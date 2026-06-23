حصلت شركة IBM على لقب أفضل مزود خدمات في أوروبا من SSON لعامي 2025 و2026

إن الحصول على لقب أفضل مزود خدمات في أوروبا من SSON لمدة عامين متتاليين هو شرف كبير، بلا شك. ولكن الأهم من ذلك، أنه مؤشر على التأثير المستدام والتقدم المستمر. يدعو ذلك إلى التأمل، ليس فقط فيما تم تحقيقه، بل في ما تغير جذرياً في رحلة التحول التي نخوضها.

بالنسبة لنا في IBM، يمثل هذا التقدير تحولاً أوسع نطاقاً: وهو كيفية إعادة تصور الخدمات المشتركة لتتحول من محركات تشغيلية إلى عوامل تمكينية استراتيجية لقيمة المؤسسة.