اختيرت IBM ضمن فئة القادة في تقرير Gartner Magic Quadrant for Metadata Management بفضل watsonx.data intelligence.
نرى أن هذا الاعتراف يسلّط الضوء على دور IBM في إعادة تعريف إدارة البيانات الوصفية في عصر الذكاء الاصطناعي.
نحن فخورون بالإعلان عن أنّ IBM اختيرت ضمن فئة القادة في تقرير Gartner Magic Quadrant for Metadata Management Solutions بفضل watsonx.data intelligence. حقّقت IBM أعلى تصنيف وأبعد تموضع على صعيدَي "اكتمال الرؤية" و"القدرة على التنفيذ" بين 15 مورّدًا شملهم التقييم.
من خلال watsonx.data intelligence، تجمع IBM بين فهرسة البيانات وحوكمتها وتتبّع دورة حياتها ومشاركتها في منصة موحّدة مدعومة بالذكاء الاصطناعي، بما يمكّن المؤسسات من تفعيل البيانات الوصفية كأصل أعمال استراتيجي عبر دورة حياة البيانات بالكامل.
مع توسّع المؤسسات عبر البيئات الهجينة ومتعدّدة السُحُب، يزداد تعقيد مشهد البيانات بشكل هائل. لا يتمثّل التحدّي في إدارة البيانات فقط، بل في فهمها أيضًا. وهنا تصبح البيانات الوصفية، أي "البيانات عن البيانات"، هي النسيج الرابط الذي يحدّد ما إذا كان الذكاء الاصطناعي والتحليلات سيفيان بوعودهما.
إدارة البيانات الوصفية ليست مجرّد متطلّب للامتثال، بل هي الأساس الذي يقوم عليه الذكاء الاصطناعي الموثوق. تعتمد المؤسسات على البيانات الوصفية لتتبّع دورة حياة البيانات، وضمان جودتها، وتوفير الشفافية في كيفية استخدام الذكاء الاصطناعي لهذه البيانات. كما يستفيد watsonx.data intelligence من الأتمتة المدعومة بالذكاء الاصطناعي لاكتشاف البيانات الوصفية وتصنيفها وإثرائها باستمرار عبر مصادر البيانات المنظمة وغير المنظمة.
وتكون المحصّلة نظامًا بنائيًا حيًّا للبيانات تتعايش فيه الحوكمة مع الابتكار. يمكن لمستخدمي الأعمال العثور على البيانات المناسبة والثقة بها بسرعة أكبر، ويمكن لمهندسي البيانات تقليل الوقت الذي يستغرقونه في تنظيم البيانات يدويًا، كما تستطيع فرق الذكاء الاصطناعي الوصول إلى مجموعات بيانات موثوقة وغنية بالسياق لتدريب النماذج وضبطها بمسؤولية.
تعمل المؤسسات الحديثة ضمن بيئات معقّدة وموزّعة تمتد من مراكز البيانات المحلية إلى منصّات SaaS والسُحُب العامة والبيئات المحلية الخاضعة للضوابط التنظيمية. صُمِّم نهج IBM لإدارة البيانات الوصفية ليتوافق مع هذا الواقع.
باستخدام watsonx.data intelligence، يمكن للمؤسسات إدارة البيانات الوصفية وحوكمتها أينما وُجدت بياناتها، بغضّ النظر عن البنية التحتية أو الموقع الجغرافي. بدءًا من الصناعات المنظَّمة التي يتعيّن عليها الالتزام بقوانين صارمة لإقامة البيانات، وصولًا إلى المؤسسات العالمية التي تشغّل أحمال التشغيل عبر AWS وAzure وGoogle Cloud وIBM Cloud، تضمن IBM أساسًا متّسقًا للبيانات الوصفية يغطي النظام البنائي بالكامل.
هذه المرونة الهجينة ليست مجرّد إضافة، بل جزء من فلسفة التصميم الجوهرية لدى IBM، بما يضمن تمكّن العملاء من تحقيق أهداف الحوكمة والامتثال والجاهزية للذكاء الاصطناعي دون التضحية بالمرونة.
