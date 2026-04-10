صُنّفت IBM رائدة في السوق في تقييم BARC لعام 2026 لفئة التخطيط المتكامل والتحليلات (Integrated Planning & Analytics).

ويعكس هذا التقدير قوة IBM Planning Analytics واستمرار استثمار IBM في مساعدة المؤسسات على تحديث التخطيط وصناعة القرار عبر فرق الشؤون المالية والعمليات.
ومع تزايد الضغوط التي تواجهها المؤسسات من أجل التخطيط بدقة أكبر والاستجابة للتغيير بسرعة أعلى، أصبح التخطيط المتكامل من القدرات الأساسية. وتبحث المؤسسات عن حلول قادرة على ربط الخطط عبر مختلف الوظائف، وتحسين التعاون، وتوفير المرونة اللازمة للتكيف مع تطور احتياجات الأعمال.
وصُمم IBM Planning Analytics لتلبية هذه الحاجة من خلال حل مرن وقابل للتوسع يدعم التخطيط على مستوى المؤسسة.
وتُعد المرونة إحدى أبرز نقاط القوة في IBM Planning Analytics. فبإمكان المؤسسات تصميم حلول تخطيط مخصصة وفق متطلباتها المحددة، مع الحفاظ على منصة موحدة ومتسقة على مستوى المؤسسة.
وتدعم هذه المرونة التخطيط المترابط عبر الوظائف، بما يتيح للفرق مواءمة خططها، وتعزيز الوضوح، والاستجابة بسرعة أكبر للظروف المتغيرة. وسواء استُخدمت في التخطيط المالي أو في سيناريوهات تشغيلية أوسع، فإن المنصة تُمكّن المؤسسات من الجمع بين البيانات والعمليات والأشخاص على نحو أكثر تنسيقًا.
وتواصل IBM دمج قدرات الذكاء الاصطناعي مباشرة في Planning Analytics لمساعدة المؤسسات على الانتقال من العمليات اليدوية إلى تخطيط أكثر ذكاءً وأتمتة.
ويتيح التنبؤ المدمج بالذكاء الاصطناعي للمستخدمين إعداد توقعات باستخدام منهجيات متعددة، بما يحسن الدقة ويقلل الجهد المطلوب خلال دورات التخطيط. وتتيح قدرات وكلاء الذكاء الاصطناعي للمستخدمين استكشاف البيانات باستخدام اللغة الطبيعية، وتحليل النتائج، واستخراج الرؤى بكفاءة أكبر.
كما تواصل IBM تطوير قدرات الذكاء الاصطناعي الوكيل من خلال التكامل مع watsonx، بما يتيح للمستخدمين أتمتة المهام، وتشغيل مهام سير العمل، والتفاعل مع بيانات التخطيط بطرق أكثر ديناميكية. وصُممت هذه القدرات لدعم صناعة قرار أكثر استباقية وسرعة استجابة.
وتركز التحسينات الأخيرة في IBM Planning Analytics على تحسين سهولة الاستخدام وتوسيع قدرات التخطيط. وتشمل هذه التحسينات تجربة ويب حديثة، وأساليب عرض مرئي محسّنة، وبيئة نمذجة قائمة على الويب.
كما جرى تعزيز قدرات مهام سير العمل بأدوات تدعم إدارة المهام، والموافقات، وتتبع العمليات. وتساعد هذه التحسينات المؤسسات على إدارة عمليات التخطيط المعقدة بقدر أكبر من التنظيم والشفافية.
يبرز هذا التقدير من BARC المكانة القوية لشركة IBM في سوق يواصل تطوره. ومع ازدياد تكامل التخطيط، واعتماده على البيانات، والاستفادة فيه من الذكاء الاصطناعي، تبحث المؤسسات عن حلول تدعم الاحتياجات الحالية والابتكار المستقبلي معًا.
يواصل IBM Planning Analytics تطوره في هذا الاتجاه، مدفوعًا باستثمارات مستمرة في تجربة المستخدم، وقدرات الذكاء الاصطناعي، وأتمتة مهام سير العمل. وتركز هذه التحسينات على مساعدة المؤسسات في رفع دقة التنبؤ، وتبسيط دورات التخطيط، واتخاذ قرارات أكثر وعيًا.
ويقدم تقييم BARC لعام 2026 تقييمًا مفصلًا للمورّدين ومحافظهم في مجال التخطيط المتكامل والتحليلات، بما يشمل رؤى حول نقاط القوة، والتحديات، والمكانة السوقية.
