذكاءً وترابطًا عبر المؤسسة".

كانت IBM من بين أوائل مزودي خدمات الحوكمة والمخاطر والامتثال، الذين نجحوا في دمج الذكاء الاصطناعي في منصتهم - بدءًا من عام 2016 - واستمررنا في الريادة بمسؤولية منذ ذلك الحين. في عام 2023، قدمنا إمكانات الذكاء الاصطناعي التوليدي والنماذج اللغوية الكبيرة (LLM) إلى OpenPages، ما يتيح للعملاء أتمتة العمليات الرئيسية لحوكمة الحوكمة والرقابة والشفافية مثل تعيين الضوابط وجمع الأدلة والوثائق. وأدت هذه الابتكارات إلى تحويل إدارة المخاطر والامتثال من الإشراف اليدوي إلى وظيفة ذكية تعتمد على الرؤية وتعمل على تسريع كيفية استجابة المؤسسات للتغيير.

واستنادًا إلى هذه التطورات، طورت شركة IBM الآن قدرات الذكاء الاصطناعي العميل التي تمكّن الوكيل الذكي من تقديم توصيات بشأن إمكانية تطبيق الامتثال - مما يعزز الأتمتة والرؤية في مجال الحوكمة والمخاطر والامتثال.

بالتعاون مع منصة IBM watsonx.governance، تساعد OpenPages العملاء على تبني الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول على نطاق واسع، وتوفر الإشراف على كل من مخاطر الأعمال التقليدية وتحديات حوكمة الذكاء الاصطناعي الناشئة.