تُعدّ قابلية التشغيل البيني عنصرًا محوريًا في رؤية IBM للبيانات والذكاء الاصطناعي. يُعد watsonx.data intelligence مفتوحًا بحكم تصميمه، إذ يتكامل بسلاسة مع أدوات الأطراف الثالثة والأنظمة البنائية المفتوحة.
ومن خلال دعم مبادرات مثل OpenLineage وOpen Data Contract Specification (ODCS) وModel Context Protocol (MCP)، تساعد IBM العملاء على إعداد أساس بيانات مترابط وشفّاف وجدير بالثقة. وتسهّل هذه الأنظمة البنائية المفتوحة على المؤسسات ربط البيانات الوصفية عبر فهارس البيانات، وخطوط أنابيب ETL، ومنصّات الذكاء الاصطناعي، وأدوات ذكاء الأعمال، بما يوفّر رؤية موحّدة وشاملة لبيانات المؤسسة.
هذا الانفتاح لا يقلّل فقط من الارتباط بمورّد واحد، بل يتيح أيضًا الابتكار من خلال التعاون، مما يسمح للمؤسسات بدمج الأنظمة البنائية للبيانات القائمة مع watsonx لتسريع تحقيق القيمة.
تواصل IBM توسيع قدرات watsonx.data intelligence من خلال الابتكار الاستراتيجي والتكامل. أدخل استحواذ IBM على DataStax قدرات البحث المتجهي المتقدمة، والتوليد المعزَّز بالاسترجاع (RAG)، وإدارة البيانات غير المنظَّمة إلى منصة watsonx.
تتيح هذه التحسينات للمؤسسات اكتشاف بياناتها ووضعها في سياقها بفعالية أكبر، مما يدعم حالات استخدام الذكاء الاصطناعي التوليدي والتحليلات والأتمتة الذكية. سواء تعلّق الأمر بتحسين قابلية اكتشاف البيانات لمستخدمي الأعمال أو تمكين استجابات أكثر دقّة من نماذج الذكاء الاصطناعي، فإن دمج قدرات التعامل مع البيانات غير المنظَّمة يساعد المؤسسات على اكتشاف رؤى جديدة بوتيرة أسرع وبشكل أكثر مسؤولية.
نؤمن في IBM بأن إدارة البيانات الوصفية لا تتعلّق بالحوكمة فقط، بل بالتمكين أيضًا. فالبيانات الوصفية الموثوقة هي التي تجعل الذكاء الاصطناعي قابلًا للتفسير وقابلًا للمساءلة وقابلًا للتوسّع. ومن خلال توفير سجل شفاف يوضّح مصدر البيانات، وكيفية تحويلها، وكيفية استخدامها، تساعد watsonx.data intelligence المؤسسات على تطبيق مبادئ الذكاء الاصطناعي المسؤول عبر مهام سير العمل لديها.
ومع تسارع وتيرة اعتماد الذكاء الاصطناعي لدى المؤسسات، فإنها تحتاج إلى أنظمة تُبسِّط تعقيدات البيانات، وتضمن الامتثال التنظيمي، وتحافظ على الثقة في كل خطوة. ومن وجهة نظرنا، يؤكّد هذا الاعتراف من Gartner التزام IBM ببناء هذا الأساس.
على مدى عقود، ساعدت IBM المؤسسات على تحويل البيانات إلى قيمة أعمال، من ريادتها في قواعد البيانات العلائقيّة إلى تطوير النظم البنائية للبيانات المدعومة بالذكاء الاصطناعي اليوم. يمثّل watsonx.data intelligence الخطوة التطورية التالية: نهجًا قائمًا على البيانات الوصفية يوحِّد الحوكمة والابتكار في منصة واحدة.
في رأينا، يعزّز هذا الاعتراف من Gartner مكانة IBM الفريدة عند تقاطع البيانات والذكاء الاصطناعي والابتكار المفتوح، بما يساعد العملاء على الانتقال من مجرد إدارة البيانات إلى إتقانها.
