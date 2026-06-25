صُنِّفت IBM كشركة رائدة في تقرير Gartner Magic Quadrant™ لعام 2026 لمنصات الذكاء الاصطناعي في مجالات علم البيانات والتعلم الآلي (DSML)، للسنة الثانية على التوالي. تؤمن IBM بأن هذا التكريم يعكس تركيز المؤسسة المستمر على مساعدة الشركات في تفعيل الذكاء الاصطناعي مع ضمان الحوكمة والمرونة وتحقيق نتائج أعمال ملموسة.

بينما تنتقل المؤسسات من مرحلة تجربة الذكاء الاصطناعي إلى مرحلة الإنتاج الفعلي، فإنها تحتاج إلى منصات قادرة على دعم التوسع، وإدارة التعقيدات، وضمان الاستخدام المسؤول. تم تصميم محفظة watsonx لتلبية هذه الاحتياجات من خلال تمكين الفرق من بناء ونشر وإدارة الذكاء الاصطناعي عبر البيئات السحابية الهجينة بثقة.

تجمع محفظة منتجات الذكاء الاصطناعي watsonx بين watsonx.ai، و watsonx.data، و watsonx.governance و watsonx Orchestrate و watsonx BI و IBM Bob في مجموعة متكاملة من الذكاء الاصطناعي. تدعم التعاون بين فرق البيانات والهندسة والأعمال، لتحويل بيانات المؤسسات إلى ذكاء اصطناعي محكم وشفاف وقيّم.



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