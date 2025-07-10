تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير ®Gartner Magic Quadrant لعام 2025 بشأن منصات قابلية الملاحظة.

لماذا يحب عملاء Instana، من الشركات الصغيرة والمتوسطة إلى شركات Fortune 100، في جميع الصناعات، استخدام Instana؟ الابتكار المستمر.

في الأسبوع الماضي، أعلنت Instana عن أحدث ميزات الذكاء الاصطناعي لديها، التحقيق الذكي في الحوادث المدعوم بالذكاء الاصطناعي الوكيل، والمتوفرة الآن في نسخة المعاينة. مع هذه الميزة الجديدة، يمكن للمستخدمين بدء تحقيق كامل بالذكاء الاصطناعي الوكيل في الحادث، حيث تضع Instana على الفور فرضية لتحديد تفاصيل المشكلة، ومكان حدوثها وتأثيرها، ما يوفر معرفة شاملة بالحادث خلال ثوانٍ.

الأسبوع القادم، ستطلق Instana الإصدار رقم 300. يؤكِّد هذا الإنجاز على التحسين المستمر والتزام Instana بتقديم مراقبة أداء التطبيقات وقابلية الملاحظة بشكل موثوق به وعالي الأداء لمستخدميها.