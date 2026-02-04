تم تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape لعام 2026 لتطبيقات التخطيط والميزانية والتوقعات للمؤسسات.

يمكن أن تصبح كل دورة تخطيط متشابهة: جداول بيانات غير متصلة، وافتراضات كثيرة جدًا، ووقت قليل جدًا لإنتاج توقُّع يمكن للأعمال الوثوق به. مع تزايد التقلبات ومطالبة القادة بإجابات أسرع، تصبح الثغرات في أدوات التخطيط التقليدية صعبة التجاهل.

لهذا السبب، نحن متحمسون لمشاركة خبر تصنيف IBM كشركة رائدة في تقرير IDC MarketScape: تقييم مورِّدي تطبيقات التخطيط والميزانية والتوقعات للمؤسسات على مستوى العالم لعام 2026.

نعتقد أن هذا التكريم يعكس تحوُّلًا أوسع في السوق. لم يَعُد التخطيط مجرد تمرين دوري في المالية، بل أصبح قدرة مستمرة على مستوى المؤسسة تتطلب الأداء والمرونة والذكاء على نطاق واسع.