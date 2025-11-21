تتوسع خدمة IBM OpenPages as a Service إلى IBM Cloud Germany، مما يعزّز قدرات الحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) المتمركزة حول الاتحاد الأوروبي.

أصبحت خدمة IBM OpenPages as a Service متاحة الآن من مركز بيانات IBM Cloud Germany، ما يمثّل توسّعًا مهمًا لمكانتنا العالمية في خدمات البرمجيات كخدمة (SaaS).
يضيف هذا النشر قدرات إضافية داخل أوروبا القارية ويزوّد المؤسسات بحل للحوكمة والمخاطر والامتثال (GRC) مصمَّم لتلبية التوقّعات المتطوّرة للأداء والأمان وتخزين البيانات.
ويعكس طرح IBM Cloud Germany استثمار IBM المستمر في خيارات السحابة الإقليمية، بما يضمن لعملائنا في مختلف دول الاتحاد الأوروبي حرية اختيار مكان وكيفية استضافة أحمال تشغيل إدارة المخاطر لديهم دون التضحية بالمرونة أو بقابليّة التوسّع.
تعمل العديد من المؤسسات الأوروبية في بيئات تنظيمية يخضع فيها موقع البيانات وسيادتها وقابليتها للتدقيق لمستوى متزايد من الفحص والتدقيق.
بفضل استضافة OpenPages الآن على IBM Cloud Germany:
توفر OpenPages as a Service جميع قدرات منصة OpenPages من خلال نموذج نشر سحابة أصلية يتم تحديثه باستمرار.
تستفيد المؤسسات مما يلي:
ومع دخول مركز بيانات IBM Cloud Germany حيّز التشغيل، أصبحت هذه القدرات متاحة بسهولة للعملاء الذين يحتاجون أو يفضّلون تشغيل حلول SaaS داخل الاتحاد الأوروبي.
يأتي هذا الإطلاق في إطار جهود أوسع لتوسيع مناطق السحابة وتوفّر عروض SaaS من IBM، بما يمكّن العملاء من الجمع بين الوصول العالمي والتحكّم المحلي. وقد صُمِّم مركز بيانات IBM Cloud Germany ليوفّر أمنًا من فئة المؤسسات وتوفرًّا عاليًا والامتثال للمعايير الأوروبية، بما يعزّز التزام IBM بتشغيل سحابة مسؤولة.
يمكن للمؤسسات الراغبة في نشر OpenPages as a Service ضمن منطقة الاتحاد الأوروبي البدء في الإعداد فورًا. يتوفّر ممثلو IBM وشركاؤها من شركاء الأعمال لمساعدة الفرق على تقييم خيارات البنية، وأساليب الترحيل، وأفضل ممارسات النشر.