تم تصنيف IBM باعتبارها رائد ناشئ في Gartner Innovation Guide لعام 2025 لمزوّدي نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي

تشير Gartner إن "بسبب البيانات والموارد اللازمة لبناء نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، فإن السوق يتركز بشكل كبير مع عدد قليل من المزودين."

بينما توازن المجموعات بين النماذج المفتوحة، وواجهات برمجة التطبيقات التجارية، والبنى متعددة الوسائط، ونماذج المجال المتخصصة، تواجه ضغوطًا متزايدة لمواءمة قرارات التقنية مع نتائج الأعمال طويلة الأمد بدلاً من التجارب قصيرة المدى.

وتعتقد IBM أن هناك عددًا من الديناميكيات التي تعيد تشكيل سوق الذكاء الاصطناعي التوليدي، بما في ذلك ثلاث قوى رئيسية ذات صلة خاصة بتبني الذكاء الاصطناعي المؤسسي:

نمو النماذج المفتوحة: توفر نماذج المصدر المفتوح مثل IBM Granite مجموعات المرونة والتحكم والقدرة على الضبط الدقيق باستخدام بيانات ملكية.

وبحسب Gartner، "خيارات المصدر المفتوح جذابة جدًا للشركات التي تدير وتثبت حالات الاستخدام، وكذلك للمؤسسات التي لديها فرق هندسة وعمليات ذات خبرة يمكنها استضافة النماذج ذاتيًا وتولي صيانتها التشغيلية (بما في ذلك الاختبار)، وحتى المساهمة في المشاريع."

انفجار وكلاء الذكاء الاصطناعي: ينشئ الوكلاء حلقات استدلال متعددة الخطوات تؤدي إلى زيادة سريعة في الطلب على نماذج فعالة ومُحسنة من حيث التكلفة.

ووفقًا لما ذكرته شركة Gartner، "يمثل المسار المتسارع للنمو الانفجاري لوكلاء الذكاء الاصطناعي قوة دافعة تحويلية لمزوّدي نماذج الذكاء الاصطناعي التوليدي، حيث يخلق فرص إيرادات غير مسبوقة من خلال التوسّع الأُسّي في الاستخدام وتنوع قنوات تحقيق الدخل، ولا سيما في مجال استدلال النماذج."

التحول نحو النماذج المتخصصة: هناك حاجة متزايدة لنماذج محسنة للمهام تقدم دقة أعلى، وتكلفة أقل، وتوافقًا أفضل مع مهام سير العمل الخاصة بالمجال.

وفقًا لشركة Gartner، "تركز النماذج المتخصصة على إنجاز مجموعة محدودة من المهام المستهدفة أو الخاصة بمجال محدد، وتعمل في سياق أو فئة معلومات محددة، مثل موضوع أو الصناعات أو مجموعة مشكلات."

في IBM، نعتقد أن الموجة القادمة من إنتاجية المؤسسات لن تأتي من تجربة نماذج متزايدة الحجم، بل من مواءمة اختيار النماذج بشكل استراتيجي مع كيفية إنجاز العمل فعليًا. ولدعم ذلك، نركز على توفير مرونة النماذج والحوكمة المطلوبة لتشغيل الذكاء الاصطناعي بشكل مسؤول وعلى نطاق واسع.